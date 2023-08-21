Новая утечка Starfield раскрывает процесс взлома замков

Из-за того, что Bethesda Softworks уже открыла ранний доступ к самой ожидаемой игре этого года для представителей СМИ и блогеров в сети не прекращается обсуждение Starfield. До релиза игры осталось всего несколько недель, а мы уже успели увидеть несколько новых скриншотов и узнать другие детали об этой космической игре в открытом мире. Сегодня же анонимный пользователь опубликовал демонстрацию взлома замков в игре, которая реализована более сложно по сравнению с прошлыми играми студии.
Как показывает утечка, взлом замков в Starfield представляет собой решение несложной головоломки в несколько этапов. Чтобы открыть запертый ящик или сундук, необходимо будет сопоставить пустые отверстия в круге с выдвинутыми метками, которые расположены на фиксированном расстоянии друг от друга. Этот процесс нужно будет повторять несколько раз, пока замок не будет взломан.
Взлом замков в Starfield может показаться слегка утомительным и долгим, однако по словам автора утечки в этом нет ничего сложного. Более того, во время игры такие замки встретились ему всего несколько раз, а значит заниматься подобным не нужно будет слишком часто.
Выход Starfield состоится уже 6 сентября на Xbox Series S|X и ПК.
Открытие замков демонтрировалось ещё в первых трейлерах, так в чём новость/утечка?
Надо было ещё сложнее делать. Круг засунуть в круг.. квадрат в квадрат и треугольник в............... [Интригующая пауза]............... в треугольник.
Медвежатники блин.
как выглядит взлом замков со стороны
М-да, механика взлома все примитивнее и примитивнее, в Обливионе хоть какой-то челлендж был и интерес, и выглядело даже аутентично, потом в Ф3 механика деграднула, а тут еще хуже - крути пока не увидишь что попал, даже нащупывать ничего не надо. В Resident Evil Revelations 2 даже механика взлома поинтереснее была.
в тесо челлендж сундуки мастера открывать.
Это шо за Масс Эффект? Могли бы НФ-визуализацию взлома замков каким-нибудь хитрым девайсом сделать, а то тупо мини-игра не особо привязанная к реальности.
Ещё потерпеть чуть чуть-чуть осталось этой рекламы и лапши на ушах до релиза - 2 недели ))))))
Меньше, 10 дней осталось
Такой взлом замков даже иван золо осилит
Самый простой взлом замков который я видел в играх! На кого это рассчитано, на дураков?!
На игроков....
Не, лучше уж так, появилась надпись взломать, зажимаешь действие на несколько секунд и замок взломан)) чем сложнее замок тем дольше держать кнопку)
Этой "утечке" больше года, автор..
который был показан в одном из видео демонстрации ... "вау какая минюша минилистичная " (через пару дней поле того как ее выложили...)
https://delceyhugo.github.io/StarfieldDigipick/
управление влево вправо пробел
наслаждайтесь
[https://gadgetpreeks.com/new-starfield-leak-reveals-lockpicking-process/]
как то легко сделали
Там пиксели проглатываются, видно как все равно отмычками в замочке шерудишь.) Все это на видео так, обертка)
Довольно просто, но с отмычками мне больше нравится. Главное что не как в Обливионе, так взлом замков это боль
Всрато, лучше бы оставили как в скайриме или ф4 толтко более современно или вообще от этой чуши отказались.
Замки электронные, а ты что хотел?
Хотелбы что бы этой мини игры вообще не было
И это называется взломом, проще было не делать вообще никакого взлома. А так пустое это дело.
Так, а где отвёртка и заточка\шпилька\еще что-нибудь? как это так?))
Вообще самый, на мой взгляд, лучший взлом был в Обливионе
вообще можно было не париться и сделать, как в Морровинде, там тоже неплохо, щупом всковырнул, а сзади ординатор, который так умиротворённо скажет "Давайте послушаем...."
В обле лычки двигать надо было, нафиг надо, куча времени уходит
да наоборот оно как-то интереснее, чем вот эта вертелка с отвёрткой\ножом\заточкой и отмычкой, а то вот как оно появилось в фолауте 3, так и попёрло, позже еще эту же фигню можно было увидеть вон в Dying Light, еще где-то я встречал это много раз,
наоборот же интереснее, когда вот в обливионе подцепить пытаешься или вот, скажем, Splinter Cell (не конвикшен и блэклист точно... уф... наверное это было где-то в Дабл Агенте) - там и электронный взлом хороший, и обычный взлом тоже отличный, в киберпанке неплохо тоже сделано
тут то так то тоже неплохо, но сложности никакой не представляет, еще проще, чем было с ножом и отмычкой
Там хоть автопопытки взлома были, для тех кому лень страдать этим.
Да и взлом всяко веселее был, чем Скайримская ловля "4-5 градусов" которые прокручиваются на Мастерских замках.
вот вот вот, я о том же, это было интереснее и угождало всем, а именно
А - Тем, кому не хочется мараться со всем этим, было да, наличие автовзлома, про которое я забыл
Б - Тем, кому интересно потыкать посидеть, т.к. это не слишком сложно и не слишком просто иногда, но всяко интереснее, чем вот кручение-верчение отмычки с ножом
Задача мини игры взломал и пощел. За всю игру утя часа 3 только взлома уходит. Про авто злом я забыл, но вспомнил что он там ломает отмычки только так