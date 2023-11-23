Официальная поддержка модов для Starfield может появиться в ближайшее время

Студия Bethesda объявила о приостановке работы так называемого Creation Club - сервиса, позволяющего легко загружать и устанавливать моды в игры команды.
Перерыв продиктован необходимостью проведения масштабных работ по техническому обслуживанию. Сервис перестанет работать утром 29 ноября. На данный момент неизвестно, как долго все это продлится. Загруженные моды по-прежнему можно будет использовать - просто загрузить и установить новые будет невозможно.
Неясно, какие именно изменения будут внесены в моддинг-сервисы Bethesda. Однако фанаты предполагают, что за время перерыва студия заложит основы для введения официальной поддержки модов для Starfield и интеграции этой игры в Creation Club.
Следует напомнить, что, хотя к Starfield уже вышло немало модов, пока что они делаются кустарным способом, используя знания фанатов о движке из предыдущих частей серии. Bethesda уже анонсировала официальные инструменты для моддинга, которые будут выпущены в следующем году. Так что у игроков есть надежда, что благодаря проделанной работе по созданию модов инструментарий будет доступен в ближайшее время, а не, скажем, в конце 2024 года.
Насколько я помню была официальная новость что инструментарий анонсирован был на 24 год. Возможно сейчас просто подготовка для их тестов или тупо тех обслуживание каких нить сервисов серверов.
либо увидели в какую часть организма летят продажи, и решили поторопиться чтоб модеры все починили бесплатно
Продажи у них реально низкие сейчас сто пудово, с этим надо чтото делать, но с починить ты перегнул, игра то в целом хорошая получилась, да и багов на самом деле не много для размера такого игры. Им надо сейчас реально побыстрее инструментарий выкатывать, просто для того чтобы активность в сообществе повысить вокруг игры, да и просто позитивный фон создать, тут больше маркетинговых приколов и манипуляций мнением надо проводить, чтобы рейтинг игры повышать, к качеству самой игры это мало относится, надо хайп создавать
НУ уже пора то наконец ИГРЕ РАСКРЫЫЫЫТЬСЯ
=) лол кек
Мод на какашку вместо звездолёта поднимет онлайн😀
На этот шлак инструментарий должен был выходить раньше игры (кроме шуток), а не тянуть до 24 года