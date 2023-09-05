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об игре
Starfield 06.09.2023
6.8 1 186 оценок

Обозреватель Starfield столкнулся с угрозами после того, как поставил игре низкую оценку

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Gruz_
Новости

Первые же рецензии на Starfield показали, что Xbox Series X|S и PC ждет настоящий хит. Разумеется — не каждый критик или игрок должен согласиться с такими хорошими оценками, которые собирает игра от Bethesda. Однако, как выяснилось, одному из рецензентов пришлось столкнуться с крайне грубой реакцией, после того как он поставил игре низкую оценку.

Алехандро Кастильо, редактор MeriStation, рассказал о своем не очень приятном опыте общения на платформе X (бывший Twitter). По словам автора сообщения, он получил оскорбления и угрозы, в которых прямо говорится: "Мы тебя достанем" или "Мы с тебя шкуру спустим". Журналист подвергся травле после того, как поставил игре Starfield оценку 5,8/10.

Оскорбления, угрозы. "Мы тебя достанем". "Мы с тебя шкуру спустим". Это отголоски того самого общества без каких-либо ограничителей, без воспитания, того самого кричащего общества, для которого нет никаких последствий. Сегодня я - жертва охоты. А вчера это был кто-то из коллег. Но завтра жертвой может стать кто-либо еще. Как скоро восторжествует здравый смысл?

Кастильо решил привлечь внимание общественности к этой проблеме и показать, какими взрывоопасными могут быть эмоции, связанные с оценками или обзорами игр. Изложение редактором собственного мнения, которое в чем-то отличается от мейнстрима, вызвало очень агрессивную и совершенно неоправданную реакцию. Поэтому не стоит забывать о том, что такие случаи имеют место быть.

И напоследок еще раз напомним, что релиз Starfield на PC и Xbox Series X|S состоится уже завтра (6 сентября 2023 г.).Также стоит помнить, что не всем должна нравиться продукция Bethesda, и в случае иного взгляда на ту или иную игру гораздо лучшим решением будет культурный обмен мнениями о ней.

5
46
Комментарии: 46
Ваш комментарий
tvorog8088

Дикие фанбои беседки бесятся от объективного мнения на эту лабудет)))

16
Озверин

у беседки довольно безобидные фанаты.
любому мало-мальски заметному инфлюенсеру или публицисту в день прилетает столько токсичных постов и угроз, что просто перестаешь на них обращать внимание.
а этот, видимо, пытается хайп какой-то создатьь. иначе не объяснить.

0
SomeMark

Когда фанатики навернули подливы от Тодда и ещё защищают свой выбор, угрожая адекватным обзорщикам. Больные люди.

13
Kot9ipa12392

Вполне может быть это придуманная хайпующая история - 90% комментов везде открыто негативные.

4
Dmitry_Quant

Тут все больные, одни кричат что игра кал, в каждом посте, как будто их мнение вообще что-то значит, другие готовы убить этих клоунов, мир болен и это норма, мы давно не живем в здоровом обществе, кругом война, гомики, фрики, 4урки, нацистыUA .

1
DertuFys Dmitry_Quant

М-м, пардон, а когда общество было здорово? Как-то читала такой афоризм-шутку, если кратко: в психушке только те, кто попался. Впрочем, в проф.среде психиатров - это не шутка.

1
zudmitt
8
Kot9ipa12392
поставил игре Starfield оценку 5,8/10.

Полностью заслуженная оценка. Вы только посмотрите на метакритике отзывы игрожуров, кто ей 90+ поставил - это прямое насмехательство над обычными людьми

6
luVol

Антон Логвинов с вами не согласен. Игра на 10 из 10 на тысячи часов непрерывного контента с тысячи планет и интересными квестами вперед исследуйте их все пешком полностью. А то, что в игре отсутствует какой либо наземный транспорт это не минус, а плюс игре. Хидео Кодзима сильно ошибся, когда в Death Stranding добавил транспорт так-то

0
Kot9ipa12392 luVol

Всегда горел с продажного Тохи, но как потеряли - заскучал. Кто ещё будет выдавать мемы "на кончиках пальцев", "ведьмак от мира FPS", "12 из 10" и тд.

0
UndecidedLionel

Тут тоже самое всё! Назовёшь дрянь дрянью или скажешь что алфавит начинается с А и стадо опарышей начинает минусовать - ничего нового, хвалить разрешают только всякий КАЛ!

5
Да не важно

Адекватный Журналист попался.И тут на Угрозы!

2
fox nemets

УПОРОТЫЕ неадекваты хуже вшей и блох...Кастильо держись парень мы тобой ..ты красавчик

1
Jim_son

Вы бы остудили "то самое". Эта новость, про наезды, гуглится только вот тут
https://time.news/category/news/
Что за "time.news" я чесно говоря нарыть не смог, но и не сильно старался, выглядит как какая то фигня откровенная.
Что касается оригинальной статьи o Starfield, то вот страница автора
https://en.as.com/meristation/autor/alejandro-castillo-escribano/
тут же есть его другие "оценки" и обзоры.
Как бы совет не вестись с полоборота на всякую такую муру, и это не только игр касается.

