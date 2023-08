Остерегайтесь спойлеров: в сети фанаты PlayStation начали сливать сюжет Starfield, включая концовку ©

В сети появилась информация о возможных спойлерах, связанных с основной сюжетной линией Starfield. Фанаты, называющие себя "послами PlayStation", начали очередную акцию, направленную на срыв запуска ролевой игры Bethesda.



Как известно, Starfield уже несколько недель находится в стадии тестирования, разработчики вылавливают последние ошибки и пытаются улучшить продукт перед большим дебютом. Вероятно, именно отсюда и взялись подробности сюжета.



Разумеется, на данный момент нет никакой возможности проверить правдивость обнародованных сведений, однако это обстоятельство вызвало немалое беспокойство у тех, кто уже давно ожидает выхода новой ролевой игры от Bethesda. К сожалению, утечка подробной информации о сюжетной составляющей долгожданных игр становится все более частым явлением, и в последние годы от этого пострадали такие проекты, как The Last of Us: Part II и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. На данном этапе тем, кто ожидает дебюта Starfield, остается лишь проявлять особую осторожность, чтобы не нарваться на спойлеры.