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об игре
Starfield 06.09.2023
7.9 662 оценки

Официальная хронология Starfield рассказывает о событиях истории, стоящей за игрой

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monk70
Новости

С приближением выпуска Starfield Bethesda начинает раскрывать кое-что еще о повествовательном контексте и лоре игры, в том числе посредством публикации официальной хронологии, сообщающей об основных событиях в истории игрового мира и Constellation.

С официальной хронологией можно ознакомиться по этому адресу на официальном сайте Starfield, открытом Bethesda. Как видите, мы начинаем с 2050 года и приходим к современному периоду событий, описанных в игре, то есть к 2328 году.

Первым событием, происходящим в 2050 году, является высадка человека на Марс, что приведет к первой колонизации в 2100 году. Впоследствии, в 2156 году произошло прибытие на Альфу Центавра и в 2159 году создание Соединенных Колоний. Constellation была основана в 2275 году, незадолго до начала войны колоний, которой суждено было изменить облик известной вселенной.

Как сообщалось ранее, Constellation — это крупная организация, занимающаяся исследованием космоса, основанная на New Atlantis. Целью учреждения после первого этапа экспансии человечества в космос стало раскрытие тайн, поиск ответов на великие экзистенциальные вопросы в звездных путешествиях.

Как только стремление к колонизации новых систем постепенно уменьшилось, роль Созвездия стала все более маргинальной, но члены организации по-прежнему сильно движимы желанием исследовать космос и открывать новые границы.

5
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Oscilograf

"Еще одна колония требует помощи, генерал!"

10
Ивасик

А за что минусы новости ? Хорошее введение в игру. Вспомните как начинался Масс Эффект 1 - тоже с краткого повествования.

8
samosan

Игру просто принято хейтить из-за отсутствия русского,почти все новости с ней полны минусов и язвительных комментариев.

1
bubenson
можно ознакомиться по этому адресу

И куда жмахать?

1
ДолойГетеросексуальность

Нажми на этому адресу, ознакомишься.

-1
Кей Овальд

Исследователи это хорошо, это интересно. Хорошо, что не корпораты очередные, хотя ещё не факт.

0
Alex Gleb

Никого не смутило, что они хронологию на русский язык перевели? они давно новости не переводили. Даже вон по аниме на английском языке на русской версии сайта, а тут качественный перевод хронологии.

0
Footmob

Старфилд - все же научная фантастика. Интересно, насколько реально то, что через условные 30 лет первый человек высадится на Марсе, через 100 лет - колонизирует Марс, а через 130 лет - доберется до Альфа Центавры.

0
MunchkiN 616

как то в фантастике запуск человекобразного на марс все время откладывается на пару-тройку десятилетий пока земля круги вокруг солнца нарезает пек-пек.

0