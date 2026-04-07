Новое обновление для Starfield ломает игру и вызывает ошибки с дополнениями

Недавний патч для космической ролевой игры Starfield от студии Bethesda привел к серьезным проблемам. На форуме Reddit геймеры массово сообщают о том, что игра закрывается с ошибкой прямо при запуске. Главной причиной неполадок оказались установленные пользовательские модификации.

Пользователь под ником Pitiful_Music_9995 сообщил, что после загрузки обновления он не может зайти даже в главное меню. Геймер отметил, что его космический корабль и экипировка состоят из модов на 98 процентов. Он не может отключить пользовательский контент во внутриигровом магазине Creations, так как клиент вылетает до появления интерфейса. Другие участники обсуждения посоветовали перенести файлы модификаций из папки с игрой, но для владельцев консолей этот способ недоступен.

Проблема затронула и владельцев приставок Xbox, причем 1 из комментаторов заявил о невозможности начать абсолютно чистую игру без сторонних файлов. Игроки вспоминают, что похожие трудности возникали во время релиза расширения Shattered Space. Владельцам модифицированных сохранений на уровне Новая игра плюс 16 придется ждать от 1 до 2 месяцев до полного обновления всех авторских работ, либо начинать прохождение с 1 уровня. Опытные фанаты из смежного сообщества по игре Fallout, которое насчитывает более 2 млн участников, всегда рекомендуют отключать автоматические обновления перед выходом новых патчей.

Дополнительно игроки обратили внимание на странности с новым дополнением Terran Armada. Обладатели премиального издания игры столкнулись с тем, что в сервисе Steam этот контент все еще отображается как доступный для покупки, хотя уже числится в библиотеке. Сообщество рекомендует пользователям делать резервные копии сохранений и переходить на чистую версию игры, если они хотят оценить патч прямо сейчас.