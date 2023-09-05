Обозреватель Starfield столкнулся с угрозами после того, как поставил игре низкую оценку

Первые же рецензии на Starfield показали, что Xbox Series X|S и PC ждет настоящий хит. Разумеется — не каждый критик или игрок должен согласиться с такими хорошими оценками, которые собирает игра от Bethesda. Однако, как выяснилось, одному из рецензентов пришлось столкнуться с крайне грубой реакцией, после того как он поставил игре низкую оценку.
Алехандро Кастильо, редактор MeriStation, рассказал о своем не очень приятном опыте общения на платформе X (бывший Twitter). По словам автора сообщения, он получил оскорбления и угрозы, в которых прямо говорится: "Мы тебя достанем" или "Мы с тебя шкуру спустим". Журналист подвергся травле после того, как поставил игре Starfield оценку 5,8/10.
Оскорбления, угрозы. "Мы тебя достанем". "Мы с тебя шкуру спустим". Это отголоски того самого общества без каких-либо ограничителей, без воспитания, того самого кричащего общества, для которого нет никаких последствий. Сегодня я - жертва охоты. А вчера это был кто-то из коллег. Но завтра жертвой может стать кто-либо еще. Как скоро восторжествует здравый смысл?
Кастильо решил привлечь внимание общественности к этой проблеме и показать, какими взрывоопасными могут быть эмоции, связанные с оценками или обзорами игр. Изложение редактором собственного мнения, которое в чем-то отличается от мейнстрима, вызвало очень агрессивную и совершенно неоправданную реакцию. Поэтому не стоит забывать о том, что такие случаи имеют место быть.
И напоследок еще раз напомним, что релиз Starfield на PC и Xbox Series X|S состоится уже завтра (6 сентября 2023 г.).Также стоит помнить, что не всем должна нравиться продукция Bethesda, и в случае иного взгляда на ту или иную игру гораздо лучшим решением будет культурный обмен мнениями о ней.
Дикие фанбои беседки бесятся от объективного мнения на эту лабудет)))
у беседки довольно безобидные фанаты.
любому мало-мальски заметному инфлюенсеру или публицисту в день прилетает столько токсичных постов и угроз, что просто перестаешь на них обращать внимание.
а этот, видимо, пытается хайп какой-то создатьь. иначе не объяснить.
Когда фанатики навернули подливы от Тодда и ещё защищают свой выбор, угрожая адекватным обзорщикам. Больные люди.
Вполне может быть это придуманная хайпующая история - 90% комментов везде открыто негативные.
Тут все больные, одни кричат что игра кал, в каждом посте, как будто их мнение вообще что-то значит, другие готовы убить этих клоунов, мир болен и это норма, мы давно не живем в здоровом обществе, кругом война, гомики, фрики, 4урки, нацистыUA .
М-м, пардон, а когда общество было здорово? Как-то читала такой афоризм-шутку, если кратко: в психушке только те, кто попался. Впрочем, в проф.среде психиатров - это не шутка.
Полностью заслуженная оценка. Вы только посмотрите на метакритике отзывы игрожуров, кто ей 90+ поставил - это прямое насмехательство над обычными людьми
Антон Логвинов с вами не согласен. Игра на 10 из 10 на тысячи часов непрерывного контента с тысячи планет и интересными квестами вперед исследуйте их все пешком полностью. А то, что в игре отсутствует какой либо наземный транспорт это не минус, а плюс игре. Хидео Кодзима сильно ошибся, когда в Death Stranding добавил транспорт так-то
Всегда горел с продажного Тохи, но как потеряли - заскучал. Кто ещё будет выдавать мемы "на кончиках пальцев", "ведьмак от мира FPS", "12 из 10" и тд.
Тут тоже самое всё! Назовёшь дрянь дрянью или скажешь что алфавит начинается с А и стадо опарышей начинает минусовать - ничего нового, хвалить разрешают только всякий КАЛ!
Адекватный Журналист попался.И тут на Угрозы!
УПОРОТЫЕ неадекваты хуже вшей и блох...Кастильо держись парень мы тобой ..ты красавчик
Вы бы остудили "то самое". Эта новость, про наезды, гуглится только вот тут
https://time.news/category/news/
Что за "time.news" я чесно говоря нарыть не смог, но и не сильно старался, выглядит как какая то фигня откровенная.
Что касается оригинальной статьи o Starfield, то вот страница автора
https://en.as.com/meristation/autor/alejandro-castillo-escribano/
тут же есть его другие "оценки" и обзоры.
Как бы совет не вестись с полоборота на всякую такую муру, и это не только игр касается.
