Оружие от Combatech в Starfield создано с учетом особенностей космических условий

В Starfield будет представлен целый ряд различных производителей оружия, каждый из которых будет иметь не только свои уникальные атрибуты и сильные стороны, но и свой собственный внешний вид.
Недавно в интервью, опубликованном на официальном сайте Bethesda, ведущий художник по оружию Дейн Олдс рассказал об оружии производства Combatech в Starfield, в частности, и о том, что, как и все остальное оружие в игре, "контекст, в котором [оно] будет использоваться, и кто его создал". Олдс сказал, что оружие Combatech "оптимизировано для космических путешествий", и поэтому его дизайн ориентирован на максимальную компактность.
В Starfield при создании оружия Combatech мы хотели сделать предметы, оптимизированные для космических путешествий. Это означало попытку уменьшить вес настолько, насколько это возможно, и сделать предметы как можно более компактными, чтобы они могли поместиться на борту тесного космического корабля. В результате наше оружие Combatech создано из легких металлических сплавов и полимеров и в основном имеет конструкцию буллпап.
Starfield обещает разнообразие и безграничные возможности во многих областях - от планет, которые будут исследовать игроки, и видов деятельности на них, до бескрайних просторов космоса и приключений, которые вы там найдете, поэтому интересно посмотреть, как это воплотится в оружие и как игрокам будет предложено его использовать.
Калаш будет? )))
Калаш уже засветился, в видео на xboxshow
АК-237М
ВСС Винторез точно видел
Едрить... Они его практически без изменений содрали. Разве что фонарик прилепили. Шел 24 век...
Интересно, сколько пройдет времени, когда на nexus запилят пушки из Doom и первой Mass Effect?
Не раньше первого мода,на калаш.
в масс эффект помню оружие складывалось. ваще в космасе наверно могут быть большие пушки с бронзовыми стволами или из какого нибудь аморфного сплава что на титане и на марсе и на плутоне пошмалять можно было и оружие здоровое чтоб инсерцию не во время выстрела а после так что там будет какой нибудь ствол, бак с охладителем в нем, компрессор и внутренний свол на рельсах который будет как корабельная пуха откатываться.