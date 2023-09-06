От Starfield до рясы: создатель вымышленных религий в RPG станет священником

Те, кто окунулся в звездное поле новой научно-фантастической ролевой игры Bethesda, наверняка обратили внимание на важность и глубину динамики повествования, связанной с религиями и верованиями в Starfield. В связи с этим Эмиль Пальяруло из Bethesda рассказал невероятную предысторию.
Директор по дизайну объяснил, что автор более "духовных" аспектов эксклюзивного для Microsoft космического приключения - настоящий верующий человек, который решил оставить карьеру в индустрии видеоигр ради священства.
"Этими аспектами занимался Шейн Лизеганг", - начал Пальяруло, а затем сообщил, что "он был одним из самых опытных наших сценаристов, мы работали вместе еще со времен Skyrim и Fallout 4. Сейчас он больше не работает в Bethesda, поскольку учится на священника-иезуита. Зная о его высокой духовности, мы полагались на него при создании вымышленных религий Starfield и разработке диалогов".
По словам Пальяруло, Лизеганг был очень важен для сценаристов Bethesda, занимавшихся созданием вымышленных религий для космической ролевой игры, настолько, что "именно благодаря ему мы смогли придумать две религии для Starfield. Прежде всего, мы обязаны ему глубоким повествованием, связанным с Sanctum Universum, вероучением, которое рассматривает космические путешествия как ощутимый знак Божьей воли, направленной на то, чтобы приблизить нас к нему".
блин, прикольно) чет даже не вспомню когда какой-то разработчик после переходил в религию.
После Старфилда остаётся только
В процессе разработки он просто понял , как создавались все остальные вымышленные религии на на нашей планете. И решил откусить от пирога пожирнее, чем геймдев, запилив ещё одну.
Потом создаст очередную секту типа саентологов и будет бабло рубить.
какой же кринж
Наоборот уважение тут, что хоть к чему-то отнеслись серьёзно в этой игре, взяв подходящего человека.
Просто влупил бы мне минус и пошёл бы дальше серфить, так нет выдавил....
Хоть бы обратил внимание что за священник, что за орден, тебе напишут свящяник педотрансологии ты тоже с уважением отнесешся? Плин какие же некоторые безграмотные или невнемательные или или или да поф, хз что у вас в голове. Твоих сородичей православных, как и католиков протестантов прессовали. Не мало крови православной пролито было. "Цель оправдывает средства" - это лозунг этих ридоров, хоть это что то тебе напомнило? Сомневаюсь... Хотя с незнаем проще жить, живи с этим.