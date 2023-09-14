на главную
об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 2 693 оценки

Несколько игроков поделились своим недовольством тем, как в Starfield расположены трубы

©
Procy_on
Новости

Некоторые игроки указывают на вопиющие, по их мнению, проблемы с трубопроводной системой во вселенной Starfield. Пользователь Halolavapigz недавно поделился несколькими изображениями различных труб, которые можно увидеть в игровом мире, пояснив, что его брат работает монтажником труб в реальной жизни и его очень беспокоят эти трубы. Конечно, большинство игроков Starfield, скорее всего, не обратят на это внимания и тем более не расстроятся, но для профессионалов в своем деле, это может стать отвлекающей проблемой.

На изображениях сомнительные участки обведены кружками, подчеркивающими тот факт, что многие трубы в Starfield имеют ненужные и неэффективные изгибы, которые никогда не будут использованы для решения каких-либо функциональных задач. Вместо того чтобы использовать одну прямую трубу для решения поставленной задачи, воображаемые рабочие, создававшие системы в Starfield, предпочитали использовать всевозможные неразумные повороты и изгибы. В одном из комментариев, написанном другим специалистом по монтажу труб, говорится: "Почему они используют три колена вместо одного?". Другие читатели, в том числе один сантехник, отметили, что подобная халтурная работа выполнялась и в реальной жизни сантехниками, которые либо ленились, либо не успевали.

Очевидно, что трубопровод в Starfield выглядит так, как он выглядит, скорее из эстетических, чем из функциональных соображений. Однако многие разработчики игр, в том числе и Bethesda, уделяют много времени изучению и использованию реальных примеров для создания правдоподобных игровых миров, даже в научно-фантастической вселенной. Система физики в Starfield поражает игроков реалистичным поведением объектов в игре, а в сети появилось множество занимательных видеороликов, в которых люди тестируют возможности движка. Несмотря на это, команда разработчиков Bethesda, видимо, решила, что кривые трубы и дополнительные изгибы больше способствуют целевой эстетике игры, чем реалистичная планировка.

-6
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Gargantua Int

щас бы до труб докапываться

12
ChiliPepper

Просто изначально в трубах хотели найти положительные моменты от игры, но блин и тут вон оно как.... Коллаборация с Марио уже не прокатит.

4
Vinzed
3
Karam46

Как инженер с двенадцатилетним опытом заявляю, трубы более чем реалистично сделаны.

Всё как в жизни, тупорылые подрядчики установили трубы чрез жопу. Поверьте на стройках и не такое можно увидеть....

9
ChiliPepper

Skyrim 76: No Todd's Sky

7
KoRnEr

черт тебя дери тодди

3
Да не важно

Кому что,а Трубы не так))))

Куда катится мир.

3
_RedLion_

Тодд: Если вы сантехник и вам не нравятся наши трубы - просто увольтесь и найдите другую работу

3
DenisVTR

Когда уже не до чего доколупатся

3
MunchkiN 616

помню игру том и джери на денди там тоже трубы были плоха тупа заделаны. тема труб нераскрыта. может у них было напечатано на 3д принтере много всяких труб и они их сварили из фрагментов просто а не использовали цельнокатаные макароны.

1
Spitfire_old

Горе-сантехники подрабатывали просто удалённо на Беседку, в период ковда-19.

1
Ben Green

Марио будет недоволен

0
Kot9lra street

когда оптимизация ушла на 2ой план

0
tvorog8088

Может оставались загогулины и надо их куда то сбагрить, всё реалистично.

0
TAPAKAH222

Ждём остальных специалистов...

0