1
SpacePRedator014

Ну, 5.8 это мало конечно, но больше 7\10, она не заслуживает

1
Купи Starfield

Клавиатурные бойцы в своем репертуаре😂 По факту это сборище прыщавых дегенератов, на них рявкнешь - они скопом разбегутся, как тараканы, роняя какахи😅

1
Rey Harley

Какие угрозы? Это же не лично Тодд Говард писал, так что не стоило вообще читать. Нашел каких то твиттерских психов, и побежать давать всем интервью как он бедный страдает. Но мы то понимаем, что он так повышает собственную популярность как обзорщика

0
Кроллег
Это же не лично Тодд Говард писал

Я бы не был так уверен. Хотя, возможно, это писал ему Фил.

0
Altered

Все верно, иногда такие угрозы от каких-то психов получает любой мало-мальски популярный блогер, у меня есть канал на ютубе, около 30к подписчиков, канал не про игры, и у меня тоже были несколько раз случаи, что мне в личку какие-то психи писали угрозы . . .

0
Dmitry_Quant

Адекватное мнение сразу видно, сейчас любой инфоповод старфилда высасывают из пальца

0
Кроллег
Изложение редактором собственного мнения, которое в чем-то отличается от мейнстрима

Ммммм, нет. Игроки игрой недовольны и разносят её. А то что не совпадает с "избранным" обзорщиками - ещё не признак мейнстрима.

0
Zaphod Beeblebrox

Сонибои пытаются дискредитировать биллибоев🌚🌝

0
1barac9U7ada7

Так он раз в 10 завысил оценку этому по ошибке названому игрой недоразумению

0
brutaliskus

это пивень говард угрожал небось

0
warp 37

Ну так это агрессивные фанбои.

0
Deowar

ЕЕЕЕЕЕ. Всем критиковать эту игру!!!

0
HiRuKo14

Звучит как то странно, наоборот по моему те кто хвалят игру, получают бурление говен от неадекватов, которые называют всех всех глупыми кому игра понравилась, если сравнить то хейтеры Starfield выглядят больше неадекватами и дураками, чем фанаты.

0
FlufflePuff

5.8? что-то завысил он оценку. Я поставил 1 из 10. Играть в гонки где вместо дорог загрузочные экраны это не игра.

0
Luis_Se

Уел

0
FlufflePuff Luis_Se

Тодд? Ну еще бы.

0
-zotik-

7.5 ей красная цена на данный момент. мб конечно когда выйдет полноценно игра и у неё будет патч на гигов 20 который исправит баги, оптимизацию ну и всё остальное что бы игра стала похоже на игру 2023 года, а не 2010. вот тогда можно будет и пересмотреть оценку

0
Kot9lra street

а не фиг плохие оценки ставить)

0
mylovar

Поехавшие хейтеры уже не знают,что придумать,что бы обосрать по сильнее игру)Теперь вот придумали историю про фанатика с угрозами)

0
PersonaR8

5.8/10 - слишком завышенная оценка этому лютому дерьму.

-2
luVol

В районе 6 так раз объективная. Игра простой проходняк. Другое дело, что немало оценок есть на любимые 10 из 10 как всегда выходит слишком много шедевров, а мы и не знаем. Создатели голума не проплатили журналистам (так как бедные), а так тоже могли на игру года метить

-1
PersonaR8 luVol

Тодд Говард и разрабы высрали целую кучу дерьма на подносе под вывеской Bethesda, а люди и клюют на это. Вот это печально. Это подделка не заслуживает никакого внимания, это мусор, это ничтожество.

0
Озверин

она работает. значит, уже определенный успех. сейчас даже этому критерию не каждый релиз отвечает

0
B e s i k

Как то раз устанавливаю я Старфилд и меня начало штырить и тут я понял что это ещё та дерьмина но решил пойти до конца.Надел противогаз дождался установки захожу в игру а там ОЙЙЙ...!Через несколько минут вышел удалил и снял противогаз.Фух пронесло не задохнулся и сознание не потерял.

-2
Ain Grimm

Чел тупо пытается выехать на хайпе, а тут ведутся как дети малые, так ещё и кричат что он герой.

А вы же сами, очень часто кричите на этом же сайте о том, что журналистам и их оценкам нельзя верить. А тут уже журналист у вас национальный герой.

Опять же - где доказательства? Одни слова и не более.

-6
AleksandrLondon2077

5,8 это он загнул, 7,8 - 8,2 игра точно заслуживает

-13
Dmitry_Quant

естественно, даже у elex 2 на пг рейтинг 7.2, у Remnant 2 8.1, да даже у помойной Immortals of Aveum 5.7

старфилд на 3 головы выше всех этих подделок

0
MikuHadsune

Больше 6-ки яб не дала. Если-бы игра не позиционировала себя как игру про космос, то ок. 8.5. она заслуживает. Но она пытается быть тем - чем не является.

-1
Озверин MikuHadsune

что же тогда "игра про космос"? тут игра буквально про экспансию людей в космосе.
то, что это не космосим - так она и не заявлена космосимом. она могла быть просто набором уровней, связанных катсценами и все равно была бы тем, чем и позиционируется. Типичный тоддач в новом космическом антураже.

0
MikuHadsune Озверин

Да что угодно игра про космос. Элитка, ева, стар трек. Х3, еверспейс. Да перечислять надоест. Но уж точно не этот старфолыч. Пилили-бы что-то обычное. Зачем полезли в космос и не сделали его должным образом. Куча пустых планет с загрузками вместо реальной посадки. Всю жизнь мечтала о таком.

1
Rey Harley MikuHadsune

Ты неправильно сравниваешь, Старфилд это шутер в космической обстановке, а то что ты перечислили, космические симуляторы

0