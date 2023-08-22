"Nvidia выпустила новый видеодрайвер 537.13, оптимизированный для Starfield"

Сегодня NVIDIA выпустила драйвер Game Ready версии 537.13 для своих видеокарт GeForce, оптимизированный для долгожданного Starfield (выйдет 6 сентября, хотя ранний доступ начнется 1 сентября для владельцев Premium Edition) и для New Frontiers, расширения ICARUS от Rocketwerkz. Как обычно, скачать его можно с официального сайта или через программу GeForce Experience.
Драйвер 537.13 не только Starfield. В списке исправленных проблем сообщается, что NVIDIA, возможно, успешно устранила снижение производительности, замеченное в Ratchet & Clank: Rift Apart при использовании DirectStorage. Вот полные примечания:
Готовность к игре Starfield
- Новый драйвер Game Ready обеспечивает наилучшие игровые возможности для новейших игр, включая Starfield и расширение ICARUS: New Frontiers.
Исправлены геймплейные ошибки
- [Battlefield 2042] Стабильность игры может снижаться при применении фильтров GeForce Experience Freestyle [4170804]
- [Ratchet & Clank: Rift Apart] Колебания производительности из-за проблем между DirectStorage и NVIDIA Reflex [4212649]
Исправлены ошибки общего характера
- [Vegas Pro FX] Предварительный просмотр не работает на некоторых конфигурациях ноутбуков [3752618]
чем новей драйвер тем больше багов и лагов. Никогда не видел что бы новый драйвер , что то делал лучше в игре . Наоборот хуже или вообще без изменений
Но в большинстве случаев, без обновления драйвера до актуальной версии - игра попросту не запускается. Так что, или ждать обновлений дров или наслаждаться багами / лагами / фризами из за косяков в дровах.
Рановато что то они, до игры ещё полтора недели, а дрова уже готовы якобы, хотя там не будет лучей и движок не анрил енджин 5 какой то там то оптимизон плюс минус должен быть отличным
Есть инфа, когда игра в геймпасе будет?
Уже есть , предзагрузка 136 гигов на пк, но там релиз 6 числа, а первого будет на торрентах
Грац новые драйвера ура!!
Не относиться к теме,но есть такая новость. И КУДА КАТИТСЯ МИР.
Анонсовано Half-Life 2 RTX — ремастер знаменитої гри з технологіями Nvidia.Делают отдельные игры с функциями от Nvidia включите свои лучики и играете.
п.с Относиться только для 4000 серий Видеокарт (где есть божественая штучка ДЛЛС 3.0) но уже есть 3.5.
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Разоблачение обмана в одном видео!
"Nvidia выпустила новый видеодрайвер 537.13, оптимизированный для Starfield"
Молодцы, впрочем, как всегда. Делать всё качественно и вовремя - этого у NVidia не отнять, могут и делают, за что им очередной, RESPECT.
Нраятся мне заголовки "Nvidia выпустила новый видеодрайвер"
А где "Nvidia выпустила старый, дряхлый, покрывающий плесенью видеокарту и забивающий куллер видеодрайвер" ?
Дак это не новость, а обыденность.
Да в том то и дело они выпускают дрова быстрее чем новости выходят.