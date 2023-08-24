Новое сравнительное видео Starfield демонстрирует визуальные улучшения по сравнению с прошлогодней сборкой

Сегодня в сети появилось коротенькое сравнительное видео Starfield, в котором подчеркиваются визуальные улучшения начального эпизода игры по сравнению с прошлогодней сборкой.
В небольшом ролике, который вы можете увидеть тут, опубликованном в Twitter пользователем Kjovian и созданным MartinTheTrue, подчеркивается, что практически все визуальные элементы, от освещения до текстур и анимации, были значительно улучшены, что позволило добиться лучшей четкости изображения и более приятной визуальной картинки в целом.
Как и последние игры Bethesda, Starfield будет масштабной игрой с открытым миром, но, похоже, что финальная версия игры может превзойти ожидания большинства игроков по размеру и времени прохождения. Во время вчерашней официальной трансляции Xbox Gamescom Пит Хайнс прокомментировал продолжительность игры, заявив, что он играет в нее уже около 160 часов и даже не приблизился к тому, чтобы увидеть все, что она может предложить. Далее Хайнс сказал, что по своему масштабу игра намного превосходит все, что они делали раньше, так как создается впечатление, что в ней есть множество разных игр, и игрок сам решает, сколько времени он хочет провести за тем или иным занятием.
Официальный релиз Starfield состоится 6 сентября на ПК, Xbox Series X и Xbox Series S. Те, у кого есть ранний доступ к игре, смогут начать играть в нее уже на следующей неделе, 1 сентября.
2015.
Кажется они перепутали года на вставках в видео. Имхо, но как бы 2022 смотрится куда свежее
лица каловые
Это негры.
Задаунгрейдили и удобавили убогий коричневый фильтр
Сам Филя попросил, иначе бы на его помойной консоле игра бы не запустилась. А коричневый - цвет его побед.
Некстген судя по скринам с системными требованиями под то, что нужно продать на рынке, моя 3070 уже давно такие игры не тянет
Спасибо Starfield, что разрешили мне проводить в вашей игре столько времени сколько я захочу.. огромное спасибо, воистину революционная игра которая дает тебе право играть столько сколько ты хочешь, ни одна игра не давала мне такого право.. я садился за Assasin's Creed Odyssey, и я не мог слезть с него не потому что она мне очень нравилась.. а потому что мне не дали такого право как дают это игрокам Starfield. Спасибо огромное!
p.s.
Если почувствуешь себя занудой и ущимленной фемкой, знай что в любом случае ты не настолько ущимлен, как те кто ждут Starfield, вот эти ребята реально могут собой гордиться.