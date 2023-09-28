Новый мод для Starfield улучшает качество всех основных NPC

Моддер SavrenX выпустил HD текстур-пак для Starfield, который улучшает всех основных NPC. Этот мод в основном улучшает карты Diffuse и Rough основных NPC, в результате чего персонажи выглядят гораздо лучше.
Если говорить более подробно, то SavrenX улучшил более 2500 текстур. По словам моддера, роуг карты очень важны, поскольку с качественными картами мимика NPC может быть более реалистичной и естественной, особенно при разговоре. Поэтому моддер переработал в 2K все диффузные и роуг карты основных NPC.
Скачать модификацию можно бесплатно прямо с нашего сайта, где доступна быстрая загрузка через торрент. Следует также отметить что он совместим с проектом Starfield HD Reworked.
не заметил разницы, мб если только в фоторежиме с максимальным приближением)
И что, куда смотреть?
Тогда в чем нужность его? Чтоб на тебя в более высоком разрешении крипово смотрели?
Даже с модом девчонки страшные и не вызывают никакого желания ни узнать предысторию, ни замутить. Ну не умеют бетесда в романс.
Даже мододелы не могут слепить из этого куска серой глины ничего выдающегося))
деньги за свою го*ноподелку собирает беседка, а потом все это за бесплатно чинят энтузиасты... неплохо там тодд говард устроился
Заапскейлил текстуры - допилил, так допилил. Ни в одной игре такого даже не было.
ну у беседки и на такое ума не хватило. но вообще речь не именно об этом моде, а о ситуации в целом
Глаза всё равно как из *опы.