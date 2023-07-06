Новые данные свидетельствуют о том, что планеты Starfield будут изображены в реалистичном масштабе ©

Один внимательный к деталям пользователь недавно обнаружил доказательства того, что в грядущей ролевой игре Starfield будут точно масштабированные изображения планет, вопреки некоторым ранее распространенному мнению.



Хотя значительная часть многочисленных планет Starfield будет сгенерирована процедурно, не все небесные тела, которые смогут посетить игроки, будут полностью вымышленными. Bethesda уже подтвердила несколько десятков таких мест, вдохновленных реальными астрономическими объектами, включая Марс, Юпитер, Меркурий и Плутон, а также многочисленные известные луны и астероиды за пределами Солнечной системы.

Одна из мелких проблем игроков, которая периодически возникала после выхода Starfield Direct 11 июня, заключалась в том, что многие внутриигровые изображения реальных планет выглядят нереально большими, если смотреть на них с поверхности близлежащих лун или других небесных объектов, находящихся поблизости. Исследуя эти утверждения, пользователь Reddit nimbulan сумел раздобыть некоторые доказательства того, что Bethesda не обязательно переборщила с масштабами таких планет. В частности, nimbulan использовал программу NASA Solar System Simulator, чтобы получить оценку того, насколько большим должен быть Юпитер, если смотреть на него с Ио, одной из его многочисленных лун, которая уже подтверждена для посещения в Starfield.

Хотя угол обзора в 90 градусов, использованный для моделирования, был немного меньше, чем у ранее показанных изображений Юпитера из Starfield, воспринимаемый размер планеты, рассчитанный с помощью инструмента NASA, в основном соответствует игровым кадрам, снятым на Ио. В результате автор эксперимента пришел к выводу, что планеты Starfield не обязательно будут иметь нереалистичный масштаб при наблюдении издалека.



На самом деле карты для исследования, вдохновленные небесными объектами, вероятно, будут гораздо меньше своих реальных аналогов, поскольку Bethesda никогда не утверждала, что в Starfield будет захватывающая вселенная с сотнями планет реалистичного размера. Но что касается предполагаемых размеров этих астрономических тел, то, похоже, разработчик будет хотя бы иногда склоняться к реализму. И хотя еще предстоит выяснить, как часто это будет происходить, планеты Starfield уже выглядят невероятно разнообразными, которые будет интересно исследовать, независимо от их размера.