Новое обновление Starfield добавляет новые локации, снаряжение, инструменты для создания модов и многое другое

Bethesda запускает неожиданное обновление Starfield сегодня, 9 июня. Оно обещает представить широкий спектр нового контента, начиная от снаряжения и локаций и заканчивая первой волной модов Starfield, а также официальные инструменты для создания.
Неожиданное обновление было анонсировано в рамках Xbox Games Showcase в июне 2024 года. Bethesda также использовала это событие как возможность поделиться первым официальным взглядом на расширение Starfield Shattered Space.
Обновление расширит контент введением новых заданий по охоте за головами. Рекламный ролик предполагает, что Tracker's Alliance также может получить уникальную квестовую линию, хотя Bethesda еще не подтвердила это напрямую.
Потенциально еще более крупное дополнение, которое появится в рамках обновления, — Starfield Creation Club. Как и в случае с Fallout 4 и Skyrim, эта платформа предложит игрокам доступ к различным модам, одобренным Bethesda. Июньское обновление также ознаменует выход Creation Kit 2, официального набора инструментов для моддинга Starfield, который Bethesda тестирует как минимум с февраля 2024 года.
Обновление также включают в себя новые локации, одной из которых будет космическая станция, а также дополнительное снаряжение в виде скафандра и разрушительного тяжелого оружия, стреляющего лазерными лучами.
А вот скажите мастера, а реально сделать экран без загрузки хотя бы на корабль? Ну не разработчиками, а народными умельцами?
Нет пока не реально.слишком огромное количество локаций.единственный способ купить скоростной ссд и уменьшить время загрузок до 3 5 сек.на корабль да реальноБно у меня его и так вроде бы нет 1 2 сек и входит.
Ну я так просто, меня они не столько напрягали в этой игре, так же был быстрый заход на корабль, в игре и другие проблемы были, ну загрузки у меня были не на первом месте проблем.
Инструменты для создания модов, это круто! Наконец игра будет еще больше развиваться, и привлечёт к себе новых игроков.
По сути теперь моды норм будут донатными, ввели донат, будьте любезны выложить рил денюшку теперь и за моды если они вам понравились
Это было и в Скариме и в Фоллаут 4, основная масса модов так и будет появляться на Нексусе, бесплатно.
все моды из КК для ская и фолла можно скачать и без баб..а. Не призываю пиратить, но... )))))