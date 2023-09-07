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Starfield 06.09.2023
6.8 1 727 оценок

Оценка Starfield в Microsoft Store - всего 2,8 балла: главная проблема - плохая оптимизация

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Gruz_
Новости

Некоторые игроки уже успели ознакомится со Starfield в рамках раннего премиум-доступа, а вчера состоялась официальный релиз космической ролевой игры от Bethesda Game Studios, причем рейтинг игры в Microsoft Store находится на отметке 2,8 балла. Что же касается Steam, то тут ситуация выглядит с точностью до наоборот. В сервисе Steam у Starfield уже насчитывается больше 22 тыс. отзывов, причем 83% из них - положительные.

Основные негативные отзывы игроков о Starfield, как на Xbox, так и на PC, в основном связаны с оптимизацией игры. Кроме этого на ощущение погруженности в игровой процесс отрицательно повлияли многочисленные загрузочные экраны.

Говоря о том, насколько успешна ролевая игра от Bethesda, сегодня утром генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер сообщил, что в день релиза Starfield привлек более 1 млн. игроков на всех платформах, на которых вышла новинка: ПК, Xbox Series X и Xbox Series S.

27
52
Комментарии: 52
Ваш комментарий
answerx32

Тодд сказал что с оптимизацией все нормально и нужно просто обновить ПК.

20
Svetlyachek

Лицемерию Тода нет предела

6
OculusMortem

Им просто обновить компьютеры свои надо

15
МАХАН МАХАНОВИЧ

На бокс можно инструкцию?

4
KnDiman

Было бы ради чего, я понял бы если революция в графике, это как купить задрипанную копейку, а она будет требовать только 98 бензин, при остальном глохнет, сомнительное удовольствие.

0
Empty account

Меня дико возмущает отсутствие каких либо патчей спустя неделю после релиза. Даже хотфиксов нет. Видимо там вообще не торопятся, их и так все устраивает.

14
DeadRemix

Так ждут когда мододелы все исправят

2
Altered

Я тоже в шоке, что не было патча первого дня

2
CAN I HABE PIZZA PLS

Релиз только вчера был.

0
-zotik-

Ну справедливости ради мб готовят крупный патч

0
DenisVTR

Действительно, довольно странная ситуация. Причём даже и не говорят ничего по части обнов. Видимо "почти нет багов" и "оптимизация 10 из 10" нет причин его выпускать, а если и есть то спешить некуда

1
ka4o4ek

Отзывы в стиме проплаченные, реальные отзывы это максимум 20 % положительные, и то потому что купили. На фоне ф4 ,старфилд просто куча навоза.

5
OculusMortem

Просто в стиме купили только ярые фанатики тодда и им игра норм, даже онлайн показывает что купивших не так уж и много относительно других громких релизов. Остальные пошли в геймпасс за 3 копейки потому что понимают, что это справедливая цена за такую игру, там и рейтинг реальный у нее.

0
Extor Menoger

Ну вот нормальные отзывы а не накрутка в стиме

4
oozzii68

Ну так в стиме отзыв оставить можно только тем кто купил игру))) теперь они защищают игру и себя успокаивают мол не зря деньги потртили

3
DeadRemix oozzii68

И таких больше половины, очень объективно и информативно

5
DenisVTR

В стиме даже положительные оптимизацию не с особо хвалят, ну что мне попадались это один из минусов игры
А порой и отрицательные ток оптимизации и касаются

0
1barac9U7ada7

Если и правда патчей не будет, то тогда удачи

3
luVol

В стиме не 83, а 79 с небольшим положительные. Много конечно, но похоже это основная фанбаза Тода.

