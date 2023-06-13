Один из создателей God of War Ragnarok высказал свое мнение по поводу 30 FPS в Starfield на консолях Xbox ©

Сможет ли Starfield при 30 кадрах в секунду обеспечить нужные впечатления? Даже Дэнни Карлоне, которому недавно довелось принять участие в создании большого хита для Sony - God of War Ragnarok, прокомментировал ситуацию.

С воскресенья многие геймеры с нетерпением обсуждают 30 кадров в секунду в последней игре Bethesda. Фил Спенсер подчеркнул, что это творческое решение самих разработчиков, но не все были согласны с боссом бренда Xbox.

Некоторые геймеры считают, что такое качество в высокобюджетной игре - признак проблем, и Starfield дебютирует как "незаконченный" продукт. Отсутствие 60 кадров в секунду, как говорят, является признанием того, что Bethesda не справляется с позиционированием и выпустит на рынок приключение, производство которого еще не завершено.

Дэнни Карлоне решил ответить на подобные обвинения, и старший художник по окружающей среде God of War Ragnarok подчеркнул, что это неправда - это было чисто решение разработчиков предложить более красивые визуальные эффекты в ущерб плавности:

Я разработчик игр и, кстати, большой фанат. Я хотел уточнить, что это не означает, что игра не закончена. Это сознательное решение. Получение 60 кадров при таком масштабе значительно повлияло бы на визуальное качество. Я предполагаю, что они хотят добиться однородного вида и уменьшить "всплывание" элементов. Конечно, вы вправе не одобрять это решение.

В последующем сообщении разработчик пояснил, что на самом деле игра не обязательно должна работать в 4K - это может быть 1080p при 60 кадрах или переменное разрешение при 60 кадрах в секунду. Однако Bethesda приняла решение, что она хочет обеспечить 4K при 30 кадрах в секунду и предложить лучшую графику для приключения такого масштаба.