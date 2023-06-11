Новая Атлантида в Starfield - "самый большой город", который когда-либо строила Bethesda ©

Bethesda утверждает, что один из городов Starfield - самый большой город, который она когда-либо строила.



Starfield Direct включала подробности и кадры, начиная от настройки кораблей и заканчивая боями на кораблях и многим другим, но одна деталь, которая вызвала любопытство, была о городе Новая Атлантида, который, очевидно, больше, чем любой город, когда-либо созданный Bethesda.



"Как только вы приземляетесь в таком городе, как Новая Атлантида, ваши глаза устремляются вверх, к этим безграничным, огромным зданиям", - говорит продюсер Майя Йевремович.



"Это самый большой город, который мы когда-либо создавали, не только по размеру, но и по количеству пользовательского искусства, толпы и квестов", - сказала директор по производству Анджела Браудер.



Bethesda известна созданием огромных интерактивных городов для исследования, от Вивека в The Elder Scrolls 3: Morrowind до Имперского города в The Elder Scrolls 4: Oblivion, поэтому заявление студии о том, что она построила свой самый большой город, определенно вызывает удивление.

