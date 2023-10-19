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об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 4 203 оценки

Новый мод для Starfield добавляет физические коллизии для всех мертвых тел

Procy_on
Новости

Korodic выпустил мод Dead Body Collision, который добавляет в Starfield физические коллизии для всех мертвых тел в игре.

Благодаря этому моду мертвые тела теперь будут шевелиться, когда игрок или NPC подойдет к ним или прыгнет на них, что, безусловно, улучшит общее погружение в игру. Кроме того, Korodic планирует еще больше улучшить коллизии в будущих версиях. Самое приятное здесь то, что данный мод не влияет на производительность, поэтому обязательно к скачиванию всем любителям физических приблуд в играх.

Скачать можно бесплатно с нашего сайта.

-4
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
InboxM

Боже,в нект ген игре отсутсвует коллизия тел. О нет,нет мне нужно просто обновить ПК.

4
lesorub88

Сделайте мод что бы у Тода ума добавилось что бы такой шлак больше не выпускал

3
wianewa

А чё бы не выпускать, если и так хавают, да ещё и модами активно залатывают дыры?

1
Protocol10

Разочарование года определенно. Тупая, каловая игра от бестолковых разрабов.

1
deusMarshall

Насколько же ленивая оригинальная игра...

0
Gridon

Стреляешь в врага - а он начинает под тeбя подпрыгивать. Бой станет просто фарсом.

-1