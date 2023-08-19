Новый скриншот из Starfield подтверждает сходство с банковскими операциями в реальном мире

По мере приближения даты выхода Starfield количество утечек и слухов стремительно растет: пресс-копии на игру, которые были разосланы в начале этой недели, только подлили масла в огонь. На таких форумах, как Reddit и ResetEra, стали появляться всевозможные неофициальные сведения об игре.
К настоящему моменту утечка информации началась с титульного экрана игры, списка достижений и космических магических способностей. А последняя утечка позволяет поклонникам взглянуть на то, чем славится компания Bethesda и что она делает лучше всего - придает своим играм элементы RPG и делает их максимально приближенными к реальности. Пользователь Twitter (X), получивший ранний доступ в Starfield и утверждающий, что сыграл около 8 часов в игру, опубликовал скриншот, на котором видно, что игра будет соответствовать реальным банковским правилам.
На скриншоте видно, что ваш внутриигровой дом будет конфискован банком, если вы вовремя не выплатите ипотечный кредит. Позднее скриншот был опубликован и на Reddit.
Недавно во время сессии "Вопросов и ответов", представители Bethesda рассказали о том, что в Starfield будет своя тюремная система, и за совершение преступлений в Starfield игроки могут попасть в серьезные неприятности. Хотя Bethesda не стала раскрывать подробности о преступной системе, она намекнула, что она будет больше похожа на Skyrim, чем на Fallout 4.
Все эти утечки и слухи только нагнетают общий ажиотаж вокруг Starfield среди фанатов, да и ранние игроки не сдерживаются. Многие хвалят игру, а один из них даже заявил, что за первые 15 часов игры в ней не было обнаружено ни одной ошибки.
Это очень важно для Starfield, поскольку Bethesda критикуют за то, что она выпускает недоработанные игры и оставляет оптимизацию на усмотрение моддерских сообществ, но, похоже, Starfield была отполирована просто отлично.
Релиз новой игры от Тодда Говарда состоится 6 сентября на ПК и консолях Xbox Series S|X. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.
Игру нужно выпускать сразу для всех, и для игроков и для журналистов! Иначе получается, что разработчик пытается подкупить сми, дает им игру раньше всех, да еще и на халяву, чтобы те написали хорошие отзывы. Всё это грозит утечками и нервирует обычных игроков, которые не могут поиграть раньше релиза, а вынуждены ждать, читая восторженные отзывы блогеров, при этом глотая слюни...
Правильно!
Да не переживай, это беседка. У них играбельно будет месяца через 3-4, а потом еще длс подьедут. На релизе брать смысла нет. Лучше потом по акции или на торренте.
Это уже норма жизни, высылать игры на обзоры до релиза. Даже если журналисты, блогеры, звиздят в три короба о состоянии, на релизе игроки об этом узнают и зальют игру в Стиме и Метакритике низкими оценками, критики им в этом не помогут.
Утечек им бояться не приходится, так как они только сильнее подогревают интерес к игре. Меня интересует Старфилд, я каждый день захожу на новости по игре, но не "глотаю слюни", проклиная продажных блогеров, что они уже играют а я нет. Я просто спокойно жду
До релиза осталось не так много, это не месяц и не два. Время можно уделить и другим не пройденным играм, чтобы скоротать время ожидания
А карту свою обязательно к игре привязывать?)
Если они ещё добавят рождение детей и алименты, то игра года будет 😄
Не забудьте заплатить и за видеокарту, которую вы взяли в кредит, чтобы играть в игру, где надо заплатить кредит.
Ну, в игре есть приятные отличия от реальной жизни - можно вырезать кредиторов и банк. Не, ну в жизни тоже можно, но потом лет на 20 забанят.
Короче план такой: Как настоящий пират, жить на корабле, жрать картошку из собственного дерьма, построить секретную базу в отдалённом секторе, возглавить Багровый Флот и разнести Атлантис к чертям собачьим!
Поясните за игру.. Это Фоллаут в космосе?
Скорее Скайрим в космосе. Более приключенческая атмосфера, нежели ядерный апокалипсис
онлайн дрочильня в открытом мире типа дьябло4
Ты прав, пересматриваю новости об этой игре и нашел это
В хардкор будет возможность лешиться реальной квартиры, а в случаешь серьёзных нарушений, санкции на всю семью (только для РФ)
а если ввести player.additem, то накроют за незаконный товарооборот и фальшивомонетничество
на боксе уже установилась