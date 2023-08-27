Новые подробности о легендарных и дрейфующих заброшенных космических кораблях в Starfield

Старший дизайнер уровней Закари Уилсон поделился интересной информацией о легендарных кораблях и обломках в долгожданной научно-фантастической ролевой игре Starfield.
Представитель Bethesda Game Studios вышел на страницы официального сайта дочерней компании ZeniMax и Microsoft, чтобы вспомнить основные вехи своей карьеры, рассказать о своих увлечениях и, самое главное, о работе, которую он проделал, формируя геймплей, сюжет и содержание Starfield.
Рассказав об "уморительных диалогах", которые будут характерны для некоторых побочных и свободных миссий космической оперы (о которых я не будут писать, чтобы избежать спойлеров), Уилсон переходит к фазам боя на борту кораблей, объясняя, что:
будут встречи с легендарными кораблями, огромными вражескими летательными аппаратами очень высокого уровня, которые в начале игры превзойдут любой корабль, пилотируемый игроком. Тем, кто захочет их победить, придется пройти долгий путь....
Также старший дизайнер рассказал о заброшенных кораблях и эмерджентном повествовании в стиле Bethesda, которое будет характеризовать исследование дрейфующих в космосе судов:
Мы вручную создали несколько заброшенных кораблей, чтобы подчеркнуть опасности и трагедии, которые могут произойти во время космических путешествий. Игрокам, соответственно, предстоит исследовать эти обломки и выяснить, что случилось с экипажем. Самое замечательное, что для создания этих историй мы привлекли людей, совершенно не входящих в команду разработчиков, т.е. коллег, которые обычно не участвуют в создании контента, чтобы и в этом отношении оставить конкретный след в игре. Например, наш дизайнер Крис Такахаши, имеющий опыт работы с модами, создал несколько космических кораблей, которые действительно очень интересны.
А вот это круто. Всегда было интересно такое исследовать. Записи экипажа, интересные запчасти, редкие или уникальные технологии. Еще было бы здорово, если подобное можно "зажопить" себе или обжить.
Легендарные корабли,сразу вспомнил Чёрный Флаг.
А было забавно, найти в космосе парящий разрушенный пиратский корабль, который должен был плавать по морю, но каким-то образом оказался в далёком космосе. И чтобы на борту корабля остался бортовой журнал, который расскажет о том, как так вышло, что этот корабль попал в космос.
Я бы наверное офигел если бы в космосе наткнулся бы на обычный морской корабль.
Я тоже. Круто там было, приходилось реально попотеть)
Интересно, значит, кроме маленьких и средних (относительно), кораблей, будут и "мегашипы". Даже если в игре, или DLC нельзя будет себе такой получить, практически 100% кто-нибудь сделает мод, позволяющий игроку иметь такие корабли.
Вроде же не будет каких-то ограничений на постройку мегакораблей
Ток одно дело постройка такого корабля и другое дело когда можно заграбастать какой нить нормальный полноценный крейсер фрегат или эсминец
Из того, что показали, я так понял, что получится максимум что-то вроде Питона из Элиты построить. Сам подумай, вот ты собрал гигантский линкор, и как он должен уместиться на посадочной площадке? Хотя бы банально на планету сесть? Если игроку и дадут гигантский корабль, то там точно будет другой конструктор, или его не будет вовсе. А функционал будет как в NMS или той же элите - летающий космический гараж для твоего барахла. Садиться на планеты он точно не сможет. Да и управлять им нельзя будет, разве только команды отдавать местному командиру.
Ну мегакорабль мегакораблю рознь. Судя по всему, размер корабля ограничен примерно 100х100м. Правда, есть еще возможность размещать модули вертикально, так что если высота корабля тоже ограничена 100м, то будет вполне себе мегашип.
ну мегашипы не для посадки на землю) их даже по идее строят в космосе ибо он не взлетит...
Помнится в игре Freelancer было полно разбившихся кораблей, которые можно лутать. У каждого корабля была прописана своя причина крушения