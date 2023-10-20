Один из игроков обнаружил быстрый способ получения опыта в Starfield

Очки опыта - один из ключевых элементов ролевых игр. Без них невозможно развитие персонажа и освоение новых навыков. Игроки Starfield тоже знают об этом, ведь вселенная представляет собой сложную местность во время игры. Один из поклонников игры нашел интересный способ зарабатывать очки опыта. Он нашел способ, который позволяет гораздо быстрее и проще продвигать персонажа на более высокий уровень. Ошибка, особенность или просто курьез?
Способ получения XP в Starfield кажется очевидным. Выполняйте сюжетные миссии, ищите побочные задания и побеждайте врагов. Звучит стандартно, не так ли? На самом деле есть и другой способ, с которым стоит познакомиться поближе. Один из игроков отметил, что отличный способ быстро развить персонажа в игре - это отправиться в Шредингера III. Там их ждет настоящая ферма XP. Что же представляет собой этот новый метод?
Отправляемся в вышеупомянутое место, сажаем корабль на поверхность и... забираемся на его крышу. Вооружившись подходящим дальнобойным оружием, начинаем стрелять во все, что движется. На поверхности Шредингера III полно фауны, которая не обязательно будет на нас нападать, а каждое поверженное животное гарантирует нам приток очков опыта. Иногда мы даже можем получить несколько сотен. При этом нам необязательно куда-то бежать, достаточно просто метко стрелять, чтобы XP начал поступать на наш счет, а персонаж продвигался вперед.
Похоже на баг? Отчасти так оно и есть. Игровое сообщество на Reddit отметило, что теперь Bethesda может убрать этот метод, например, уменьшив интенсивность жизни на планете питомцев или существенно повлияв на количество зарабатываемых очков опыта. Однако до тех пор, пока игра не получит обновление, вы можете уверенно пользоваться этим методом. Простая прокачка персонажа - хорошая награда за мелкие хитрости или эксплуатацию игровой механики.
Напомним, что Starfield вышла 6 сентября 2023 года для ПК и Xbox Series X|S. Игра также доступна в облаке и по подписке Xbox Game Pass.
Иллюстрация того, как лучшие умы хейтеров думают, что написать такого, что бы обосрать старфилд.
Так его и обсирать не надо, он сам это сделал
И как же он себя обосрал? Тем что успешно продается даже не в самом лучшем техническом состоянии?
Типа успех в продажах, у нас уже считается - обосраться?
Они продают бренд. а не игру, по этом уже в разработке, он был обделанный
6
А где цифры именно продаж?
Чел о каком бренде ты говоришь, если старфилд эта новая игра, в новой вселенной, с новым повествованием и геймплем?
И какой же способ? Надо найти хорошое место для фарма опыта и... фармить. Гениально!
А лучший жизненный опыт это не играть в эту игру?
Трейнер ? 😝😝😝
В сингловой игре ещё придумывать способ для задротства, я второй раз проходить и не планировал поэтому уровни тупо через консоль накручивал, что бы все интересные перки попробовать за одно прохождение.
Прикалывало когда на пиратке предупреждали что я ачивок стим из-за этого лишусь)))
ржака
Ну как бы в любой игре беседки - десятки способов быстрой прокачки
Этот способ в первую неделю открыли.
Многие стримеры прям на стримах и фармили так.
вода
да. вода там есть
Беседка сделает все, чтоб уныние было не поколебимо, если вдруг)