1
DeadRemix

И на старте было 88% вроде, спустя день уже на 5% упала, если смотреть в стиме

2
valentin31212

когда ты заплатил бабосы то как то не охото признавать что ты потратил их зря, И вот ищешь что то хорошие в игре

0
luVol DeadRemix

Я через стимдб вижу 79

0
NatanieLzZ luVol

Там если ниже прокрутить еще одно значение будет. Не понятно как эта система работает

Спойлер
0
luVol NatanieLzZ

Проверил по калькулятору согласно твоей картинке тоже не сходится проценты, но понял, что они там криво работают почему-то

0
Юрец Одесса

Как же горит, мне игра на один раз пройти понравилась, прохожу сейчас, ну не спеша, думал патч завезут, и пойду по сюжету, у меня корыто, а не комп, "i5-9400f\1070\16озу\ссд. Настройки средние, фср и масштабирование выключено, фпс в очке в первом городе 30фпс в помещениях закрытых 60+ за городом 40+" Ну я понимаю что комп уже не чего ни может, ну я на нём играл в фолыч4\76 а там графика не много хуже 75 фпс максимальных настройках. Не знаю как сказать ну такое ощущение, что ФПС может быть больше, ну упирается как будто во что-то.

1
Юрец Одесса

Даже на старте КиберПанка было больше ФПС

1
valentin31212 Юрец Одесса

это комп образца 19-20 года,у меня такойже только 1660ti вместо 1070 игра должна идти на средних норм при таком железе. Просто херовая оптимизация и сговор с производителем железяк .За такое компании должны иметь много милиооными штрафами во всех странах

2
valentin31212 valentin31212

на 3050 кстати такая же жопа с производительностью

1
AxelDevil

Все верно. Стабильные 60+ кадров на открытых локациях доступны только при наличии чего-то аналогичного R5 7500f на DDR5 памяти или лучше. Даже 5800X3D в пролете. Поэтому из-за задушенного по частотам 8 ядерного zen2 в XSX стоит лок на "кинематографичный" FPS.

1
oozzii68

Где-то читал чел выложил реальные системные требование к игре фул хд, 60фпс в нативе и 3060ti там в минималках был)))

У меня 3060ti и все игры идут на максималках кроме этого овна)))

1
Paul Shepard

Я согласен с Тоддом, что с моей 1660 TI, Ryzen 5 3600 и 32 DDR4 дорога в High Level Гейминг закрыта (Хорошая Картинка, 60 ФПС+), я прекрасно вижу свои 60 ФПС в BG3, Elden Ring, Cyberpunk 2077, RDR 2 и многих других играх с более менее нормальной графикой. Но Тодд, картинка в твоей игре это уровень хорошей графики Fallout 4, эта игра может и выглядит на Хорошо, но не лучше вышеперечисленного, поэтому плавные 40 ФПС на 4090 и даже на 1650, RX480 на худой конец пусть на низких настройках - но это неприемлимо, очень мягко конклюзируя. Starfield устарел, мы не хейтим, но будь человеком, пусть игра просит то, на что она выглядит.

1
Protocol10

Говард, не печалься лет через 10, когда у всех пека будут мощней, то оценка вырастет на 2 балла и станет адекватной что и игра заслуживала изначально. Лул.

1
kakp

Пора идти удалять гневные коменты про лица в Андромеде)

1
PersonaR8

Пора идти удалять любые гневные коменты про Андромеду)

0
Капитан Баттхерт

Ахахахаха, по делом.

1
AndruhaGruz

Главная проблема - плохая оптимизация

1
1barac9U7ada7

Даже такая оценка дана авансом)

0
jax baron

Туда и дорога

0
saa0891
0
-zotik-

Даже на боксе 30фпс нет? Позорище

0
ZackSnyder

а как же 84 на метакритике от критиков и пользователей и такая же картинка в стиме? или просто про свой магазин забыли?

0
David1488

ты где оценку от пользователей увидел?

0
lesorub88

2077 графон в разы лучше чем эта хрень так что Тодд пойди ка проаптимизируй себе голову

0
StarfieJId

Стоит на SSD M2 3100 mbs, загрузки секунда-две, меня не напрягают совершенно.

-2
Extor Menoger

А чё не сразу в оперативу игру установил

4
Awareness of greatness Extor Menoger

Зачем ? если есть не плохой ssd, а не мусорный hdd

-1
001fess

стоит на m2 970 evo plus. все тоже самое, придется в этом году проц свой менять. хотя бы на r3600.

1
Gangsta_Dan 001fess

та же модель, тэрабайтник - загрузки максимально

0
-zotik-

Попробую тогда на ссд поставить, человек с ником игры врать же не будет что хорошо идет

2