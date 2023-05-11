Один разработчик Starfield вынужден скрывать свою новую татуировку до релиза, потому что это спойлер

Один из ведущих разработчиков Starfield говорит, что у него есть отличная новая татуировка, посвященная игре, но он не может ее показать, потому что это спойлер.
Директор по дизайну Starfield Эмиль Пальяруло написал в Твиттере, что в начале этой недели он сделал татуировку с изображением своей предстоящей игры. Очевидно, что работа ему очень нравится; он говорит: "Мне нравится. Чисто. Просто. Мощно". К сожалению, нам придется поверить ему на слово, по крайней мере, пока, потому что "это то, что я не могу показать или рассказать об этом до релиза, потому что спойлеры!".
Учитывая, что Starfield выйдет только 6 сентября, Пальяруло, похоже, взял на себя обязательство провести лето в длинных рукавах. Это неплохая самодисциплина, особенно если учесть, что, по словам разработчика, "это не то чтобы огромный спойлер. Но все, что не выпущено - это спойлер, и не моя прерогатива делиться им".
Пальяруло собирает неплохую коллекцию татуировок Bethesda, рассказывая поклонникам, что он может похвастаться символом Слышащего Темного Братства на левой руке и двоичным кодом, отсылающим к синтам Fallout 4, на шее.
Жука вытатуировал?
Там детородный орган
Артефакт из игры
Ну ждём простреленное колено, сладкий рулет))
Что там спойлерить можно
Броньку Бесдека конечно шикарно стилизовала под ренджера НКР,сразу хочется в ней по рассекать в игре.
Чё, радугу скрывает, будут заднеприводные?