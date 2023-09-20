Ютубер и художник Digital Dreams выпустил новый видеоролик, демонстрирующий сильно модифицированный Starfield с более чем 50 модами и собственным шейдером ReShade Ray Tracing.
В ролике Starfield запушена в 4K на ультра настройках с помощью популярной DLSS 3, а также множества других модификаций, улучшающих визуал игры, геймплей, угол обзора и многое другое. В результате получился отличный результат - игра стала выглядеть более живой, чистой и яркой. Конечно, чтобы запустить Starfield с таким количеством модов в 4K, потребуется достаточно мощное железо. В данном видеоролике Digital Dreams использовал Nvidia RTX 4090 в сочетании с процессором Ryzen 9 7950xx и памятью Kingston Fury 6000mhz.
Никакого мыла - ютубер показал Starfield с несколькими графическими модами©
Ютубер и художник Digital Dreams выпустил новый видеоролик, демонстрирующий сильно модифицированный Starfield с более чем 50 модами и собственным шейдером ReShade Ray Tracing.
"использовал Nvidia RTX 4090"
Пропускаем
Прикольно, что на планете, где нет ничего, кроме десятка кустов и пустыни, 4090 тужится на 100% и даже 100 фпс не может выдать. Вот это некстген, ребята!
ютубер нашел альт+z на нвидиа? ппц новость.
Не, это доцык, который рейшейды ставит, регулируя контрастность и выставляя шарпенинг, после чего рассказывает, что у него ультра-мега качество и РТХ работает в играх, в которых того нет.
Его только пожалеть можно, от такой резкости минут через 10 уже глаза вытекут.
одни моды только неделю придется устанавливать и не факт что после этого все будет работать стабильно и без вылетов
какие мертвые планеты...
Мда, новость равная 2м клавишам на картах нвидия. ( кто понял тот понял. альт+z) Хочешь 1 фильтр, хочешь 2, 4 - 6 - просто кликни - лол. Я реально уже афигеваю с новостей на пг.
мамкин ютубер
не ему надо что то показывать а его, в зоопарк отправить и в вольер посадить