Ну, 5.8 это мало конечно, но больше 7\10, она не заслуживает
Клавиатурные бойцы в своем репертуаре😂 По факту это сборище прыщавых дегенератов, на них рявкнешь - они скопом разбегутся, как тараканы, роняя какахи😅
Какие угрозы? Это же не лично Тодд Говард писал, так что не стоило вообще читать. Нашел каких то твиттерских психов, и побежать давать всем интервью как он бедный страдает. Но мы то понимаем, что он так повышает собственную популярность как обзорщика
Я бы не был так уверен. Хотя, возможно, это писал ему Фил.
Все верно, иногда такие угрозы от каких-то психов получает любой мало-мальски популярный блогер, у меня есть канал на ютубе, около 30к подписчиков, канал не про игры, и у меня тоже были несколько раз случаи, что мне в личку какие-то психи писали угрозы . . .
Адекватное мнение сразу видно, сейчас любой инфоповод старфилда высасывают из пальца
Ммммм, нет. Игроки игрой недовольны и разносят её. А то что не совпадает с "избранным" обзорщиками - ещё не признак мейнстрима.
Сонибои пытаются дискредитировать биллибоев🌚🌝
Так он раз в 10 завысил оценку этому по ошибке названому игрой недоразумению
это пивень говард угрожал небось
Ну так это агрессивные фанбои.
ЕЕЕЕЕЕ. Всем критиковать эту игру!!!
Звучит как то странно, наоборот по моему те кто хвалят игру, получают бурление говен от неадекватов, которые называют всех всех глупыми кому игра понравилась, если сравнить то хейтеры Starfield выглядят больше неадекватами и дураками, чем фанаты.
5.8? что-то завысил он оценку. Я поставил 1 из 10. Играть в гонки где вместо дорог загрузочные экраны это не игра.
Уел
Тодд? Ну еще бы.
7.5 ей красная цена на данный момент. мб конечно когда выйдет полноценно игра и у неё будет патч на гигов 20 который исправит баги, оптимизацию ну и всё остальное что бы игра стала похоже на игру 2023 года, а не 2010. вот тогда можно будет и пересмотреть оценку
а не фиг плохие оценки ставить)
Поехавшие хейтеры уже не знают,что придумать,что бы обосрать по сильнее игру)Теперь вот придумали историю про фанатика с угрозами)
5.8/10 - слишком завышенная оценка этому лютому дерьму.
В районе 6 так раз объективная. Игра простой проходняк. Другое дело, что немало оценок есть на любимые 10 из 10 как всегда выходит слишком много шедевров, а мы и не знаем. Создатели голума не проплатили журналистам (так как бедные), а так тоже могли на игру года метить
Тодд Говард и разрабы высрали целую кучу дерьма на подносе под вывеской Bethesda, а люди и клюют на это. Вот это печально. Это подделка не заслуживает никакого внимания, это мусор, это ничтожество.
она работает. значит, уже определенный успех. сейчас даже этому критерию не каждый релиз отвечает
Как то раз устанавливаю я Старфилд и меня начало штырить и тут я понял что это ещё та дерьмина но решил пойти до конца.Надел противогаз дождался установки захожу в игру а там ОЙЙЙ...!Через несколько минут вышел удалил и снял противогаз.Фух пронесло не задохнулся и сознание не потерял.
Чел тупо пытается выехать на хайпе, а тут ведутся как дети малые, так ещё и кричат что он герой.
А вы же сами, очень часто кричите на этом же сайте о том, что журналистам и их оценкам нельзя верить. А тут уже журналист у вас национальный герой.
Опять же - где доказательства? Одни слова и не более.
5,8 это он загнул, 7,8 - 8,2 игра точно заслуживает
естественно, даже у elex 2 на пг рейтинг 7.2, у Remnant 2 8.1, да даже у помойной Immortals of Aveum 5.7
старфилд на 3 головы выше всех этих подделок
Больше 6-ки яб не дала. Если-бы игра не позиционировала себя как игру про космос, то ок. 8.5. она заслуживает. Но она пытается быть тем - чем не является.
что же тогда "игра про космос"? тут игра буквально про экспансию людей в космосе.
то, что это не космосим - так она и не заявлена космосимом. она могла быть просто набором уровней, связанных катсценами и все равно была бы тем, чем и позиционируется. Типичный тоддач в новом космическом антураже.
Да что угодно игра про космос. Элитка, ева, стар трек. Х3, еверспейс. Да перечислять надоест. Но уж точно не этот старфолыч. Пилили-бы что-то обычное. Зачем полезли в космос и не сделали его должным образом. Куча пустых планет с загрузками вместо реальной посадки. Всю жизнь мечтала о таком.
Ты неправильно сравниваешь, Старфилд это шутер в космической обстановке, а то что ты перечислили, космические симуляторы