Новый мод для Starfield добавляет динамическую погодную систему

Для Starfield вышел мод Dynamic Weather, добавляющий в игру динамическую погодную систему с большим количеством вариаций и переходов.
По умолчанию в игре доступны такие погодные эффекты, как гроза и дождь, но для некоторых скорость перехода может оказаться слишком медленной из-за временных рамок игры. Данный мод позволяет игрокам на ПК изменять скорость перехода погоды в игре, а также позволяет создавать совершенно новые погодные вариации в различных биомах/климатах планеты.
Созданный моддером Ainsy, этот мод динамической погоды Starfield позволяет создавать песчаные и грозовые бури, дождь, снег, солнечные перепады и многое другое - даже для тех районов, где не должно быть определенного климата. Мод поставляется с тремя предустановками погодных переходов, включая "медленный", "средний" и "быстрый".
"Недавно также была добавлена "реалистичная" версия, которая остается верной установленным в игре биомам, так что вы больше не увидите снега в пустыне", - пишет моддер. "Эта версия просто берет ванильный цикл и корректирует время так, чтобы погода была более приятной, чем в ванильном геймплее".
Ниже представлен видеоролик, демонстрирующий работу этого мода. Скачать модификацию можно бесплатно с нашего сайта.
как там погода в глав офисе беседки ? уже поняли что tes надо было пилить а не душнину космическую
Не поняли. Тодд Говард как политик, стоя по колено в грязи на дороге, будет говорить, что это трасса международного уровня.
Что вы престали с этой дорохой я обещал ещё кто то обещал ))))
Погодные моды для игр Беседки. :)))) Классика. :)
Мне главное чтоб всегда была хорошая ясная погода.