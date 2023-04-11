Один из амбассадоров Xbox подтвердил, что Xbox Series получит специальный контроллер и гарнитуру в стиле Starfield ©

На прошлой неделе в сети появились изображения, на которых якобы был показан контроллер Xbox Series в стиле Starfield. Теперь, после заявления, сделанного в подкасте XboxEra, похоже, что в разработке также может быть гарнитура на тему Starfield, которая выйдет одновременно с контроллером, когда игра выйдет в сентябре.

Тем не менее, комментарии K.Asante в последнем выпуске подкаста XboxEra предполагают, что ограниченная серия консоли Starfield Xbox Series X|S не появится, к большому разочарованию фанатов и коллекционеров. Стоит подчеркнуть, что все это не подтверждено, но доказательства убедительно свидетельствуют о том, что, по крайней мере, контроллер Starfield реален.

В подкасте XboxEra K.Asante подтвердил сообщения об ограниченном выпуске контроллера Starfield, изображения которого были опубликованы всего несколько дней назад. K.Asante также сообщил о тематической гарнитуре, которая будет выпущена вместе с контроллером, когда Starfield выйдет 6 сентября 2023 года.