Оценка Starfield в Microsoft Store - всего 2,8 балла: главная проблема - плохая оптимизация

Некоторые игроки уже успели ознакомится со Starfield в рамках раннего премиум-доступа, а вчера состоялась официальный релиз космической ролевой игры от Bethesda Game Studios, причем рейтинг игры в Microsoft Store находится на отметке 2,8 балла. Что же касается Steam, то тут ситуация выглядит с точностью до наоборот. В сервисе Steam у Starfield уже насчитывается больше 22 тыс. отзывов, причем 83% из них - положительные.
Основные негативные отзывы игроков о Starfield, как на Xbox, так и на PC, в основном связаны с оптимизацией игры. Кроме этого на ощущение погруженности в игровой процесс отрицательно повлияли многочисленные загрузочные экраны.
Говоря о том, насколько успешна ролевая игра от Bethesda, сегодня утром генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер сообщил, что в день релиза Starfield привлек более 1 млн. игроков на всех платформах, на которых вышла новинка: ПК, Xbox Series X и Xbox Series S.
Тодд сказал что с оптимизацией все нормально и нужно просто обновить ПК.
Лицемерию Тода нет предела
Им просто обновить компьютеры свои надо
На бокс можно инструкцию?
Было бы ради чего, я понял бы если революция в графике, это как купить задрипанную копейку, а она будет требовать только 98 бензин, при остальном глохнет, сомнительное удовольствие.
Меня дико возмущает отсутствие каких либо патчей спустя неделю после релиза. Даже хотфиксов нет. Видимо там вообще не торопятся, их и так все устраивает.
Так ждут когда мододелы все исправят
Я тоже в шоке, что не было патча первого дня
Релиз только вчера был.
Ну справедливости ради мб готовят крупный патч
Действительно, довольно странная ситуация. Причём даже и не говорят ничего по части обнов. Видимо "почти нет багов" и "оптимизация 10 из 10" нет причин его выпускать, а если и есть то спешить некуда
Отзывы в стиме проплаченные, реальные отзывы это максимум 20 % положительные, и то потому что купили. На фоне ф4 ,старфилд просто куча навоза.
Просто в стиме купили только ярые фанатики тодда и им игра норм, даже онлайн показывает что купивших не так уж и много относительно других громких релизов. Остальные пошли в геймпасс за 3 копейки потому что понимают, что это справедливая цена за такую игру, там и рейтинг реальный у нее.
Ну вот нормальные отзывы а не накрутка в стиме
Ну так в стиме отзыв оставить можно только тем кто купил игру))) теперь они защищают игру и себя успокаивают мол не зря деньги потртили
И таких больше половины, очень объективно и информативно
В стиме даже положительные оптимизацию не с особо хвалят, ну что мне попадались это один из минусов игры
А порой и отрицательные ток оптимизации и касаются
Если и правда патчей не будет, то тогда удачи
В стиме не 83, а 79 с небольшим положительные. Много конечно, но похоже это основная фанбаза Тода.
И на старте было 88% вроде, спустя день уже на 5% упала, если смотреть в стиме
когда ты заплатил бабосы то как то не охото признавать что ты потратил их зря, И вот ищешь что то хорошие в игре
Я через стимдб вижу 79
Там если ниже прокрутить еще одно значение будет. Не понятно как эта система работает
Проверил по калькулятору согласно твоей картинке тоже не сходится проценты, но понял, что они там криво работают почему-то
Как же горит, мне игра на один раз пройти понравилась, прохожу сейчас, ну не спеша, думал патч завезут, и пойду по сюжету, у меня корыто, а не комп, "i5-9400f\1070\16озу\ссд. Настройки средние, фср и масштабирование выключено, фпс в очке в первом городе 30фпс в помещениях закрытых 60+ за городом 40+" Ну я понимаю что комп уже не чего ни может, ну я на нём играл в фолыч4\76 а там графика не много хуже 75 фпс максимальных настройках. Не знаю как сказать ну такое ощущение, что ФПС может быть больше, ну упирается как будто во что-то.
Даже на старте КиберПанка было больше ФПС
это комп образца 19-20 года,у меня такойже только 1660ti вместо 1070 игра должна идти на средних норм при таком железе. Просто херовая оптимизация и сговор с производителем железяк .За такое компании должны иметь много милиооными штрафами во всех странах
на 3050 кстати такая же жопа с производительностью
Все верно. Стабильные 60+ кадров на открытых локациях доступны только при наличии чего-то аналогичного R5 7500f на DDR5 памяти или лучше. Даже 5800X3D в пролете. Поэтому из-за задушенного по частотам 8 ядерного zen2 в XSX стоит лок на "кинематографичный" FPS.
Где-то читал чел выложил реальные системные требование к игре фул хд, 60фпс в нативе и 3060ti там в минималках был)))
У меня 3060ti и все игры идут на максималках кроме этого овна)))
Я согласен с Тоддом, что с моей 1660 TI, Ryzen 5 3600 и 32 DDR4 дорога в High Level Гейминг закрыта (Хорошая Картинка, 60 ФПС+), я прекрасно вижу свои 60 ФПС в BG3, Elden Ring, Cyberpunk 2077, RDR 2 и многих других играх с более менее нормальной графикой. Но Тодд, картинка в твоей игре это уровень хорошей графики Fallout 4, эта игра может и выглядит на Хорошо, но не лучше вышеперечисленного, поэтому плавные 40 ФПС на 4090 и даже на 1650, RX480 на худой конец пусть на низких настройках - но это неприемлимо, очень мягко конклюзируя. Starfield устарел, мы не хейтим, но будь человеком, пусть игра просит то, на что она выглядит.
Говард, не печалься лет через 10, когда у всех пека будут мощней, то оценка вырастет на 2 балла и станет адекватной что и игра заслуживала изначально. Лул.
Пора идти удалять гневные коменты про лица в Андромеде)
Пора идти удалять любые гневные коменты про Андромеду)
Ахахахаха, по делом.
Главная проблема - плохая оптимизация
Даже такая оценка дана авансом)
Туда и дорога
Даже на боксе 30фпс нет? Позорище
а как же 84 на метакритике от критиков и пользователей и такая же картинка в стиме? или просто про свой магазин забыли?
ты где оценку от пользователей увидел?
2077 графон в разы лучше чем эта хрень так что Тодд пойди ка проаптимизируй себе голову
Стоит на SSD M2 3100 mbs, загрузки секунда-две, меня не напрягают совершенно.
А чё не сразу в оперативу игру установил
Зачем ? если есть не плохой ssd, а не мусорный hdd
стоит на m2 970 evo plus. все тоже самое, придется в этом году проц свой менять. хотя бы на r3600.
та же модель, тэрабайтник - загрузки максимально
Попробую тогда на ссд поставить, человек с ником игры врать же не будет что хорошо идет