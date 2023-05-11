Один разработчик Starfield вынужден скрывать свою новую татуировку до релиза, потому что это спойлер ©

Один из ведущих разработчиков Starfield говорит, что у него есть отличная новая татуировка, посвященная игре, но он не может ее показать, потому что это спойлер.



Директор по дизайну Starfield Эмиль Пальяруло написал в Твиттере, что в начале этой недели он сделал татуировку с изображением своей предстоящей игры. Очевидно, что работа ему очень нравится; он говорит: "Мне нравится. Чисто. Просто. Мощно". К сожалению, нам придется поверить ему на слово, по крайней мере, пока, потому что "это то, что я не могу показать или рассказать об этом до релиза, потому что спойлеры!".

Учитывая, что Starfield выйдет только 6 сентября, Пальяруло, похоже, взял на себя обязательство провести лето в длинных рукавах. Это неплохая самодисциплина, особенно если учесть, что, по словам разработчика, "это не то чтобы огромный спойлер. Но все, что не выпущено - это спойлер, и не моя прерогатива делиться им".

Пальяруло собирает неплохую коллекцию татуировок Bethesda, рассказывая поклонникам, что он может похвастаться символом Слышащего Темного Братства на левой руке и двоичным кодом, отсылающим к синтам Fallout 4, на шее.