на главную
об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 3 586 оценок

Новый мод для Starfield улучшает качество всех основных NPC

©
Procy_on
Новости

Моддер SavrenX выпустил HD текстур-пак для Starfield, который улучшает всех основных NPC. Этот мод в основном улучшает карты Diffuse и Rough основных NPC, в результате чего персонажи выглядят гораздо лучше.

Если говорить более подробно, то SavrenX улучшил более 2500 текстур. По словам моддера, роуг карты очень важны, поскольку с качественными картами мимика NPC может быть более реалистичной и естественной, особенно при разговоре. Поэтому моддер переработал в 2K все диффузные и роуг карты основных NPC.

Скачать модификацию можно бесплатно прямо с нашего сайта, где доступна быстрая загрузка через торрент. Следует также отметить что он совместим с проектом Starfield HD Reworked.

3
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
owigoshi

не заметил разницы, мб если только в фоторежиме с максимальным приближением)

1
Spillik

И что, куда смотреть?

0
Комментарий удален
Spillik

Тогда в чем нужность его? Чтоб на тебя в более высоком разрешении крипово смотрели?

0
Twiceasniceasguys

Даже с модом девчонки страшные и не вызывают никакого желания ни узнать предысторию, ни замутить. Ну не умеют бетесда в романс.

-1
Real Slim Shady

Даже мододелы не могут слепить из этого куска серой глины ничего выдающегося))

-1
BoT_TaK_BoT

деньги за свою го*ноподелку собирает беседка, а потом все это за бесплатно чинят энтузиасты... неплохо там тодд говард устроился

-2
Spillik

Заапскейлил текстуры - допилил, так допилил. Ни в одной игре такого даже не было.

-3
BoT_TaK_BoT Spillik

ну у беседки и на такое ума не хватило. но вообще речь не именно об этом моде, а о ситуации в целом

-1
JustA_NiceGuy

Глаза всё равно как из *опы.

-3