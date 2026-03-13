Одна из самых спорных RPG последних лет - Starfield - получила огромный 80-гигабайтный мод с 4K-текстурами ландшафта

Моддер ZPASCALIONZ выпустил огромный пакет текстур, который полностью перерабатывает внешний вид поверхности планет в игре от Bethesda Game Studios. Как следует из названия, этот пак заменяет все текстуры местности на версии с улучшениями на основе ИИ, более чёткими деталями и более чистыми поверхностями.

К сожалению, автор предоставил только одно сравнение «до и после», но и оно позволяет увидеть, какие улучшения приносит этот пакет.

Если говорить подробнее, моддер использовал AI-инструменты, чтобы увеличить разрешение оригинальных текстур игры. Благодаря этому новые текстуры выглядят более резкими и детализированными, при этом они сохраняют художественный стиль оригинала.

Также стоит отметить, что пакет удаляет артефакты BC-сжатия, которые присутствовали в оригинальных текстурах. Формат BC1 — это метод сжатия с потерями, который работает с блоками 4×4 пикселя. Он позволяет сильно уменьшить размер файлов, но при этом ухудшает качество изображения.

Хотя такие методы сжатия оправданы на консолях, на ПК в 2026 году, с современными видеокартами и мониторами высокого разрешения, подобные компромиссы уже выглядят устаревшими. Этим также объясняется, почему новый пак занимает целых 80 ГБ.

Также важно, что мод совместим с большинством визуальных модов. Он не влияет на игровой процесс и безопасно работает вместе с другими текстурными модификациями, если они изменяют другие ресурсы.

Скачать новый 4K Texture Pack можно по ссылке на странице мода. А ниже вы можете просмотреть уже примененные 4K текстуры.

Стоит отметить, что Starfield страдает от большого количества текстур низкого качества. Поэтому для тех, кто хочет перепройти игру, этот мод может стать обязательным. Да, он очень большой, но будем честны — у большинства игроков на ПК уже есть SSD на 2 ТБ.