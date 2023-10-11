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об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 4 002 оценки

Они что, все ушли в отпуск? Игроки остались недовольны скудным содержанием нового обновления для Starfield

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Gruz_
Новости

Недавно Bethesda выпустила обновление 1.7.36 для Starfield, в котором в основном представлены настройки FOV (поле зрения), а также улучшения производительности и стабильности игры на видеокартах Intel Arc. Однако из-за того, что данное обновление оказалось малоэффективным и не содержало других полезных улучшений, большинство геймеров остались не совсем довольны таким положением дел.

В разделе комментариев сообщества Steam многие игроки выразили недовольство по поводу того, что это обновление было столь малым. По мнению некоторых игроков, создается такое впечатление, как будто разработчики Bethesda отправились в "отпуск" и потратили почти месяц только на решение двух незначительных проблем и некоторые улучшения стабильности системы. Это разочаровало игроков нынешним состоянием развития Starfield.

Ранее компания Bethesda заявляла, что Starfield со временем получит широкую поддержку DLSS на платформе PC, а также в будущем разработчики готовы добавить в игру карты городов и другой контент. По этой причине многие игроки в комментариях настоятельно призывали разработчиков как можно скорее добавить в игру такие улучшения производительности, как режим DLSS.

В то же время некоторые пользователи заметили, что уже существует мод, добавляющий поддержку DLSS, и он очень полезен. Что же касается того, как быстро это произойдет, то тут скорее все зависит от настроения самой Bethesda.

31
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Уильям Аркетт

Похоже они с отпуска вообще не выходили, поэтому игра и получилась кое как...

А если серьезно, то Беседка знатно зажрались, игра дорогая, ее сделала нейросеть, сами же особо не напрягались, разрабы решили что и так сойдет. Но какая ни будь небольшая студия игры делает гораздо лучше и игры у них дешевые, например Балдурс гейт3.

40
KnDiman

Полностью согласен, larian старались каждую свою игру лучше предыдущей сделать с игроками советовались, а тут делают одну и ту же игру добавили только проблем с оптимизацией, а игрокам наоборот сами посоветовали купить компьютеры помощнее.

9
lesorub88

Какие то наивные тут игроки которые ожидают от этого кала что то хорошее

14
Sendler.

Из-за такого отношения к игрокам зачем в неё вообще играть-мазохисты)

9
dsxcvf

копрофаги начали что то подозревать

9
barabear

недовольные настолько тупые, что не знают, то, что беседка уже давно забила на правки багов в своих играх, и всё чинят мододелы

7
Wolfenstein

они прибыль уже фиксируют после релиза душниловки из ада

5
IndecisiveBeast

а разговоров то было!

4
MunchkiN 616

да наверна этот длсс не критически нужен. можно понизить разрешение проста и еще понизить разрешение с помощью фср и будет мыльцо почти без лесенок. да и ни сказать что игра прямо супер детализированная чтобы гнаться за высоким разрешением в ней. только с текстурными модами может быть. предметы достаточно детализированы но метами на больших объектах какие то дрейкфейсы и земля не то чтобы супер четкая и детальная а именно эти объекты чаще всего видишь и можешь приближаться к ним.

3
AndralStormborn

Скорее всего и правда они в отпуске, наслаждаются заработанным на продаже)

3
potter790

Да не, просто уй забили. xD)

Так подумать, а что там там править, там всю игру надо править с нуля. Гораздо проще и быстрее выкинут её в ведро, и сделать игру по новой. В такой же ситуации были ноу мен скай и кибербаг, кои правят и поныне и будут править ещё вечность, ибо их точно так же гораздо проще было сделать с нуля.

3
Ивасик

Короче, проблема в том, что игра есть, а сюжета нету.

3
MunchkiN 616

сюжет то и не особо нужен главное чтоб не было противоречий у была мотивация что он делает и для чего. так что только базового вводного сюжета обычно достаточно хорошим играм. плохим играм со слабым репетативным геймплеем и слабым ворлдбилдингом нужен сюжет.

-1
DenisVTR

Скорее отпуск за счёт АМД. Ведь внести всякие длсс, оптимизацию для всего железа эт немного не выгодно сейчас для АМД. А вот как срок пройдёт, хз на какое время у них договор но явно не много, то и выкатят полноценную обнову где исправят основной косяк в плане оптимизации

1
A E

исправить косяк при помощи апскейла != исправить косяк

0
DenisVTR A E

Вот поэтому про оптимизацию я и написал отдельно после запятой. Понятное дело что этой технологией не равно исправление

1
Procy_on

Это же типичная поддержка бесесды своих игр. Со скайримом было также. Максимум 30 строк в патчноуте, а в основном не больше 10. К хорошему с BG3 не привыкайте.

0