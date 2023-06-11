Starfield 06.09.2023
8.2 505 оценок

Новая Атлантида в Starfield - "самый большой город", который когда-либо строила Bethesda

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Procy_on
Новости

Bethesda утверждает, что один из городов Starfield - самый большой город, который она когда-либо строила.

Starfield Direct включала подробности и кадры, начиная от настройки кораблей и заканчивая боями на кораблях и многим другим, но одна деталь, которая вызвала любопытство, была о городе Новая Атлантида, который, очевидно, больше, чем любой город, когда-либо созданный Bethesda.

"Как только вы приземляетесь в таком городе, как Новая Атлантида, ваши глаза устремляются вверх, к этим безграничным, огромным зданиям", - говорит продюсер Майя Йевремович.

"Это самый большой город, который мы когда-либо создавали, не только по размеру, но и по количеству пользовательского искусства, толпы и квестов", - сказала директор по производству Анджела Браудер.

Bethesda известна созданием огромных интерактивных городов для исследования, от Вивека в The Elder Scrolls 3: Morrowind до Имперского города в The Elder Scrolls 4: Oblivion, поэтому заявление студии о том, что она построила свой самый большой город, определенно вызывает удивление.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
INqus1tor

Чем больше город ,тем более халтурно он сделан,надеюсь здесь будет иначе.

4
ПетроНепетро
Чем больше город ,тем более халтурно он сделан..

25 лет!

надеюсь здесь будет иначе....

25 лет!

0
Altered

Главное, чтобы этот город не был единственным на всю игру. Хочется несколько городов как в ТЕС, а не 1-2 как в фолыче.

3
ПетроНепетро

25 лет!

0
CAT987g

Этот город прям смахивает на скайримовски, даже лока похожая и рельеф..

1
Kitocun

Естестевенно они ассеты из старых разработак берут это норма

1
StarfieJId

То же самое говорили про Фаргрейв в TESO, а по факту однообразная пустышка.

0
Саня Цукино Усаги

Для самого большого города это выглядит просто убого. Пару небоскрёбов и коробок поставили и 20 людьми

0