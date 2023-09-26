Патч сообщества Starfield содержит информацию о более чем 240 ошибках и проблемах

Космическая ролевая игра Starfield стала крупнейшим релизом компании Bethesda за все время ее существования. Колоссальный выбор планет делает Starfield одним из самых больших проектов в истории ролевых игр, а с помощью новейших и лучших модов Starfield вы можете сделать свою игру еще лучше. Однако, несмотря на то, что Starfield в большинстве своем работает достаточно стабильно, а новое обновление Starfied призвано еще больше повысить производительность, в патче сообщества Starfield было обнаружено почти 250 потенциальных проблем.
На момент запуска в патче сообщества Starfield было выявлено более 100 проблем, и теперь это число продолжает расти. В некоторых случаях проблемы относительно незначительны - в одном из сообщений говорится, что после входа и выхода из стелс-режима голова Андрея, если он является вашим спутником, временно становится невидимой. В других случаях в сообществе Starfield сообщается, что в некоторых местах игра зависает, а некоторые враги могут стрелять через двери.
Но есть и более серьезные проблемы. Так, один из игроков сообщает, что если украсть пиратский корабль, зарегистрировать его, а затем поменять корабль на свой прежний, то может возникнуть ошибка, приводящая к внезапному исчезновению важных для сюжета NPC. Еще более жуткими являются многочисленные сообщения о кораблях-призраках - похоже, что существует ошибка, из-за которой NPC больше не появляются на кораблях ИИ, поэтому когда вы поднимаетесь на борт, там никого нет, а когда они приземляются, никто не выходит.
Bethesda продолжает исправлять Starfield: в недавнем обновлении появился ползунок FOV, специальная кнопка "есть", чтобы не приходилось каждый раз лезть в инвентарь, а также ряд исправлений производительности. В сочетании с патчем, который будет выпущен сообществом, Starfield, вероятно, станет наименее глючной и самой стабильной игрой Bethesda на сегодняшний день.
Ну содержит и содержит, что дальше? Чё ленивые игроки просто смотрят на них, что ли? Давай фиксите. Или что, сам лично Тодд Говард должен вам баги факсить.
О таких траблах вообще никто не знает..
А вот фикс на HDD должен быть вшит самими разрабами.
И стелс можно доработать, нажимая отдельную кнопку, для включения невидимости.
Он не должен был продавать, игру в таком состоянии, любит денежки пускай лично берёт и фиксит
Фиксить проблемы игры всегда была обязанностью и работой модеров и игроков. Хз чё вдруг щас разнылись.) При чём большинство багов кочуют из игры в игру.
Starfield для сравнения Cyberpunk 2077 еще несколько месяц нужен или даже год. ..
По мне обе игры
Не знаю, что там сравнивать. Киберук пукнул в лужу, да так там и остался. Сплошной обман, ничего из показанного не было реализовано. А Тодд по крайней мере хотя бы никому не врал. Вышло ровно то, что он и обещал.
Не появилось там кнопки есть и настройки фова что за враньё?
Ты думаешь авторы понимают о чем пишут?)
Что там, количество экранов загрузки уменьшили?)
Лица пофиксили? Кажись эту игру спасёт только чудо. (или мододелы...как обычно)
Загрузки во всех играх есть. И это навсегда.
А лица.. видать нарушен алгоритм генерации. Не обращай внимание и кайфуй от игры.
Когда из этой заготовки силами моддеров игра вырастет, тогда и кайфанём.
Тем временем онлайн Cyberpunk 2077 поднялся вверх с выходом дополнения Phantom Liberty — Игра тысяча планет заметно падает.
И потом пишут, что это не надрачивают плюсики, спамя одними и теми же картинками.
Без озвучки играть фу быть таким
не устаешь везде одним постом флудить?
сколько там в кп77 продержался онлайн на запуске и какой имел фактический средний онлайн все эти 3 года?
классическое передергивание, мерзость