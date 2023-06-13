Один из создателей God of War Ragnarok высказал свое мнение по поводу 30 FPS в Starfield на консолях Xbox

Сможет ли Starfield при 30 кадрах в секунду обеспечить нужные впечатления? Даже Дэнни Карлоне, которому недавно довелось принять участие в создании большого хита для Sony - God of War Ragnarok, прокомментировал ситуацию.
С воскресенья многие геймеры с нетерпением обсуждают 30 кадров в секунду в последней игре Bethesda. Фил Спенсер подчеркнул, что это творческое решение самих разработчиков, но не все были согласны с боссом бренда Xbox.
Некоторые геймеры считают, что такое качество в высокобюджетной игре - признак проблем, и Starfield дебютирует как "незаконченный" продукт. Отсутствие 60 кадров в секунду, как говорят, является признанием того, что Bethesda не справляется с позиционированием и выпустит на рынок приключение, производство которого еще не завершено.
Дэнни Карлоне решил ответить на подобные обвинения, и старший художник по окружающей среде God of War Ragnarok подчеркнул, что это неправда - это было чисто решение разработчиков предложить более красивые визуальные эффекты в ущерб плавности:
Я разработчик игр и, кстати, большой фанат. Я хотел уточнить, что это не означает, что игра не закончена. Это сознательное решение. Получение 60 кадров при таком масштабе значительно повлияло бы на визуальное качество. Я предполагаю, что они хотят добиться однородного вида и уменьшить "всплывание" элементов. Конечно, вы вправе не одобрять это решение.
В последующем сообщении разработчик пояснил, что на самом деле игра не обязательно должна работать в 4K - это может быть 1080p при 60 кадрах или переменное разрешение при 60 кадрах в секунду. Однако Bethesda приняла решение, что она хочет обеспечить 4K при 30 кадрах в секунду и предложить лучшую графику для приключения такого масштаба.
на ПК будет ведь 60+?
Если ПК потянет, то будет 60. Модеры найдут способ сделать разблок и выше 60
Да, кап только на консолях.
Движок игры костыльный и старый, а игра очень комплексная и большая. Ничего удивительного, даже если окажется что корабль игрока это как обычно его же шлем ...
самая главная проблема - это отсутствие выбора. даже был бы фулхд с разлоком и гуляющим фпс (по существу, 60 фпс нужны в экшен сценах), это было бы уже хоть что то. а тут выбора лишили. вот тебе и самая мощная консоль, супербыстрые ссд и технологии масштабирования. дай не 12, а 120 тф, разрабы и их потратят абы как и будут оправдываться худ.решением.
довольно странно думать что если игра 30 фпс то она незакончена и потом прилит фея взмахнет волшебной палочкой бдзынь и будет 4к 60 фпс.
хотя может для игроков привыкших к раннему доступу, когда игра фактически продолжает разрабатывается и привычно что производительность может меняться. а так крупной компании не совсем понятно зачем впускать умышлено плохо работающую игру на релизе чтобы получить с нее денег, некоторые репутационные и потом так же год дорабатывать, окромя тех случаев кога деньги а разработку уже закачивались.
Ты 4 года проспал сейчас только проснулся что ли, сейчас и крупные компании недоделанные игры выпускают.
они выпускают но с багами и мелкими техническими проблемами в основном. и раньше были патчи, ускоряющие загрузку или немного поправляющие производительность.
Тут уже дело сказал.
Ну значит не все так плохо с оптимизацией, если старфилд будет работать в 4к при стабильных 30 кадрах.