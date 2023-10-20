Она была популярна всего неделю? Starfield показала худшие результаты, чем Horizon 5, за первый месяц продаж в Европе

Согласно информации, предоставленной компанией Circana, на американском рынке Starfield чувствует себя очень хорошо, став первой игрой за последние 17 лет от Bethesda Game Studios, которой удалось завоевать корону ежемесячных продаж (до этого на втором месте находились The Elder Scrolls 5 и Fallout 4). Однако в Европе дела у игры идут не так хорошо, причем здесь она не может даже сравниться с Forza Horizon 5.
Согласно последнему обнародованному данным европейского GSD, в сентябре Starfield заняла лишь второе место на рынке, уступив только EA Sports FC 24, футбольному симулятору от ЕА. Разумеется, в этом нет ничего удивительного. В этом, естественно, нет ничего удивительного, поскольку футбольные игры в Европе всегда пользовались огромной популярностью. Однако удивительно то, что Starfield в первый месяц своего пребывания в Европе показала не такие высокие результаты, как другая крупная игра от Xbox Game Studios - Forza Horizon 5.
На самом деле, в первую неделю продаж показатели космической RPG все-таки оказались выше, чем у Forza Horizon 5. А вот результаты за первый месяц продаж Starfield, по последним данным, оказались не такими высокими, как за первый месяц продаж Forza Horizon 5. А это означает, что популярность Starfield резко упала после первой недели, во всяком случае, в Европе.
Некоторые аналитики считают, что это может быть связано со спадом общего игрового рынка в Европе, где общие расходы геймеров снизились по сравнению с сентябрем прошлого года и сентябрем текущего года: напротив, общие расходы игроков в США в сентябре текущего года выросли по сравнению с прошлым годом. Рост составил 10%.
Этот то пользователь гoвноед известный. В его словах смысле не больше, чем в завывании холодного зимнего ветра в дупле мёртвого дерева. Тупица он, короче говоря.
Абсолютно с вами согласен, он просто дегенерат!
Да и так было понятно, что это кал Исграмора.
ты про паука ?
а был бы русский язык в игре я думаю поиграло бы побольше, у меня некоторые знакомые именно по этому в нее не стали играть
Не настолько побольше, чтоб это повлияло на результат, не надо переоценивать. Отсутствик перевода меньшая из проблем этой игры
Поиграло - возможно,а вот купило бы не сильно больше.
Перевод нормальный есть, кроме озвучки, но всё равно игра фуфло)))
Старфелду и это бы не помогло. Тот случай, когда отсутствие русскоязычной локализации игре только в плюс.
Да и я не играю, потому что русского языка нет. Пошли они в одно место уроды