Одна замеченная деталь в геймплее Starfield предполагает, что форпосты могут быть довольно большими

Зоркий фанасткий глаз заметил небольшую деталь в недавней презентации Starfield, которая вызвала дискуссию о том, насколько массивными могут быть форпосты. В презентации были рассмотрены все основные аспекты игры, начиная с того, как работает оружие, и заканчивая настройкой персонажа. Одним из основных аспектов, о которых шла речь на презентации, было строительство баз, возможность создавать специальные форпосты на планетах.
Один из пользователей заметил кое-что в 40+ минутной демонстрации во время раздела о том, как настраивать форпосты. Во время строительства в левом нижнем углу экрана видно, что, несмотря на множество уже построенных секций базы, используется только 10% от лимита строительства. Это значительное улучшение по сравнению с некоторыми другими играми Bethesda с построением базы.
Как отметили несколько пользователей, возможно, что аспекты строительства базы в Starfield повторяют другую большую серию Fallout от Bethesda. В Fallout 4 создание ряда базовых зданий не отнимало много от лимита строительства, но как только игрок добавлял внутреннюю отделку и освещение базы, лимит быстро заполнялся. Здания на изображении Starfield выглядят пустыми, поэтому вполне возможно, что когда игрок начнет добавлять внутрь все эти предметы, лимит строительства может увеличиться до 100% быстрее, чем ожидается.
В конечном итоге, когда речь заходит об этом обсуждении, только разработчики знают правду о пределе строительства базы на данный момент. Вполне возможно, что форпосты будут работать точно так же, как в Fallout, а также возможно, что Starfield имеет самые большие возможности по строительству баз среди всех выпущенных игр. До сентября поклонникам Starfield предстоит ответить на массу вопросов. Среди них - количество баз, которые можно построить на каждой планете, и сколько членов экипажа игрок может назначить на каждую из них.
Еще бы это какой-то смысл несло практический. Мне вот нравилось в Ф-4 строить основную базу, линии переработки ресурсов, производство, но это было настолько глючным и топорным, что после 600+ часов геймплея я сдался в попытках заставить это всё работать даже с разнообразными модами.
Больше всего, конечно, бесило, что прозводство на базе идет только если ты стоишь рядом и чанк загружен. Отошел в другое место - всё встало. Хотя технически просчитывать "за кадром" это не сложно.
А еще то, что вещи к конвеерам не "прилеплены", как в фактории или схожих играх и бывало что без причины несколько сотен предметов радостно взмывали в воздух и потом приходилось их несколько часов собирать по округе.
PS> ну и бесполезные НПЦ. Ну да, можно назначить в магазин или в патруль, но по факту они просто ходят из угла в угол.
Я думаю 600 часов достаточно для отбивания денег потраченные на игру
Я надеюсь, строительство будет опциональным, как в Fallout 76 и The Elder Scrolls V: Skyrim. Если будет как в Fallout 4 - это будет садо-мазо.
Вообще, лучше всего было в Fallout 3 - дом получаешь, а дальше уже просто покупаешь туда разные предметы. Самое главное - лишь бы верстаки, да контейнеры для сохранения собранных вещей были (естественно, безлимитные).
Там по сюжету оно пару раз использовалось, что не так то?
В Automatron было навязывание.
Потому что оно завязано на строительстве роботов, не? Можно его и не проходить уж тогда. Основная игра то тебя не принуждает все время в строительстве сидеть.
Игра вообще, не должна принуждать не к чему, а только развлекать
Как ни странно, все игры заставляют играть в себя по своим правилам и использовать внутриигровые механики. Всем понравится невозможно, поэтому даже в хороших играх зачастую есть субъективно или объективно неприятные аспекты, которые приходится пропускать или терпеть. Делать это или нет, решать уже пользователю. Принуждения нет, можно просто не играть, если игра тебе неприятна.
Сравнительно небольшой 19-ти минутный русский обзор релиза игры. Мне понравился.
Они по сути в игру полноценный выживач вставили,на сюжетных планетах строится нельзя,а вот сгенерированные хоть полностью застраивай,если мощности устройства хватит.
Моддеры уже знают, что с этим делать. Я играл в сборку F4, где лимит был убран полностью и можно было разбирать все что угодно, вплоть до неосторожных поселенцев. Хорошо когда есть ПК.)
А вот консольщикам остается только страдать.
Уж слишком много новостей о игре - это очень подозрительно!)))
было бы неплохо если бы на выстроенную базу можно было еще кучу народа притянуть,что бы нпс общались бы между собой,прилетали новые которые бы просили пмж в твоей базе) и создать целый город,а не просто выстроить огромную и пустую базу...
ох, ну будет где разгуляться, стройку в фолауте я люблю, вот одино из моих творений, строю исключительно без каких либо модов
вангую будет коридор миров,клонированный на**
если не так то игра должна стоить лям и разрабатываться лет так 20
пиз**ните что то против)) индустрия так устроена,а не так как вы хотите
Стройка, игра мимо