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Starfield 06.09.2023
6.7 3 481 оценка

Патч сообщества Starfield содержит информацию о более чем 240 ошибках и проблемах

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Gruz_
Новости

Космическая ролевая игра Starfield стала крупнейшим релизом компании Bethesda за все время ее существования. Колоссальный выбор планет делает Starfield одним из самых больших проектов в истории ролевых игр, а с помощью новейших и лучших модов Starfield вы можете сделать свою игру еще лучше. Однако, несмотря на то, что Starfield в большинстве своем работает достаточно стабильно, а новое обновление Starfied призвано еще больше повысить производительность, в патче сообщества Starfield было обнаружено почти 250 потенциальных проблем.

На момент запуска в патче сообщества Starfield было выявлено более 100 проблем, и теперь это число продолжает расти. В некоторых случаях проблемы относительно незначительны - в одном из сообщений говорится, что после входа и выхода из стелс-режима голова Андрея, если он является вашим спутником, временно становится невидимой. В других случаях в сообществе Starfield сообщается, что в некоторых местах игра зависает, а некоторые враги могут стрелять через двери.

Но есть и более серьезные проблемы. Так, один из игроков сообщает, что если украсть пиратский корабль, зарегистрировать его, а затем поменять корабль на свой прежний, то может возникнуть ошибка, приводящая к внезапному исчезновению важных для сюжета NPC. Еще более жуткими являются многочисленные сообщения о кораблях-призраках - похоже, что существует ошибка, из-за которой NPC больше не появляются на кораблях ИИ, поэтому когда вы поднимаетесь на борт, там никого нет, а когда они приземляются, никто не выходит.

Bethesda продолжает исправлять Starfield: в недавнем обновлении появился ползунок FOV, специальная кнопка "есть", чтобы не приходилось каждый раз лезть в инвентарь, а также ряд исправлений производительности. В сочетании с патчем, который будет выпущен сообществом, Starfield, вероятно, станет наименее глючной и самой стабильной игрой Bethesda на сегодняшний день.

-4
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
wianewa

Ну содержит и содержит, что дальше? Чё ленивые игроки просто смотрят на них, что ли? Давай фиксите. Или что, сам лично Тодд Говард должен вам баги факсить.

3
SoRaS3

О таких траблах вообще никто не знает..

А вот фикс на HDD должен быть вшит самими разрабами.

И стелс можно доработать, нажимая отдельную кнопку, для включения невидимости.

3
Understanding the Truth
Или что, сам лично Тодд Говард должен вам баги факсить.

Он не должен был продавать, игру в таком состоянии, любит денежки пускай лично берёт и фиксит

0
wianewa Understanding the Truth
пускай лично берёт и фиксит

Фиксить проблемы игры всегда была обязанностью и работой модеров и игроков. Хз чё вдруг щас разнылись.) При чём большинство багов кочуют из игры в игру.

1
TSoft

Starfield для сравнения Cyberpunk 2077 еще несколько месяц нужен или даже год. ..

2
Understanding the Truth

По мне обе игры

Спойлер
0
IvanKote

Не знаю, что там сравнивать. Киберук пукнул в лужу, да так там и остался. Сплошной обман, ничего из показанного не было реализовано. А Тодд по крайней мере хотя бы никому не врал. Вышло ровно то, что он и обещал.

0
Аlert

Не появилось там кнопки есть и настройки фова что за враньё?

1
DeadRemix

Ты думаешь авторы понимают о чем пишут?)

1
Синий Батя

Что там, количество экранов загрузки уменьшили?)

Лица пофиксили? Кажись эту игру спасёт только чудо. (или мододелы...как обычно)

1
SoRaS3

Загрузки во всех играх есть. И это навсегда.

А лица.. видать нарушен алгоритм генерации. Не обращай внимание и кайфуй от игры.

0
Lanre V SoRaS3

Когда из этой заготовки силами моддеров игра вырастет, тогда и кайфанём.

1
ДолойГетероориентация

Тем временем онлайн Cyberpunk 2077 поднялся вверх с выходом дополнения Phantom Liberty — Игра тысяча планет заметно падает.

0
Spillik

И потом пишут, что это не надрачивают плюсики, спамя одними и теми же картинками.

-2
EnthusiasticHelio

Без озвучки играть фу быть таким

2
lirtm

не устаешь везде одним постом флудить?

-2
Jim_son

сколько там в кп77 продержался онлайн на запуске и какой имел фактический средний онлайн все эти 3 года?
классическое передергивание, мерзость

-2