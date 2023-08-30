Одна из самых популярных рок-групп современности может выпустить клип в честь выхода Starfield

Практически перед самым релизом самой ожидаемой игры этого года — научно-фантастического ролевого экшена Starfield, компания Bethesda в полную мощность запустила промо-компанию. Для продвижения игры разработчики уже успели опубликовать эффектные трейлеры и отправить популярных блогеров в космический лагерь. Похоже, теперь настало время для музыкального клипа от одной из самых популярных рок-групп в современной музыке.
В сети обратили внимание на свежую публикацию Imagine Dragons на официальной странице группы. Музыканты опубликовали короткое сообщение с текстом "завтра" и прикрепили иллюстрацию, которая визуально сильно похожа на некоторые изображения Starfield. Игроки не верят в простые совпадения и уверены в том, что завтра Imagine Dragons опубликуют музыкальный клип в честь выхода игры.
Учитывая невероятный хайп вокруг Starfield и скорый старт раннего доступа игры, вряд ли публикация от Imagine Dragons была обычным совпадением. Группа уже неоднократно сотрудничала с различными игровыми студиями, а для League of Legends они успели написать сразу несколько песен, поэтому опыт работы с игровой индустрией у них уже есть. Правда ли нас ждет премьера музыкального клипа по мотивам Starfield, узнаем уже завтра.
Starfield выйдет в раннем доступе 1 сентября. Полноценный релиз проекта состоится 6 сентября на ПК и консолях Xbox. Получить копию игры в Steam можно у нас на сайте, если воспользоваться бонусами.
Абсолютная случайность и конечно же задарма)
Первый раз слышу самую знаменитую рок-группу.
Алло, колхоз.
У меня такое же, но с рэперами. Кроме Eminem'а не знаю никого из их братии.
только колхоз может считать эту попсу роком.
>Одна из самых популярных рок-групп современности
>Imagine Dragons
Легенда, о которой никто не знает))
Точняк
Подожди... на пг не знают imagine dragons? Это ж охренеть)) Я конечно все понимаю, но такой херни не ожидал
Впервые слышу об этой группе.
Блин, уже второй. Челы, вы откуда выползли?
весь мир должен знать группу, написавшую супер пупер хит radioactive, правда?
Зачем знать об этой мусорной недогруппе
ну я не знаю, рок музыкой не увлекаюсь, лигой легенд тоже, что тут такого
Легенды рока это ты загнул. Легенды это Ози Озборн, Фредди Меркури, Guns'n'Roses и прочие, но явно не Imagine Dragons.
А драконы так, обычный поп-рок, только оверхайпнутый.
Я не играю в лигу. Для меня легенды рока это Оззи Осборн, Моторхэд, Металлика и асдс
совершенный кал а не музыка. мизинца тех же голливудов или слипов не стоит. молчу уже о диструбет
Такая популярная, что никто о ней не слышал. АРИЮ я знаю, а эту, одну из самых популярных в Мире впервые слышу 🤦♀️!
Это офигенно, надеюсь клип будет хорошим, до сих пор кайфую от Enemy по Лиге Легенд.
Вообще о такой группе не слышал, хотя за современным роком не слежу, меня старый вполне устраивает.