"Нормандия SR-2", "Тысячелетний сокол" и "Серенити" воссозданы с помощью редактора кораблей в Starfield

Как и было ожидаемо, на просторах сети сходят с ума от Starfield, а ведь она еще даже официально не вышла. Независимо от критики и даже мнений о ее механике, она, как и подобает игре Bethesda, дарит настоящее удовольствие всем, кто в нее играет, умудряясь при этом увлечь игроков, достигая прямо-таки стратосферных цифр просмотров на Twitch или одновременных игроков на Steam. Но давайте сосредоточимся на нашем корабле. Потому что Фронтир - это только начало.
Как видно из приведенных изображений, игроки сразу же проявили мощный творческий потенциал и с помощью редактора кораблей в Starfield создали чрезвычайно интересные модели. Во-первых, это "Тысячелетний сокол", переделанный кореллианский грузовой корабль Хана Соло, который был в точности воссоздан фанатом в игре.
Однако на этом список интересных кораблей не заканчивается. На очереди - корабль "Нормандия SR-2", полученный коммандером Шепардом от Призрака в Mass Effect 2 или "Серенити" межпланетного корабля класса "Светлячок" из одноименного сериала.
Не достаточно? Ну что ж, давайте посмотрим на " Пеликана" из Halo. Невозможно пропустить одну из флагманских эксклюзивных игр для Xbox.
Кстати, если говорить о шаттлах, то на этот раз мы имеем дело с реальным аппаратом, которому предстояло отправиться в космический полет. К сожалению, миссия STS-51-L закончилась неудачей, и все ее участники погибли. Теперь игроделы отдали дань уважения первопроходцам космоса, воссоздав шаттл Challenger в Starfield.
Нет никаких сомнений в том, что редактор кораблей в Starfield очень мощный. А проверить его мы сможем уже завтра - 6 сентября - когда состоится полноценный выход игры на PC и Xbox Series X|S.
Мурахи до сих пор))
Светлячок красиво получился, а вот Нормандия не очень, движки слишком громоздкие
В игре можно соединять комплектующие только в строго определенных местах,чтобы создать проходимые внутренние помещения,из-за этого сильно специфические конструкции создать пока не выйдет.
Подождите, а паровозик Томас?..
Отлично, ждём моды)
"Автору", как и мне, вчера в рекомендации браузера Chrome прилетела рекомендация на пост настоящего автора о кораблях в Starfield (вот он https://dtf.ru/games/2086794-tysyacheletniy-sokol-x-wing-i-normandiya-kakie-kosmicheskie-korabli-sozdayut-igroki-v-starfield). И он такой: Обана, Я ленивое, унылое ничто, запилю пост на PG. Сам то Я ни чего сделать не могу.
Хоть бы сослался на оригинал.
и таак сойдёт...
Неплохо
Ждут Ностромо Сулако Прометей Завет Ишимура
давай ишемуру
Круто, что сделали такие широкие возможности редактора кораблей)
очень похожи
Считаю, что редактор корабля в игре дерьмище. Потому как используются пресеты форм от других кораблей, что по сути делает их переработками. И самый огромный минус если вы одинокий волк как я и вам не нужны компаньоны, даже не мечтайте построить себе маленький скоростной кораблик. Конечно со временем мододелы всё сделают, но к тому времени старфилд нахер не нужОн будет
Так же про фол 4 говорили он до сих пор из топ 50 по количеству игроков не выходит каждый день лучше чем фол 76 хотя там онлайн