О создании кораблей, побочных квестах, аванпостах и многом другом: Тодд Говард раскрыл новые подробности Starfield ©

До выхода Starfield осталось менее трех месяцев, и сообщество, безусловно, считает дни, чтобы наконец-то получить в свои руки эту амбициозную космическую ролевую игру от Bethesda. Пока вы ждете, Тодд Говард, режиссер игры, недавно принял участие в подкасте Kinda Funny Games, где рассказал немало интересного о Starfield, в том числе о биомах, создании кораблей, компаньонах и многом другом.

Биомы

В Starfield будет представлено несколько биомов, каждый со своими особенностями. Появление на этих планетах и каталогизация окружающей среды, включая фауну и флору, станет важным аспектом игры, а информацию о них можно будет даже продавать торговцам.

Существует множество биомов. Здесь есть температура. Есть радиация. Все это есть на наших планетах для защиты и облачения. Если вы не будете подготовлены, и на планете появятся определенные климатические условия, это может привести к определенным негативным последствиям. Очевидно, что есть планеты, на которых есть один тип биома, а есть планеты, на которых их несколько. Есть существа, есть растения, и все это связано с биомами.



Большая часть игры посвящена исследованию планеты, поиску флоры, фауны и ресурсов. При этом растения имеют свои особенности. Существа, некоторые из них могут быть агрессивными или опасными. В некоторых случаях встречалась следующая проблема: хищные существа убивали всех более мирных существ, которых вы могли найти. К тому же, если хорошо обследовать планету, полученные данные можно продать и заработать немало денег в игре. Этому посвящена большая часть игры, это почти как дзен.

Компаньоны

Компаньоны обещают быть более проработанными, чем в предыдущих играх. Им можно будет отдавать приказы, а если вы сделаете выбор, который их не устроит, они бросят вас. Bethesda подумала и о тех игроках, которые предпочитают играть в одиночку.

Компаньоны просто великолепны. Наши специалисты проделали огромную работу с ними, и основные компаньоны обладают большой глубиной. Но мы также предлагаем помощь, если вам не хочется этого делать. [...] Если же вы хотите играть в одиночестве, существуют соответствующие навыки, позволяющие получить особые привилегии и улучшения, если вы играете соло.



Насчет того, что они могут сами уйти, это зависит от ваших решений. Они могут разозлиться на вас. Таким образом, ваши отношения с компаньоном могут меняться в зависимости от того, какой выбор вы сделаете в игре. Вы можете оставить их позади, вы можете сказать им, куда идти, вы можете назначить их на должность, прикрепить их к кораблям, которые вы не используете.

Корабли

Одним из главных достоинств игры, несомненно, является система создания кораблей. Все корабли могут быть полностью модифицированы, даже те, которые вы похищаете в космосе. Однако для поддержания здоровой игровой экономики, прежде чем начать играть в редакторе, вам придется потратить кредиты на его регистрацию.

Все они могут быть модернизированы, мы создали эти корабли с помощью редактора, который вы все видели. Когда вы воруете один из них, вам придется его зарегистрировать. Если вы хотите его модифицировать или использовать в таком виде, вам придется потратить кредиты, чтобы его зарегистрировать, и это способ для нас удержать экономику [игры] от падения. Вы можете летать на нем, но если вы захотите его модифицировать, вам придется его зарегистрировать.

Система построения будет сложной, по этой причине Тодд сказал, что она создавалась с учетом особенностей эндгейма, а не ради игроков, которые только начали играть. И если создание кораблей и изменение их характеристик - это уже дело будущего, то улучшение оружия и других деталей - занятие куда более простое.

Это очень сложная система, и мы ожидаем, что она появится в эндгейме, это не так, как если бы вы запустили игру и сразу начали создавать свой корабль. На это уйдет много кредитов, это очень сложная система, в хорошем смысле этого слова.



Это что-то долгосрочное в игре. Вы можете легко модернизировать свой корабль. Вы просто приходите и говорите: "Я хочу модернизировать это оружие", "Я хочу модернизировать движитель или щиты", это очень легко сделать. Но когда вы переходите в этот режим, разбиваете [свой корабль] на части и собираете его, это уже отдельный режим. Это что-то долгосрочное.

Что касается внутреннего убранства кораблей, то оно будет основано на модулях, из которых игроки создают свои корабли. Что же касается визуального оформления кораблей, по словам Тодда, добиться нынешнего результата было одной из главных задач Bethesda.

Эти [интерьеры] можно объединить. Есть модули, и к ним прилагаются интерьеры. Есть разные модули для разных задач, это придает кораблю уникальность, и когда мы разрабатывали дизайн игры, мы думали о том, какие костюмы мы хотим, как будет выглядеть оружие, и не спеша работали над кораблями.



Но как сделать так, чтобы они выглядели круто, убедительно [...] и при этом давать игроку возможность создавать их. Так что это, наряду с планетами, было для нас большой проблемой.

Побочные квесты

По словам Тодда, он понимает пользу от того, что случайно генерируемые квесты могут дополнить игру, однако считает, что они не заменяют более сложные квесты. Для Starfield команда создала множество квестов, которые игроки найдут разбросанными по всему миру.

Наши разработчики проделали потрясающую работу. Их много, у нас много специфических квестов, но не случайных, о которых вы упомянули. Я не думаю, что это что-то взаимно исключающее. Такие квесты у нас есть, например, вы можете приземлиться на планету и заглянуть в какой-нибудь пост, и мы сгенерируем квест поблизости. Думаю, это нормально, если знать, что делаешь, и такие задания, при хорошем геймплее, могут быть веселыми, но они не могут заменить более глубокие миссии, а их мы сделали немало.

Аванпосты

Система создания поселений от Bethesda снова возвращается, теперь еще более сложная, позволяющая строить базы на различных планетах. Эти базы будут служить игрокам способом генерирования экономики, но, как и система создания кораблей, это нечто, предназначенное для более продвинутых частей игры.

Аванпосты, подобно тому, о чем я говорил в случае с созданием кораблей, являются очень глубокой системой и требуют большого количества ресурсов, чтобы сделать то, что вы хотите сделать. Вы можете сделать все это, то есть вы можете высадиться на планете и начать строительство, но вам придется мыслить нестандартно, вам понадобятся навыки вашего персонажа, вам придется собирать ресурсы, но там много всего, и в конечном итоге вы сможете соединять [базы] между планетами, перевозя между ними различные предметы.



Это очень крутая система, но я повторюсь, как и в случае с кораблестроением, она изначально не создавалась как система для единственного прохождения, она создавалась с расчетом на длительный период времени.

Дополнительная информация заключается в том, что в игре, к сожалению, не будет системы рыбалки, подобной той, что была в The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition. Правда, для того чтобы поймать рыбу, ее можно будет просто убить.

Starfield выйдет 6 сентября для ПК и Xbox Series S|X. Игра также будет доступна по подписке через сервис Game Pass.