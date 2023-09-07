Невероятно огромный космический мир Starfield показали в миниатюре

Талантливый геймер с ником Flurdeh, который уже успел запомниться потрясающими работами по хоррору Dead Space, Stray и Dark Souls, просто не мог обойти стороной новую игру от Bethesda Softworks. Энтузиаст переработал масштабный мир Starfield с его необъятным космосом и планетами в миниатюре с притягательной атмосферой научной фантастики.
В работе пользователя огромный мир Starfield ощущается совсем иначе. Flurdeh кардинально изменил привычную камеру в игре на изометрический вид, а также добавил эффект сдвига объектива. Эта технология часто используется фотографами для создания уникальных снимков с измененной перспективой. Тот же принцип был воссоздан и в Starfield. Локации будто уменьшились в размерах, но сохранили свою детализацию, а персонажи обзавелись "кукольной" анимацией.
Starfield уже доступна для игры на ПК и Xbox Series S|X. В ролевом экшене могут играть бесплатно подписчики Game Pass или пользователи нашего сайта, если получат копию Starfield в Steam с помощью бонусов.
Прикольно)
Выглядит очень красиво
Tilt-Shift вообще интересный эффект, можно программно сделать для любого изображения, а вообще есть объективы, но это к данной статье не относится
Такой же огромный по своему пафосу как в No man sky?
Да 1 любой город в старфилде ( а их минимум десяток) уделывает весь пластилиновый мир нмс - где ВООБЩЕ ничего нет, кроме взлета и посадки на шарик.
Спасибо, поржал. После Элиты с ее галактикой 1:1, делать такие заявления как-то даже неприлично.