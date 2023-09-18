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об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 3 027 оценок

NexusMods запретил мод для Starfield, который позволял игрокам удалять из игры местоимения

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butcher69
Новости

В Starfield, создание персонажа завершается выбором его имени и местоимения. На момент релиза игры, многие игроки были недовольны тем, что американская компания пытается распространять свою культуру в других регионах. Поэтому на платформе NexusMods очень скоро появилась модификация, исключающая возможность выбора местоимения персонажа. Тем не менее, данная модификация была быстро удалена

Компания Nexus заявила, что хотя удаление мода "не является политическим заявлением или присоединением к той или иной стороне в культурной войне", она оставляет за собой право "не размещать" мод на своей платформе.

Размещение этого мода было не для нас, и мы, безусловно, имеем право не размещать контент на своей платформе. Это не "политическое заявление" и не "примыкание к той или иной стороне в культурной войне". Мы выступаем за разнообразие и инклюзивность в нашем сообществе, и устранение разнообразия, хотя и привлекает многих, не способствует созданию позитивного моддинг-сообщества.

"Подтверждением того, что это была лучшая линия поведения, стали ненависть, ярость и угрозы насилия, исходящие от очень, очень небольшого меньшинства сообщества", - заключил NexusMods. "Честно говоря, мы не огорчены тем, что они уходят".

Мнения геймеров по этому вопросу разделились. На форумах и социальных сетях, как видно на изображении выше, некоторые игроки решают удалять свои аккаунты в знак протеста. На платформе Reddit многие высказывают вопрос: почему игрокам не предоставляется полная свобода модифицировать свои одиночные игры так, как им угодно, особенно учитывая, что на платформе NexusMods существует множество модификаций, включая сексуальные.

Стоит отметить, что данный мод остается доступен для бесплатного скачивания с нашего сайта.

Bethesda подтвердила, что в Starfield появится ряд "запрошенных сообществом" функций, включая поддержку Nvidia DLSS на ПК, ползунок FOV и другие.

Как было подробно описано на сайте Bethesda в начале недели, студия сначала устранила "несколько основных проблем" в небольшом исправлении, выпущенном 13 сентября, а теперь переключила свое внимание на различные функции, запрошенные сообществом, которые будут появляться в обновлениях с "регулярным интервалом".

-15
38
Комментарии: 38
Ваш комментарий
briggad

Потому что только больные извращенцы имеют право навязывать свою точку зрения, а остальные обязаны везде слушать что им эти навязывают, даже в своём личном пространстве, на том же личном пк.

19
Awareness of greatness

Ну так ставка и сделана на меньшинство, притом во всём, понимая что большинство не согласится

5
DeadRemix

В игре просто есть ВЫБОР местоимения, и ты спокойно можешь выбрать любое какое захочешь... Странно ,что кого то это задело и кому то это мешает

-13
Koyaniskaci Awareness of greatness

Как показывает практика, большинство достаточно трусливо, чтобы чему либо сопротивляться. Большинство желает оставатся в зоне комфорта и начинает хоть немного шевелится лишь когда гром грянет.

Как верно заметил Альберт Эйнштейн: "Мир будет разрушен не теме, кто творит зло, а теми, кто наблюдает за этим, но ничего не предпринимает"

4
skotish_broadsword

Избирательная толерантность, а по сути нетерпимость к другим культурам и обычаям.

5
Awareness of greatness Koyaniskaci
Большинство желает оставатся в зоне комфорта и начинает хоть немного шевелится лишь когда гром грянет.

Я бы сказал абсолютно все, хотят остаться в зоне комфорта и не вылезать из неё, но когда они её насильно покидают, начинают сходить с ума

0
Pycckuu_XAKEP

филиал ада какой-то...

9
TAPAKAH222

Добро пожаловать на PG.

-12
JIoMTuK TAPAKAH222

при чем тут PG?

3
TAPAKAH222 JIoMTuK

На PG не понимают шуток...

-4
moblin TAPAKAH222

А это была шутка? Ахаха да смешно.

3
Kot9lra street

всё что нужно знать об администрации нексуса-геи и лесби

9
TAPAKAH222

Потому что удалили мусорный мод, который просто убирает выбор местоимений и который очевидно создали в знак протеста, а может из-за ненависти? Площадка, скорее всего, просто не хочет участвовать в этом.

