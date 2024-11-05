Обновление Starfield Beta 1.14.74 возвращает неограниченную частоту кадров на Xbox Series X, улучшает производительность

Bethesda Game Studios только что выпустила новое бета-обновление 1.14.74 для Starfield. Как и все бета-обновления, его можно проверить на ПК через ветку Steam; чтобы получить к нему доступ, щелкните правой кнопкой мыши по Starfield в вашей библиотеке Steam, выберите Свойства, затем Бета-версии и, наконец, [beta] в выпадающем меню.

Среди основных моментов этого патча — повторное введение опции неограниченной частоты кадров на Xbox Series X, различные улучшения производительности и многочисленные исправления ошибок.

Общий

Общие улучшения производительности и стабильности.

Опция без ограничения частоты кадров снова доступна для пользователей Xbox Series X.

Сообщение дня теперь отображается на Xbox более согласованно.

Устранена проблема, из-за которой некоторые консольные команды не отключали определенные достижения.

Shattered Space теперь будет корректно отображать владельца для пользователей Steam.

Геймплей

Эффект постепенного повреждения от луча частиц аннигилятора больше не вызывает реакции компаньонов.

Решена проблема с навыком «Лидерство», из-за которой товарищи могли не высказываться.

Улучшена работа панели скрытности при нахождении среди толпы NPC.

Устранена проблема, при которой уничтоженные корабли могли загружаться без столкновения.

Устранена проблема, из-за которой загрузка сохранения, основанного на отсутствующем контенте, могла поместить игрока Starfield в нежелательное место.

Tracker's Alliance - Roach теперь будет точно отслеживать количество выполненных заданий.

Альянс следопытов — теперь цели, за которых назначена награда, будут появляться в Акиле, Гагарине и Сидонии.

Tracker's Alliance — исправлена ​​ошибка, из-за которой игрок мог получить дополнительные кредиты, вымогая деньги у цели, а затем убивая ее.

Альянс следопытов — теперь цели, за которых назначена награда, будут иметь более разнообразный внешний вид.

Альянс следопытов — теперь цели, за которых назначена награда, будут удаляться после того, как с ними разберутся и они покинут территорию.

Альянс следопытов — вымогательство или подкуп объекта награды больше не гарантирует успех.

Квесты

«Звездный угонщик» — правильная цель квеста отобразится, когда игрок поднимется на борт «Джанкера Сторожевого пса».

Legacy of the Fang — Исправлена ​​ошибка, из-за которой ключ больше не открывал дверь, если игрок покидал территорию.

Дуэль — если игрок Starfield нападает на Данику и его арестовывают, теперь он может поговорить с ней после этого, чтобы завершить квест.

Чешуйчатая цитадель — идентификационный ключ Анаско теперь отмечен как квестовый предмет.

Что осталось — Исправлена ​​ошибка, из-за которой установка определенных творений могла привести к тому, что люк на Оракуле стал не интерактивным.

Что осталось — Карта доступа в Инженерный отсек теперь помечена как квестовый предмет.

Разделенный дом. Двери в радиологическом центре останутся открытыми во время этого задания, если игрок выйдет из зоны и вернется.

Разделенный дом — теперь игрок может получить ключ-карту от Мадри после завершения квеста.

Zealous Overreach — исправлена ​​ошибка, которая могла возникнуть, если ва'руунские фанатики снаружи станции Shadow Station Epsilon были убиты до получения задания.

Zealous Overreach — устранена проблема, из-за которой игрок не мог поговорить с Размой или Виктором, если в это же время начиналось задание «Конфликт убеждений».

Zealous Overreach — Vortex Phantoms больше не будут появляться достаточно близко, чтобы прервать сцену переговоров.

Недавно Starfield отпраздновала свою первую годовщину и вскоре после этого выпустила первое дополнение Shattered Space. Однако оно было принято не очень хорошо.