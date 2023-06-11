Bethesda утверждает, что один из городов Starfield - самый большой город, который она когда-либо строила.
Starfield Direct включала подробности и кадры, начиная от настройки кораблей и заканчивая боями на кораблях и многим другим, но одна деталь, которая вызвала любопытство, была о городе Новая Атлантида, который, очевидно, больше, чем любой город, когда-либо созданный Bethesda.
"Как только вы приземляетесь в таком городе, как Новая Атлантида, ваши глаза устремляются вверх, к этим безграничным, огромным зданиям", - говорит продюсер Майя Йевремович.
"Это самый большой город, который мы когда-либо создавали, не только по размеру, но и по количеству пользовательского искусства, толпы и квестов", - сказала директор по производству Анджела Браудер.
Bethesda известна созданием огромных интерактивных городов для исследования, от Вивека в The Elder Scrolls 3: Morrowind до Имперского города в The Elder Scrolls 4: Oblivion, поэтому заявление студии о том, что она построила свой самый большой город, определенно вызывает удивление.
Новая Атлантида в Starfield - "самый большой город", который когда-либо строила Bethesda©
Bethesda утверждает, что один из городов Starfield - самый большой город, который она когда-либо строила.
Чем больше город ,тем более халтурно он сделан,надеюсь здесь будет иначе.
25 лет!
25 лет!
Главное, чтобы этот город не был единственным на всю игру. Хочется несколько городов как в ТЕС, а не 1-2 как в фолыче.
25 лет!
Этот город прям смахивает на скайримовски, даже лока похожая и рельеф..
Естестевенно они ассеты из старых разработак берут это норма
То же самое говорили про Фаргрейв в TESO, а по факту однообразная пустышка.
Для самого большого города это выглядит просто убого. Пару небоскрёбов и коробок поставили и 20 людьми