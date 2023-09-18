NexusMods запретил мод для Starfield, который позволял игрокам удалять из игры местоимения

В Starfield, создание персонажа завершается выбором его имени и местоимения. На момент релиза игры, многие игроки были недовольны тем, что американская компания пытается распространять свою культуру в других регионах. Поэтому на платформе NexusMods очень скоро появилась модификация, исключающая возможность выбора местоимения персонажа. Тем не менее, данная модификация была быстро удалена
Компания Nexus заявила, что хотя удаление мода "не является политическим заявлением или присоединением к той или иной стороне в культурной войне", она оставляет за собой право "не размещать" мод на своей платформе.
Размещение этого мода было не для нас, и мы, безусловно, имеем право не размещать контент на своей платформе. Это не "политическое заявление" и не "примыкание к той или иной стороне в культурной войне". Мы выступаем за разнообразие и инклюзивность в нашем сообществе, и устранение разнообразия, хотя и привлекает многих, не способствует созданию позитивного моддинг-сообщества.
"Подтверждением того, что это была лучшая линия поведения, стали ненависть, ярость и угрозы насилия, исходящие от очень, очень небольшого меньшинства сообщества", - заключил NexusMods. "Честно говоря, мы не огорчены тем, что они уходят".
Мнения геймеров по этому вопросу разделились. На форумах и социальных сетях, как видно на изображении выше, некоторые игроки решают удалять свои аккаунты в знак протеста. На платформе Reddit многие высказывают вопрос: почему игрокам не предоставляется полная свобода модифицировать свои одиночные игры так, как им угодно, особенно учитывая, что на платформе NexusMods существует множество модификаций, включая сексуальные.
Стоит отметить, что данный мод остается доступен для бесплатного скачивания с нашего сайта.
Bethesda подтвердила, что в Starfield появится ряд "запрошенных сообществом" функций, включая поддержку Nvidia DLSS на ПК, ползунок FOV и другие.
Как было подробно описано на сайте Bethesda в начале недели, студия сначала устранила "несколько основных проблем" в небольшом исправлении, выпущенном 13 сентября, а теперь переключила свое внимание на различные функции, запрошенные сообществом, которые будут появляться в обновлениях с "регулярным интервалом".
Потому что только больные извращенцы имеют право навязывать свою точку зрения, а остальные обязаны везде слушать что им эти навязывают, даже в своём личном пространстве, на том же личном пк.
Ну так ставка и сделана на меньшинство, притом во всём, понимая что большинство не согласится
В игре просто есть ВЫБОР местоимения, и ты спокойно можешь выбрать любое какое захочешь... Странно ,что кого то это задело и кому то это мешает
Как показывает практика, большинство достаточно трусливо, чтобы чему либо сопротивляться. Большинство желает оставатся в зоне комфорта и начинает хоть немного шевелится лишь когда гром грянет.
Как верно заметил Альберт Эйнштейн: "Мир будет разрушен не теме, кто творит зло, а теми, кто наблюдает за этим, но ничего не предпринимает"
Избирательная толерантность, а по сути нетерпимость к другим культурам и обычаям.
Я бы сказал абсолютно все, хотят остаться в зоне комфорта и не вылезать из неё, но когда они её насильно покидают, начинают сходить с ума
филиал ада какой-то...
Добро пожаловать на PG.
при чем тут PG?
На PG не понимают шуток...
А это была шутка? Ахаха да смешно.
всё что нужно знать об администрации нексуса-геи и лесби
Потому что удалили мусорный мод, который просто убирает выбор местоимений и который очевидно создали в знак протеста, а может из-за ненависти? Площадка, скорее всего, просто не хочет участвовать в этом.
то есть ты поддерживаешь такую пропаганду, понял
Нет. Я против секса с медведем.) Долой кастомизацию персонажей в играх! Вдруг у кого-то возникнет мысль создать мужика похожего на бабу и наоборот.
не совсем, потому что они лицемерят
на нексусе полно модов с откровенно трешовым контентом и его не запрещают, видимо поддерживают треш, к тому же удаляют они моды не только блокирующие эти местоимения, а и моды которые добавляют новые
я понимаю что все это рофлы и мне вообщем то фиолетово на эту войну модеров с нексусом, но мне стало интересно какую инклюзивность нарушает изменение цвета кожи у русского нпс в игре, да, этот мод тоже банят
Как адекватная реакция на ВЫБОР местоимения ( где ты можешь выбрать и обычное, которое подходит твоему персонажу) , лишь один раз при создании персонажа указывает на поддержку пропаганды? Или это кому то мешает играть , жить, существовать? Уже реально на какой то маразм похоже... Все эти геи\лесби\трансы давно уже в индустрии кино\игр, и комментики на ПГ явно не исправят ситуацию.Нормальные люди уже даже толком не обращают на это внимание, а все остальные бегут строчить комментики на ПГ. Еще можно было бы понять ,когда поднимается бугурт из-за персонажа ,который должен быть белым( исходя из первоисточника) а его делают черным
Жду кучу минусов от челов, которые по сути ничего не смогут написать
Мод достаточно безобидный, и направлен не на всех, а на тех кому это надо. А удаление его говорит о то что это кого то задевает. Значит администрация нексуса с местоимениями.
Кого-то задевает теоретическая возможность сделать "не тот выбор"?)) Интересно, а этих людей задевает секс с медведем и бабы с членом?
Молодцы админы,ройте себе могилу) Ведь нет ничего важнее в мире чем борьба за гендерную справедливость) Фильм "Идиократия" воплощается в жизнь
Мод полная херня, это насколько нужно быть отбитым чтобы тебя волновало местоимение, которое ты никогда не возьмешь или возьмешь чисто порофлить, я еще могу понять если у гг на коробле флажок ЛГБТ был по дефолту, который глаза мазолит, его можно заменить а это просто херня, автор мода - провокатор
Тихо тихо, щас заминусят тебя и припишут поддержку пропаганды
Пожалуй, это единственная тематика где хочется однообразия..
Но, выбор разных особенностей - это одна из составляющих ролевой игры
Что дальше? Появится мод удаляющий из БГ3 выбор расы/класса?
Пошли они лесом!!!))))
Один фиг игра отстой!))) Верили в большее, а получили лапшу вкусную, но позапрошлогоднюю, у которой истёк срок годности уже ))))
Ага, значит добавлять такое можно модами, а убирать из игры тем же можем нельзя))
Е****тые
При выходе Андромеды главную героиню изуродовали . Потому что толстые свиньи оскорбились что все девушки в играх спортивные и красивые ,не такие как на самом деле . Эта повестка началась давно.
Представьте что в США появилась группа овноедов и они жалуются что в игре нет еды с овном. И их унижают этим. Тоесть есть психически нездоровые люди ,которые едят овно и ведут себя как свиньи ,ссут друг на друга и потом удивляются почему они не имеют прав ,сами себя унизили,а потом жалуются на остальных . Так самое удивительное что им идут навстречу. А значит это общество ещё неадекватнее чем я думал . Нормальных людей процентов 10 . Страшно жить ребята
Удалять моды - тупо. Но делать такие моды - ещё тупее.
Вот это "великая" проблема и "великий" скандал...
Есть ли там мод на "правильного Гагарина"?))