Они что, все ушли в отпуск? Игроки остались недовольны скудным содержанием нового обновления для Starfield

Недавно Bethesda выпустила обновление 1.7.36 для Starfield, в котором в основном представлены настройки FOV (поле зрения), а также улучшения производительности и стабильности игры на видеокартах Intel Arc. Однако из-за того, что данное обновление оказалось малоэффективным и не содержало других полезных улучшений, большинство геймеров остались не совсем довольны таким положением дел.
В разделе комментариев сообщества Steam многие игроки выразили недовольство по поводу того, что это обновление было столь малым. По мнению некоторых игроков, создается такое впечатление, как будто разработчики Bethesda отправились в "отпуск" и потратили почти месяц только на решение двух незначительных проблем и некоторые улучшения стабильности системы. Это разочаровало игроков нынешним состоянием развития Starfield.
Ранее компания Bethesda заявляла, что Starfield со временем получит широкую поддержку DLSS на платформе PC, а также в будущем разработчики готовы добавить в игру карты городов и другой контент. По этой причине многие игроки в комментариях настоятельно призывали разработчиков как можно скорее добавить в игру такие улучшения производительности, как режим DLSS.
В то же время некоторые пользователи заметили, что уже существует мод, добавляющий поддержку DLSS, и он очень полезен. Что же касается того, как быстро это произойдет, то тут скорее все зависит от настроения самой Bethesda.
Похоже они с отпуска вообще не выходили, поэтому игра и получилась кое как...
А если серьезно, то Беседка знатно зажрались, игра дорогая, ее сделала нейросеть, сами же особо не напрягались, разрабы решили что и так сойдет. Но какая ни будь небольшая студия игры делает гораздо лучше и игры у них дешевые, например Балдурс гейт3.
Полностью согласен, larian старались каждую свою игру лучше предыдущей сделать с игроками советовались, а тут делают одну и ту же игру добавили только проблем с оптимизацией, а игрокам наоборот сами посоветовали купить компьютеры помощнее.
Какие то наивные тут игроки которые ожидают от этого кала что то хорошее
Из-за такого отношения к игрокам зачем в неё вообще играть-мазохисты)
копрофаги начали что то подозревать
недовольные настолько тупые, что не знают, то, что беседка уже давно забила на правки багов в своих играх, и всё чинят мододелы
они прибыль уже фиксируют после релиза душниловки из ада
а разговоров то было!
да наверна этот длсс не критически нужен. можно понизить разрешение проста и еще понизить разрешение с помощью фср и будет мыльцо почти без лесенок. да и ни сказать что игра прямо супер детализированная чтобы гнаться за высоким разрешением в ней. только с текстурными модами может быть. предметы достаточно детализированы но метами на больших объектах какие то дрейкфейсы и земля не то чтобы супер четкая и детальная а именно эти объекты чаще всего видишь и можешь приближаться к ним.
Скорее всего и правда они в отпуске, наслаждаются заработанным на продаже)
Да не, просто уй забили. xD)
Так подумать, а что там там править, там всю игру надо править с нуля. Гораздо проще и быстрее выкинут её в ведро, и сделать игру по новой. В такой же ситуации были ноу мен скай и кибербаг, кои правят и поныне и будут править ещё вечность, ибо их точно так же гораздо проще было сделать с нуля.
Короче, проблема в том, что игра есть, а сюжета нету.
сюжет то и не особо нужен главное чтоб не было противоречий у была мотивация что он делает и для чего. так что только базового вводного сюжета обычно достаточно хорошим играм. плохим играм со слабым репетативным геймплеем и слабым ворлдбилдингом нужен сюжет.
Скорее отпуск за счёт АМД. Ведь внести всякие длсс, оптимизацию для всего железа эт немного не выгодно сейчас для АМД. А вот как срок пройдёт, хз на какое время у них договор но явно не много, то и выкатят полноценную обнову где исправят основной косяк в плане оптимизации
исправить косяк при помощи апскейла != исправить косяк
Вот поэтому про оптимизацию я и написал отдельно после запятой. Понятное дело что этой технологией не равно исправление
Это же типичная поддержка бесесды своих игр. Со скайримом было также. Максимум 30 строк в патчноуте, а в основном не больше 10. К хорошему с BG3 не привыкайте.