Одна замеченная деталь в геймплее Starfield предполагает, что форпосты могут быть довольно большими ©

Зоркий фанасткий глаз заметил небольшую деталь в недавней презентации Starfield, которая вызвала дискуссию о том, насколько массивными могут быть форпосты. В презентации были рассмотрены все основные аспекты игры, начиная с того, как работает оружие, и заканчивая настройкой персонажа. Одним из основных аспектов, о которых шла речь на презентации, было строительство баз, возможность создавать специальные форпосты на планетах.

Один из пользователей заметил кое-что в 40+ минутной демонстрации во время раздела о том, как настраивать форпосты. Во время строительства в левом нижнем углу экрана видно, что, несмотря на множество уже построенных секций базы, используется только 10% от лимита строительства. Это значительное улучшение по сравнению с некоторыми другими играми Bethesda с построением базы.

Как отметили несколько пользователей, возможно, что аспекты строительства базы в Starfield повторяют другую большую серию Fallout от Bethesda. В Fallout 4 создание ряда базовых зданий не отнимало много от лимита строительства, но как только игрок добавлял внутреннюю отделку и освещение базы, лимит быстро заполнялся. Здания на изображении Starfield выглядят пустыми, поэтому вполне возможно, что когда игрок начнет добавлять внутрь все эти предметы, лимит строительства может увеличиться до 100% быстрее, чем ожидается.

В конечном итоге, когда речь заходит об этом обсуждении, только разработчики знают правду о пределе строительства базы на данный момент. Вполне возможно, что форпосты будут работать точно так же, как в Fallout, а также возможно, что Starfield имеет самые большие возможности по строительству баз среди всех выпущенных игр. До сентября поклонникам Starfield предстоит ответить на массу вопросов. Среди них - количество баз, которые можно построить на каждой планете, и сколько членов экипажа игрок может назначить на каждую из них.