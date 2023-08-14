Официальная хронология Starfield рассказывает о событиях истории, стоящей за игрой

С приближением выпуска Starfield Bethesda начинает раскрывать кое-что еще о повествовательном контексте и лоре игры, в том числе посредством публикации официальной хронологии, сообщающей об основных событиях в истории игрового мира и Constellation.
С официальной хронологией можно ознакомиться по этому адресу на официальном сайте Starfield, открытом Bethesda. Как видите, мы начинаем с 2050 года и приходим к современному периоду событий, описанных в игре, то есть к 2328 году.
Первым событием, происходящим в 2050 году, является высадка человека на Марс, что приведет к первой колонизации в 2100 году. Впоследствии, в 2156 году произошло прибытие на Альфу Центавра и в 2159 году создание Соединенных Колоний. Constellation была основана в 2275 году, незадолго до начала войны колоний, которой суждено было изменить облик известной вселенной.
Как сообщалось ранее, Constellation — это крупная организация, занимающаяся исследованием космоса, основанная на New Atlantis. Целью учреждения после первого этапа экспансии человечества в космос стало раскрытие тайн, поиск ответов на великие экзистенциальные вопросы в звездных путешествиях.
Как только стремление к колонизации новых систем постепенно уменьшилось, роль Созвездия стала все более маргинальной, но члены организации по-прежнему сильно движимы желанием исследовать космос и открывать новые границы.
"Еще одна колония требует помощи, генерал!"
А за что минусы новости ? Хорошее введение в игру. Вспомните как начинался Масс Эффект 1 - тоже с краткого повествования.
Игру просто принято хейтить из-за отсутствия русского,почти все новости с ней полны минусов и язвительных комментариев.
И куда жмахать?
Нажми на этому адресу, ознакомишься.
Исследователи это хорошо, это интересно. Хорошо, что не корпораты очередные, хотя ещё не факт.
Никого не смутило, что они хронологию на русский язык перевели? они давно новости не переводили. Даже вон по аниме на английском языке на русской версии сайта, а тут качественный перевод хронологии.
Старфилд - все же научная фантастика. Интересно, насколько реально то, что через условные 30 лет первый человек высадится на Марсе, через 100 лет - колонизирует Марс, а через 130 лет - доберется до Альфа Центавры.
как то в фантастике запуск человекобразного на марс все время откладывается на пару-тройку десятилетий пока земля круги вокруг солнца нарезает пек-пек.