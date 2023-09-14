Несколько игроков поделились своим недовольством тем, как в Starfield расположены трубы

Некоторые игроки указывают на вопиющие, по их мнению, проблемы с трубопроводной системой во вселенной Starfield. Пользователь Halolavapigz недавно поделился несколькими изображениями различных труб, которые можно увидеть в игровом мире, пояснив, что его брат работает монтажником труб в реальной жизни и его очень беспокоят эти трубы. Конечно, большинство игроков Starfield, скорее всего, не обратят на это внимания и тем более не расстроятся, но для профессионалов в своем деле, это может стать отвлекающей проблемой.
На изображениях сомнительные участки обведены кружками, подчеркивающими тот факт, что многие трубы в Starfield имеют ненужные и неэффективные изгибы, которые никогда не будут использованы для решения каких-либо функциональных задач. Вместо того чтобы использовать одну прямую трубу для решения поставленной задачи, воображаемые рабочие, создававшие системы в Starfield, предпочитали использовать всевозможные неразумные повороты и изгибы. В одном из комментариев, написанном другим специалистом по монтажу труб, говорится: "Почему они используют три колена вместо одного?". Другие читатели, в том числе один сантехник, отметили, что подобная халтурная работа выполнялась и в реальной жизни сантехниками, которые либо ленились, либо не успевали.
Очевидно, что трубопровод в Starfield выглядит так, как он выглядит, скорее из эстетических, чем из функциональных соображений. Однако многие разработчики игр, в том числе и Bethesda, уделяют много времени изучению и использованию реальных примеров для создания правдоподобных игровых миров, даже в научно-фантастической вселенной. Система физики в Starfield поражает игроков реалистичным поведением объектов в игре, а в сети появилось множество занимательных видеороликов, в которых люди тестируют возможности движка. Несмотря на это, команда разработчиков Bethesda, видимо, решила, что кривые трубы и дополнительные изгибы больше способствуют целевой эстетике игры, чем реалистичная планировка.
щас бы до труб докапываться
Просто изначально в трубах хотели найти положительные моменты от игры, но блин и тут вон оно как.... Коллаборация с Марио уже не прокатит.
Как инженер с двенадцатилетним опытом заявляю, трубы более чем реалистично сделаны.
Всё как в жизни, тупорылые подрядчики установили трубы чрез жопу. Поверьте на стройках и не такое можно увидеть....
Skyrim 76: No Todd's Sky
черт тебя дери тодди
Кому что,а Трубы не так))))
Куда катится мир.
Тодд: Если вы сантехник и вам не нравятся наши трубы - просто увольтесь и найдите другую работу
Когда уже не до чего доколупатся
помню игру том и джери на денди там тоже трубы были плоха тупа заделаны. тема труб нераскрыта. может у них было напечатано на 3д принтере много всяких труб и они их сварили из фрагментов просто а не использовали цельнокатаные макароны.
Горе-сантехники подрабатывали просто удалённо на Беседку, в период ковда-19.
Марио будет недоволен
когда оптимизация ушла на 2ой план
Может оставались загогулины и надо их куда то сбагрить, всё реалистично.
Ждём остальных специалистов...