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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.9 6 740 оценок

Обновление Starfield Beta 1.14.74 возвращает неограниченную частоту кадров на Xbox Series X, улучшает производительность

KoRnEr
Новости

Bethesda Game Studios только что выпустила новое бета-обновление 1.14.74 для Starfield. Как и все бета-обновления, его можно проверить на ПК через ветку Steam; чтобы получить к нему доступ, щелкните правой кнопкой мыши по Starfield в вашей библиотеке Steam, выберите Свойства, затем Бета-версии и, наконец, [beta] в выпадающем меню.

Среди основных моментов этого патча — повторное введение опции неограниченной частоты кадров на Xbox Series X, различные улучшения производительности и многочисленные исправления ошибок.

Общий

  • Общие улучшения производительности и стабильности.
  • Опция без ограничения частоты кадров снова доступна для пользователей Xbox Series X.
  • Сообщение дня теперь отображается на Xbox более согласованно.
  • Устранена проблема, из-за которой некоторые консольные команды не отключали определенные достижения.
  • Shattered Space теперь будет корректно отображать владельца для пользователей Steam.

Геймплей

  • Эффект постепенного повреждения от луча частиц аннигилятора больше не вызывает реакции компаньонов.
  • Решена проблема с навыком «Лидерство», из-за которой товарищи могли не высказываться.
  • Улучшена работа панели скрытности при нахождении среди толпы NPC.
  • Устранена проблема, при которой уничтоженные корабли могли загружаться без столкновения.
  • Устранена проблема, из-за которой загрузка сохранения, основанного на отсутствующем контенте, могла поместить игрока Starfield в нежелательное место.
  • Tracker's Alliance - Roach теперь будет точно отслеживать количество выполненных заданий.
  • Альянс следопытов — теперь цели, за которых назначена награда, будут появляться в Акиле, Гагарине и Сидонии.
  • Tracker's Alliance — исправлена ​​ошибка, из-за которой игрок мог получить дополнительные кредиты, вымогая деньги у цели, а затем убивая ее.
  • Альянс следопытов — теперь цели, за которых назначена награда, будут иметь более разнообразный внешний вид.
  • Альянс следопытов — теперь цели, за которых назначена награда, будут удаляться после того, как с ними разберутся и они покинут территорию.
  • Альянс следопытов — вымогательство или подкуп объекта награды больше не гарантирует успех.

Квесты

  • «Звездный угонщик» — правильная цель квеста отобразится, когда игрок поднимется на борт «Джанкера Сторожевого пса».
  • Legacy of the Fang — Исправлена ​​ошибка, из-за которой ключ больше не открывал дверь, если игрок покидал территорию.
  • Дуэль — если игрок Starfield нападает на Данику и его арестовывают, теперь он может поговорить с ней после этого, чтобы завершить квест.
  • Чешуйчатая цитадель — идентификационный ключ Анаско теперь отмечен как квестовый предмет.
  • Что осталось — Исправлена ​​ошибка, из-за которой установка определенных творений могла привести к тому, что люк на Оракуле стал не интерактивным.
  • Что осталось — Карта доступа в Инженерный отсек теперь помечена как квестовый предмет.
  • Разделенный дом. Двери в радиологическом центре останутся открытыми во время этого задания, если игрок выйдет из зоны и вернется.
  • Разделенный дом — теперь игрок может получить ключ-карту от Мадри после завершения квеста.
  • Zealous Overreach — исправлена ​​ошибка, которая могла возникнуть, если ва'руунские фанатики снаружи станции Shadow Station Epsilon были убиты до получения задания.
  • Zealous Overreach — устранена проблема, из-за которой игрок не мог поговорить с Размой или Виктором, если в это же время начиналось задание «Конфликт убеждений».
  • Zealous Overreach — Vortex Phantoms больше не будут появляться достаточно близко, чтобы прервать сцену переговоров.

Недавно Starfield отпраздновала свою первую годовщину и вскоре после этого выпустила первое дополнение Shattered Space. Однако оно было принято не очень хорошо.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
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Log Fox

Это методики сто лет в обед, и используют многие компаний, зато меньше проблем к релизу патча будет, как охват больше.

3
Игорь BUJHM

Неограниченные 30 кадров?

-1
SERGEY-SP

Чисто бета патчи! Они там как нормальные вообще! Людей за идио держат, какой нормлаьный человек будет тестить их мусорный хлам! Пусть головой стукнуться ещё раз, может придут в себя!

-7