-11
Kot9lra street TAPAKAH222

то есть ты поддерживаешь такую пропаганду, понял

0
TAPAKAH222 Kot9lra street

Нет. Я против секса с медведем.) Долой кастомизацию персонажей в играх! Вдруг у кого-то возникнет мысль создать мужика похожего на бабу и наоборот.

0
Jim_son TAPAKAH222

не совсем, потому что они лицемерят

на нексусе полно модов с откровенно трешовым контентом и его не запрещают, видимо поддерживают треш, к тому же удаляют они моды не только блокирующие эти местоимения, а и моды которые добавляют новые

я понимаю что все это рофлы и мне вообщем то фиолетово на эту войну модеров с нексусом, но мне стало интересно какую инклюзивность нарушает изменение цвета кожи у русского нпс в игре, да, этот мод тоже банят

0
DeadRemix Kot9lra street

Как адекватная реакция на ВЫБОР местоимения ( где ты можешь выбрать и обычное, которое подходит твоему персонажу) , лишь один раз при создании персонажа указывает на поддержку пропаганды? Или это кому то мешает играть , жить, существовать? Уже реально на какой то маразм похоже... Все эти геи\лесби\трансы давно уже в индустрии кино\игр, и комментики на ПГ явно не исправят ситуацию.Нормальные люди уже даже толком не обращают на это внимание, а все остальные бегут строчить комментики на ПГ. Еще можно было бы понять ,когда поднимается бугурт из-за персонажа ,который должен быть белым( исходя из первоисточника) а его делают черным

Жду кучу минусов от челов, которые по сути ничего не смогут написать

-1
Freund Benno

Мод достаточно безобидный, и направлен не на всех, а на тех кому это надо. А удаление его говорит о то что это кого то задевает. Значит администрация нексуса с местоимениями.

6
TAPAKAH222

Кого-то задевает теоретическая возможность сделать "не тот выбор"?)) Интересно, а этих людей задевает секс с медведем и бабы с членом?

-7
Odesseet

Молодцы админы,ройте себе могилу) Ведь нет ничего важнее в мире чем борьба за гендерную справедливость) Фильм "Идиократия" воплощается в жизнь

4
QuietisticVirgil

Мод полная херня, это насколько нужно быть отбитым чтобы тебя волновало местоимение, которое ты никогда не возьмешь или возьмешь чисто порофлить, я еще могу понять если у гг на коробле флажок ЛГБТ был по дефолту, который глаза мазолит, его можно заменить а это просто херня, автор мода - провокатор

1
DeadRemix

Тихо тихо, щас заминусят тебя и припишут поддержку пропаганды

0
Сергей Понащенко

Пожалуй, это единственная тематика где хочется однообразия..

0
AndralStormborn

Но, выбор разных особенностей - это одна из составляющих ролевой игры

Что дальше? Появится мод удаляющий из БГ3 выбор расы/класса?

0
askazanov

Пошли они лесом!!!))))

0
askazanov

Один фиг игра отстой!))) Верили в большее, а получили лапшу вкусную, но позапрошлогоднюю, у которой истёк срок годности уже ))))

0
Pimba

Ага, значит добавлять такое можно модами, а убирать из игры тем же можем нельзя))

Е****тые

0
юрий uuuuu

При выходе Андромеды главную героиню изуродовали . Потому что толстые свиньи оскорбились что все девушки в играх спортивные и красивые ,не такие как на самом деле . Эта повестка началась давно.

Представьте что в США появилась группа овноедов и они жалуются что в игре нет еды с овном. И их унижают этим. Тоесть есть психически нездоровые люди ,которые едят овно и ведут себя как свиньи ,ссут друг на друга и потом удивляются почему они не имеют прав ,сами себя унизили,а потом жалуются на остальных . Так самое удивительное что им идут навстречу. А значит это общество ещё неадекватнее чем я думал . Нормальных людей процентов 10 . Страшно жить ребята

0
Anton Vasiljev

Удалять моды - тупо. Но делать такие моды - ещё тупее.

-1
TAPAKAH222

Вот это "великая" проблема и "великий" скандал...

Есть ли там мод на "правильного Гагарина"?))

-2