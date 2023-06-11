Созвездие, одна из организаций в Starfield, состоит из интересной группы персонажей.
Как стало известно во время Starfield Direct, в предстоящей ролевой игре игроки встретятся и будут работать вместе с рядом интересных NPC. Во время презентации мы познакомились с людьми, входящими в состав Созвездия - организации, стремящейся раскрыть тайны галактики.
Перед нами Сара Морган, бывший солдат и искатель приключений, которая теперь выступает в роли лидера "Созвездия". Вместе с Сарой у нас есть Маттео, теолог, "который верит, что там определенно есть что-то еще", Ноэль, талантливый ученый, а также протеже Сары Морган, и Уолтер, очень успешный бизнесмен и финансист "Созвездия".
Наряду с этой группой мы также встретим Влада, бывшего пирата, Сэма Коу, бывшего космического ковбоя, и Баррета, который не получил особого представления в Starfield, но, похоже, полон уверенности и харизмы.
По словам некоторых разработчиков, работающих над Starfield: "Путешествие, в которое вы отправитесь вместе с Созвездием, - лишь первое из многих, в которые вы отправитесь. Поселенческие системы - это дом для самых разных историй, людей и приключений, которые вам предстоит раскрыть".
Организация "Созвездие" в Starfield состоит из ученых, бывших пиратов, космических ковбоев и многих других©
Созвездие, одна из организаций в Starfield, состоит из интересной группы персонажей.
Нужно наверно график какой-то составлять, прежде чем начинать играть в Starfield. А то так и не заметишь, как жизнь проживёшь.