Starfield 06.09.2023
8.2 477 оценок

Один разработчик Starfield вынужден скрывать свою новую татуировку до релиза, потому что это спойлер

©
R_Mor
Новости

Один из ведущих разработчиков Starfield говорит, что у него есть отличная новая татуировка, посвященная игре, но он не может ее показать, потому что это спойлер.

Директор по дизайну Starfield Эмиль Пальяруло написал в Твиттере, что в начале этой недели он сделал татуировку с изображением своей предстоящей игры. Очевидно, что работа ему очень нравится; он говорит: "Мне нравится. Чисто. Просто. Мощно". К сожалению, нам придется поверить ему на слово, по крайней мере, пока, потому что "это то, что я не могу показать или рассказать об этом до релиза, потому что спойлеры!".

Учитывая, что Starfield выйдет только 6 сентября, Пальяруло, похоже, взял на себя обязательство провести лето в длинных рукавах. Это неплохая самодисциплина, особенно если учесть, что, по словам разработчика, "это не то чтобы огромный спойлер. Но все, что не выпущено - это спойлер, и не моя прерогатива делиться им".

Пальяруло собирает неплохую коллекцию татуировок Bethesda, рассказывая поклонникам, что он может похвастаться символом Слышащего Темного Братства на левой руке и двоичным кодом, отсылающим к синтам Fallout 4, на шее.

-1
7
Последние посты по игре Starfield
По слухам, id Software помогала Bethesda с боёвкой для Starfield
По слухам, id Software помогала Bethesda с боёвкой для Starfield
Starfield может быть донат, в сети обнаружили настораживающее описание игры
Starfield может быть донат, в сети обнаружили настораживающее описание игры
В Starfield будет секс, в том числе на реактивных ранцах, уточняет ESRB
В Starfield будет секс, в том числе на реактивных ранцах, уточняет ESRB
Комментарии: 7
Ваш комментарий
altair_nur

Жука вытатуировал?

-1
Freund Benno

Там детородный орган

2
МАХАН МАХАНОВИЧ

Артефакт из игры

-1
dwemer101

Ну ждём простреленное колено, сладкий рулет))

-1
hKKK33

Что там спойлерить можно

-1
saa0891

Броньку Бесдека конечно шикарно стилизовала под ренджера НКР,сразу хочется в ней по рассекать в игре.

Спойлер
-1
Grindest

Чё, радугу скрывает, будут заднеприводные?

-2