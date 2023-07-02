Оружие от Combatech в Starfield создано с учетом особенностей космических условий ©

В Starfield будет представлен целый ряд различных производителей оружия, каждый из которых будет иметь не только свои уникальные атрибуты и сильные стороны, но и свой собственный внешний вид.



Недавно в интервью, опубликованном на официальном сайте Bethesda, ведущий художник по оружию Дейн Олдс рассказал об оружии производства Combatech в Starfield, в частности, и о том, что, как и все остальное оружие в игре, "контекст, в котором [оно] будет использоваться, и кто его создал". Олдс сказал, что оружие Combatech "оптимизировано для космических путешествий", и поэтому его дизайн ориентирован на максимальную компактность.

В Starfield при создании оружия Combatech мы хотели сделать предметы, оптимизированные для космических путешествий. Это означало попытку уменьшить вес настолько, насколько это возможно, и сделать предметы как можно более компактными, чтобы они могли поместиться на борту тесного космического корабля. В результате наше оружие Combatech создано из легких металлических сплавов и полимеров и в основном имеет конструкцию буллпап.

Starfield обещает разнообразие и безграничные возможности во многих областях - от планет, которые будут исследовать игроки, и видов деятельности на них, до бескрайних просторов космоса и приключений, которые вы там найдете, поэтому интересно посмотреть, как это воплотится в оружие и как игрокам будет предложено его использовать.