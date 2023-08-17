В сети появилась информация о возможных спойлерах, связанных с основной сюжетной линией Starfield. Фанаты, называющие себя "послами PlayStation", начали очередную акцию, направленную на срыв запуска ролевой игры Bethesda.
Как известно, Starfield уже несколько недель находится в стадии тестирования, разработчики вылавливают последние ошибки и пытаются улучшить продукт перед большим дебютом. Вероятно, именно отсюда и взялись подробности сюжета.
Разумеется, на данный момент нет никакой возможности проверить правдивость обнародованных сведений, однако это обстоятельство вызвало немалое беспокойство у тех, кто уже давно ожидает выхода новой ролевой игры от Bethesda. К сожалению, утечка подробной информации о сюжетной составляющей долгожданных игр становится все более частым явлением, и в последние годы от этого пострадали такие проекты, как The Last of Us: Part II и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. На данном этапе тем, кто ожидает дебюта Starfield, остается лишь проявлять особую осторожность, чтобы не нарваться на спойлеры.
Остерегайтесь спойлеров: в сети фанаты PlayStation начали сливать сюжет Starfield, включая концовку©
В сети появилась информация о возможных спойлерах, связанных с основной сюжетной линией Starfield. Фанаты, называющие себя "послами PlayStation", начали очередную акцию, направленную на срыв запуска ролевой игры Bethesda.
А где спойлер то?
Плевать. Я не думаю, что там надо вообще ставку на сюжет делать. Самое главное - геймплей и исследование мира. Тут уже никакой хейтер не нагадит.
Они видимо не в курсе что это игра от Беседки и доброй половине игроков будет пофиг на сюжет. Они накатят 100500 модов и будут фаниться, глядя как игра ломается от этой кучи модов))
Их борьба. И не такое придумаешь, испытывая жжение
Врятли это настоящие сонибои писали, больше на жирный троллинг похоже. А то получается что сонибои уже прошли старфилд..
чет выглядит так будто кто-то пытается попиарить игру на консолесрачах. фанаты консоли на которой не выйдет игра каким-то образом ее уже прошли и спойлерят во всю
Билли бои рады, значит пиар работает :)
Их боротьба. Не поиграть, так хоть нагадить на пороге. Консолехолопы еще более жалки, чем я о них думал.
Похожая ситуация с обиженными на gsc истинными фанатами
Gsc плюнули в фанатов. Вот только забыли простую истину - если ты плюнешь в коллектив, он утрется. Если коллектив плюнет в тебя, ты утонешь. Что мы сейчас и наблюдаем.
Сюжет игр беседки) но читать не буду, порофлю когда выйдет
А что там может быть какая то неожиданная концовка, не банальщина где герой всех злодеев победит?)))
Сюжет в игре беседки? Спасибо, посмеялсо.
Их борьба
Тупо, что дисковое издание придётся брать на ХSX, хотя, учитывая кол-во модов, может и брать сразу GOTY, а играть на ПК.
А вы спрашиваете, за что же мы так не любим секту сонибоев... да вот, пожалуйста
Пофигу
Главное чтобы не нужно было выполнять повторяющиеся задания по спасению поселений, этого мне уже хватило в Фаллаут 4. Все остальное я как нибудь переживу
без этого ни как
Сонибои как всегда пытаются нанести ответный удар Майкрософту после их успешной сделки с Близардами. То Baldur’s Gate 3 пытались выставить эксклюзивом PlayStation и игрой года объявляют, то ещё что-то, теперь откуда-то сюжет с концовками Starfield нашл. Только, что от этого они получат непонятно.
А ты подумай, кому это выгодно? Это либо белливы от билли боя, который накидывает на вентилятор от радости, либо пиар компания. Да и вообще, что у тебя за воображаемые сонибои такие? Кто и где выставлял балдурс экзом плойки? Кто на плойке объявлял балдур игрой года? Еще что то, это что? Ну ты и фантазер.
«Мои воображаемые»? Чел, термин сонибои не я придумал. Тем более на playground есть даже статья про сонибоев ссылка вот: https://www.playground.ru/misc/news/soniboi-242105?ysclid=llf7a13xi9183032363
Люди, которые писали посты в твиттере рассказывая о том, что БГ3 будет эксклюзивном плойки. На, что один сотрудник лариан опроверг информацию в комментариях.
Ору. Чел вообще-то новости на этом сайте выходили про это. Тем более понятно почему любители Сони начали БГ3 игрой года называть, особенно на фоне закрытия сделки между Майкрософтом и Близардом.
Я фантазёр!? Чел, я здесь зарегистрирован несколько лет. И я не разу не фантазировал нигде. Вся мною взятая инфа была взята на этом сайте + ещё на нескольких других. Если ты не следишь за новостями и за высказываниями авторитетных людей это не мои проблемы а твои.
Каких людей в твиттере? Ты уверен что это не ролфы биллибоев были? Ты уже тут на пг повелся на ролфы, я у тебя в истории в коментах почитал. Какие новости? ничего похожего не нашел. "Авторитетные" люди для кого? У всех свои "авторитеты". Хватит верить всему подряд. Тема на этой странице по поводу сонибойства и слива сюжетки, очень жирный троллинг, на такое даже дети не клюнут. Откуда у них на плойке старфилд, что бы его пройти и кидать спойлеры?
Пожалуйста скрины.
Ну значит не следил. И самое интересное в каком месте я повелся?
Я не отрицаю, что у всех свои авторитеты, но люди концентрируют своё внимание на их слова. Для меня вообще авторитетов нету, но для множества других совсем наоборо.
Ну вообще-то даже если не брать эту тему на этом сайте. Термин «сонибой» используется массово по отношению к любителям плойки.
Чел, а где я утверждал, что у них есть старфилд? Я нигде не говорил, что у них есть копия игры. То, что это часть такого «пиара» возможно. И сонибойщики сами того не понимая возможно сыграли свою роль. Такой пиар не редок, когда противники из-за своего иррационального мышления только добавляли хайп к игре, это было подобное с Atomic Heart, с Baldur’s Gate 3 (ситуация с медведем) и т.д.
Хотя можно вспомнить ситуацию со Сталкером 2 когда слили в сеть файлы игры.