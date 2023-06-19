Оказывается, Тодд Говард подумывал о создании космической RPG примерно 25 лет ©

Тодд Говард работает в компании Bethesda невероятно долго, дольше, чем некоторые пользователи данного сайта. На Reddit пользователям удалось обнаружить разговор на форуме, который состоялся еще в 1997 году между Тоддом Говардом и другими пользователями, и в нем содержится довольно много интересных подробностей.

"А теперь космическая RPG... это было бы нечто", - написал на форуме Тодд Говард в 1997 году, слова которого заархивировал Google. В 1996 году 27-летний Тодд Говард, только-только создавший такие игры, как Skynet и The Elder Scrolls 2: Daggerfall, уже думал о ролевой игре в космосе.

И вот, 26 лет спустя, появляется Starfield. Ну, это не совсем так - Starfield находилась на стадии концепции до того, как Bethesda и Zenimax официально зарегистрировали ее торговую марку в 2013 году, то есть Говард думал о создании ролевой игры о космосе примерно за полтора десятилетия до того, как была разработана концепция Starfield.

Мы все уже слышали о том, что Starfield - это первый новый игровой мир Bethesda за последние 25 лет, но мы никогда не могли и подумать, что все это время Тодд Говард был особенно увлечен идеей создания космической игры.

Теперь осталось всего несколько месяцев до того, как Говард наконец-то выпустит ролевую игру, действие которой происходит в космосе. Starfield выйдет 6 сентября на PC и Xbox Series X/S,