Оказывается, Тодд Говард подумывал о создании космической RPG примерно 25 лет

Тодд Говард работает в компании Bethesda невероятно долго, дольше, чем некоторые пользователи данного сайта. На Reddit пользователям удалось обнаружить разговор на форуме, который состоялся еще в 1997 году между Тоддом Говардом и другими пользователями, и в нем содержится довольно много интересных подробностей.
"А теперь космическая RPG... это было бы нечто", - написал на форуме Тодд Говард в 1997 году, слова которого заархивировал Google. В 1996 году 27-летний Тодд Говард, только-только создавший такие игры, как Skynet и The Elder Scrolls 2: Daggerfall, уже думал о ролевой игре в космосе.
И вот, 26 лет спустя, появляется Starfield. Ну, это не совсем так - Starfield находилась на стадии концепции до того, как Bethesda и Zenimax официально зарегистрировали ее торговую марку в 2013 году, то есть Говард думал о создании ролевой игры о космосе примерно за полтора десятилетия до того, как была разработана концепция Starfield.
Мы все уже слышали о том, что Starfield - это первый новый игровой мир Bethesda за последние 25 лет, но мы никогда не могли и подумать, что все это время Тодд Говард был особенно увлечен идеей создания космической игры.
Теперь осталось всего несколько месяцев до того, как Говард наконец-то выпустит ролевую игру, действие которой происходит в космосе. Starfield выйдет 6 сентября на PC и Xbox Series X/S,
Вот и всё - план раскрыт.
слыш купи Starfield
Но сначала Skyrim, это нужно для глубины погружения.
Неиронично жду эту срань (в хорошем смысле), даже больше 3 врат балдура. Уж как нравилось в школьные годы часами бродить по открытым мирам беседки с 3 по 5 TES, а потом накатывать сотню другую модов и по новой. Абсолютно не шедевральные игры, но есть в них что-то, заставляющие вновь и вновь возвращаться к роли бывшего заключенного приключенца. Те же Fallout'ы разработанные беседки (3 и 4) скорее попытка сделать пародию на самих себя в другом сеттинге, поэтому и ощущения не те. А в случае Starfield хочется надеяться, что уж к своей франшизе они так халатно не отнесутся.
В общем завышать в наше время ожидания - поступать крайне опрометчиво, но до чего же хочется снова ощутить себя первооткрывателем в большом и открытом мире, а не как обычно в нынешних играх.
P.S. Благо если Starfield не оправдает ожидания у нас ещё останутся примеры здоровых открытых миров по типу Зельды BotW/TotK и Elden ring. Поэтому если не сейчас, то когда-нибудь словосочетание опенворлд перестанет быть "ругательством".
В космической гонке он ередил кодзиму. Тот то же всё о космосе мечтает.
Лучше 25 лет думать над игрой, чем делать её ...лет. Привет СтарСитизену.
Чево-чево?
Да ладно, Тодд уже давно говорил что идеям Старфилда пару десятков лет, но реализовать их не позволяли технологии.