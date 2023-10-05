Оценки EDGE: Starfield - плохо, а Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и Cocoon - хорошо

Как и каждый месяц, в свежем номере британского журнала Edge появились рецензии на последние игры, появившиеся на рынке. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Cocoon и Chants of Seennar получили высокие оценки, а Starfield и The Crew Motorfest пришлось довольствоваться тем, что есть.
Ниже представлены все оценки, которые были выставлены в 390-м номере журнала:
- Starfield - 6
- Cocoon - 9
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - 8
- Lies of P - 7
- The Crew: Motorfest - 6
- Mortal Kombat 1 - 7
- Chants of Sennaar - 9
- Gunbrella - 7
- Sea of Stars - 7
- Mediterranea Inferno - 8
- Eternights - 5
- Finity - 8
Edge уже давно приучил нас к тому, что его оценки зачастую далеки от оценок других зарубежных изданий, и рецензии, опубликованные в последнем номере, не стали исключением, особенно в отношении Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Sea of Stars, Lies of P и, прежде всего, Starfield, получившей в целом весьма положительную оценку международной прессы, несмотря на все ее недостатки.
В частности, в заключительном материале обзора, выдержку из которого можно прочитать ниже, в EDGE пишут о том, что Starfield не хватает амбиций и, по их мнению, разочаровывает в плане освоения космоса.
Starfield обладает любопытным притяжением: она освежающе обыденна и легко может стать черной дырой для вашего досуга. Но если это не плохая игра, то ужасно неамбициозная, не справляющаяся с тем, что должно быть одним из основополагающих аспектов любой игры про освоение космоса (путешествия между планетами и их исследование.).
Действительно, за шесть десятилетий мы проделали большой путь. Но если взглянуть на новейшую историю игр - и на историю их создателей, - то приходится признать, что мы все-таки не очень далеко продвинулись. Для Bethesda это не столько гигантский, сколько просто маленький шаг.
Напротив, Cocoon получила 9 баллов, что соответствует мнению международной прессы. То же самое можно сказать и о Chants of Sennaar - игре, основанной на языковых интригах и расхождениях между культурами, которая действительно приятно удивила.
Нормальные оценки. Больше 6 баллов старфилд не заслуживает
через ждва года игор нет - штарфилд игра десятилетия
с жмодм на выживание и петов-компаньонов пек-пек
Ну, кп77 тоже хейтили и калом поливали на старте, теперь хвалят. Подождем тоже пару-тройку лет и посмотрим как вы будете петь дифирамбы Старфилду, на фоне очередных игровых провалов.
Только уточняйте у этих дифирамбщиков, ставились ли моды на игру
Но всё же у кп77 было сильное ядро(я имею ввиду я сюжет, катсцены, и повествование, да и не затянутость, с всё таки харизматичными персами) а в звёздном поле...сюжет..."иследование космоса"(хотя бы одно имя какого-то перса вспомнить сложно, и это после 60часов).Я в скайрим или ф4 возвращаюсь из-за духа приключения, да и тут опять его нет. Пустышка а не игра
Киберпанк на старте был почти неиграбельный,баги на каждом шагу,даже основная сюжетка могла сломаться,сейчас более менее.У старфилда багов минимум,а реальная проблема одна,но она огромна - игра пресная,бегать и стрелять прикольно,но вот чего запоминающегося,будь то персонажи,локации,сложные испытания,исследования и т.д. ничего нет и хрен ты это просто так исправишь,тут надо полноценные сюжетные ветки добавлять.
КБ на релизе было интересно поиграть как минимум из-за сеттинга и сюжета. Старфилд это мега унылая игра с юбисофтщиной. Не улавливаешь вообще разницы?
0_0 я играл на старте киберпанка с 1060 3gb ryzen 3 1200, и были конечно баги(скорее веселые) но ниодного критического или софтлока, а клятый старфилд на 3060 ryzen 5 3600 умудряется опускатся в фпс до 10 кадров на средних
Вполне справедливые оценки.
Если у старикана Тодда от этого сильно полыхает зад, то это хорошо.
Честные оценки, добавить нечего.
Не знаю на счёт ДЛС,как то у меня совсем нет желания его даже скачивать,но если сравнить две игры на релизе то у меня примерно одинаковые дерьмовые впечатления,мне подсунули какой то кривой кусок,единственное что у поляков оптимизон был всё таки куда лучше даже на релизе,да и графон тоже чем в поделии от Тодда где оптимизацию вообще не завезли,это вообще самая дерьмово оптимизированная игра на моей памяти.
Сосуун )))
Да успокойтесь уже с этим старфилдом. Ну специально костыли для карточек Nvidia вставили думали видимо что на красных вытянут , ан нет не вышло. Всё равно сентябрь 2023 люди будут вспоминать как о месяце Cyberpunk 2077 Призрачная Свобода, октябрь будут вспоминать как месяц Spider-Man 2 а дальше вы и сами знаете. Не думал что такое скажу но в НАШЕМ игровом календаре старикам не место
оценки генератор случайных чисел чтоль ставил от ноля до десяти ? xD из списочка только lies of P заслуживает 6 и то это должна быть самая высока оценка из всех тк остальное это ваще рофл, киберпанк на 5 ку из 10 тк dlc ошкурка на бабло типа хочишь в оптимизированную версию с сужетом играть плати дважды , мортальник тож 5ка не больше тк кроме скриптовых сцен и бойцов новых которые к МК никакого отношения не имеют ниче нового, стырфильд 4 максимум тк душня ни о чем как и предполагалось
Наверно опять хейтеры и сонибои занизили оценку калфилду. Вот нехорошие какие)