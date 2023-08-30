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Starfield 06.09.2023
7.9 746 оценок

Одна из самых популярных рок-групп современности может выпустить клип в честь выхода Starfield

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Gutsz
Новости

Практически перед самым релизом самой ожидаемой игры этого года — научно-фантастического ролевого экшена Starfield, компания Bethesda в полную мощность запустила промо-компанию. Для продвижения игры разработчики уже успели опубликовать эффектные трейлеры и отправить популярных блогеров в космический лагерь. Похоже, теперь настало время для музыкального клипа от одной из самых популярных рок-групп в современной музыке.

В сети обратили внимание на свежую публикацию Imagine Dragons на официальной странице группы. Музыканты опубликовали короткое сообщение с текстом "завтра" и прикрепили иллюстрацию, которая визуально сильно похожа на некоторые изображения Starfield. Игроки не верят в простые совпадения и уверены в том, что завтра Imagine Dragons опубликуют музыкальный клип в честь выхода игры.

Учитывая невероятный хайп вокруг Starfield и скорый старт раннего доступа игры, вряд ли публикация от Imagine Dragons была обычным совпадением. Группа уже неоднократно сотрудничала с различными игровыми студиями, а для League of Legends они успели написать сразу несколько песен, поэтому опыт работы с игровой индустрией у них уже есть. Правда ли нас ждет премьера музыкального клипа по мотивам Starfield, узнаем уже завтра.

Starfield выйдет в раннем доступе 1 сентября. Полноценный релиз проекта состоится 6 сентября на ПК и консолях Xbox. Получить копию игры в Steam можно у нас на сайте, если воспользоваться бонусами.

-4
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Deveron

Абсолютная случайность и конечно же задарма)

9
Кибербананька
0
Кей Овальд

Первый раз слышу самую знаменитую рок-группу.

5
CAN I HABE PIZZA PLS

Алло, колхоз.

-10
Кибербананька

У меня такое же, но с рэперами. Кроме Eminem'а не знаю никого из их братии.

2
ZackSnyder CAN I HABE PIZZA PLS

только колхоз может считать эту попсу роком.

3
Tommy.

>Одна из самых популярных рок-групп современности
>Imagine Dragons

3
Lazar77

Легенда, о которой никто не знает))

3
saiditsme

Точняк

-2
kaisgrady

Подожди... на пг не знают imagine dragons? Это ж охренеть)) Я конечно все понимаю, но такой херни не ожидал

3
TAPAKAH222

Впервые слышу об этой группе.

0
CAN I HABE PIZZA PLS

Блин, уже второй. Челы, вы откуда выползли?

-6
ZackSnyder CAN I HABE PIZZA PLS

весь мир должен знать группу, написавшую супер пупер хит radioactive, правда?

0
Комментарий удален
SnobbishGhost

Зачем знать об этой мусорной недогруппе

-3
r23dom

ну я не знаю, рок музыкой не увлекаюсь, лигой легенд тоже, что тут такого

-1
SSStylish

Легенды рока это ты загнул. Легенды это Ози Озборн, Фредди Меркури, Guns'n'Roses и прочие, но явно не Imagine Dragons.

А драконы так, обычный поп-рок, только оверхайпнутый.

4
Makar_AS8

Я не играю в лигу. Для меня легенды рока это Оззи Осборн, Моторхэд, Металлика и асдс

0
Саша Зазулькин

совершенный кал а не музыка. мизинца тех же голливудов или слипов не стоит. молчу уже о диструбет

0
UndecidedLionel

Такая популярная, что никто о ней не слышал. АРИЮ я знаю, а эту, одну из самых популярных в Мире впервые слышу 🤦‍♀️!

0
Contriver

Это офигенно, надеюсь клип будет хорошим, до сих пор кайфую от Enemy по Лиге Легенд.

-2
tvorog8088

Вообще о такой группе не слышал, хотя за современным роком не слежу, меня старый вполне устраивает.

-2