Первые превью о масштабном обновлении Starfield положительные и у Bethesda еще много идей для будущего игры

Спустя два с половиной года после релиза космическая RPG Starfield скоро получит, пожалуй, самое важное обновление в своей истории. Журналисты, ознакомившиеся с грядущими изменениями, сходятся во мнении: игра наконец-то снимает "ограничители" и начинает приближаться к тому, что фанаты ждали изначально. На фоне выхода обновления 7 апреля и долгожданного порта на PS5 глава студии Тодд Ховард намекнул, что это далеко не финал.

Посетивший студию Bethesda корреспондент IGN провел полтора часа за закрытой презентацией, наблюдая за грядущими нововведениями. Его главный вывод: изменения не перевернут мнение тех, кто уже окончательно разочаровался в Starfield, но для тех, кто остался с игрой или только планирует к ней присоединиться, опыт станет значительно лучше. Обновление не исправляет главные недостатки: не переписывает основной сюжет и не меняет устаревшие взаимодействия с персонажами. Вместо этого студия создала более интересный пост-гейм для тех, кто остался, и предоставила более увлекательные и бесшовные способы взаимодействия с контентом.

Одним из главных недостатков Starfield на старте была дискретность исследования космоса. Журналист, наблюдавший за демонстрацией, подтверждает: с обновлением Free Lanes система кардинально переработана. Теперь внутри звездных систем появилось свободное перемещение. Игроки смогут летать между планетами без загрузочных экранов, натыкаясь на случайные точки интереса.

Ваш корабль может ускоряться к заблокированным точкам интереса, чтобы вы не ждали вечно, но в сочетании с автопилотом вы можете отойти от кабины, чтобы заняться делами на корабле, поговорить с членами экипажа, создать предметы и так далее.

Он добавляет, что не стоит беспокоиться о том, чтобы пролететь мимо нужной цели - корабль автоматически замагнитится и будет медленно дрейфовать вокруг целевой локации.

Из других впечатлений: новый вездеход Moon Jumper журналист сравнивает с Mako из Mass Effect, но только лучше. Систему X-Tech, открывающую доступ к экстремальным модификациям оружия, он называет "настоящим RPG-беспределом", став свидетелем того, как обычный Grendel превратился во взрывной пулемет с 25% шансом добавить в магазин в пять раз больше патронов при перезарядке.

Если вы хотите от Starfield большего строительства аванпостов, крафта и настройки кораблей, похоже, вы получаете лучшую песочницу для экспериментов. И я очень надеюсь, что в свободных трассах космоса будут интересные вещи, на которые можно наткнуться.

Обновление выйдет 7 апреля на всех платформах, включая PS5, а глава студии Тодд Ховард подтвердил, что планы Bethesda по поддержке Starfield далеко не исчерпаны.