Организация "Созвездие" в Starfield состоит из ученых, бывших пиратов, космических ковбоев и многих других ©

Созвездие, одна из организаций в Starfield, состоит из интересной группы персонажей.



Как стало известно во время Starfield Direct, в предстоящей ролевой игре игроки встретятся и будут работать вместе с рядом интересных NPC. Во время презентации мы познакомились с людьми, входящими в состав Созвездия - организации, стремящейся раскрыть тайны галактики.



Перед нами Сара Морган, бывший солдат и искатель приключений, которая теперь выступает в роли лидера "Созвездия". Вместе с Сарой у нас есть Маттео, теолог, "который верит, что там определенно есть что-то еще", Ноэль, талантливый ученый, а также протеже Сары Морган, и Уолтер, очень успешный бизнесмен и финансист "Созвездия".



Наряду с этой группой мы также встретим Влада, бывшего пирата, Сэма Коу, бывшего космического ковбоя, и Баррета, который не получил особого представления в Starfield, но, похоже, полон уверенности и харизмы.



По словам некоторых разработчиков, работающих над Starfield: "Путешествие, в которое вы отправитесь вместе с Созвездием, - лишь первое из многих, в которые вы отправитесь. Поселенческие системы - это дом для самых разных историй, людей и приключений, которые вам предстоит раскрыть".