Первый патч для Starfield повышает производительность и исправляет ошибки в некоторых миссиях

Через портал Insider Gaming поступили предполагаемые заметки о первом патче Starfield для ПК и Xbox Series X|S, который, судя по всему, повышает производительность и решает различные проблемы, в том числе связанные с выполнением некоторых игровых квестов.
Первый патч Starfield уже доступен на Xbox Series X|S и ПК для тех, кто предварительно загрузил игру, учитывая запуск игры, запланированный на 6 сентября 2023 года или 1 сентября для тех, кто приобрел Premium Edition.
В журнале изменений упоминаются «различные улучшения стабильности и производительности». Также улучшена стабильность при приостановке функции Xbox Series X|S, исправлен редкий сбой, который мог произойти во время финальных титров, а также другой сбой, вызванный загрузкой при сохранений на корабле.
Также были внесены графические исправления, в том числе некоторые визуальные ошибки, например, одна из которых приводила к исчезновению волос NPC, а другая ухудшала качество текстур на Xbox Series S. Также был улучшен внешний вид предметов на расстоянии при достижении поверхности планеты и и исправлена проблема, приводившая к прерывистым движениям в анимации лица персонажа.
Также в игровом процессе есть множество исправлений. Например, исправлена ошибка, из-за которой спутники парили в воздухе, а также ошибке, из-за которой части строящегося космического корабля не могли правильно выстроиться в линию.
Наконец, были исправлены некоторые проблемы, связанные с квестами, некоторые незначительные, а другие, которые потенциально могут помешать игроку продвигаться по основным и дополнительным миссиям Starfield, которых, к счастью, игроки не найдут при запуске.
Исправления производительности и стабильности
- Улучшена стабильность, связанная с приостановкой и возобновлением игры. (Xbox Series X/S)
- Исправлен редкий сбой, который мог произойти при просмотре титров после завершения игры.
- Исправлен сбой, который мог возникнуть при многократной загрузке некоторых сохранений внутри кораблей.
- Различные улучшения стабильности и производительности.
Визуальные исправления
- Исправлена ошибка, из-за которой иногда на персонажах не появлялись волосы.
- Улучшен внешний вид удаленных объектов при переходе на поверхность планеты.
- Устранена проблема, из-за которой анимация лица иногда резко двигалась.
- Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых видах в Handscanner редко появлялись белые мигающие прямоугольники.
- Исправлена проблема, приводившая к нежелательному смешиванию текстур вблизи береговой линии.
- Исправлена ошибка, приводившая к ненужному ухудшению качества текстур. (Xbox Series S)
Исправления игрового процесса
- Исправлена редкая проблема, из-за которой компаньоны могли парить в воздухе.
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые модули корабля могли смещаться.
- Исправлены некоторые проблемы, из-за которых точки приземления не становились красными в Ship Builder.
- Исправлена ошибка, из-за которой игрок мог неправильно отображаться при экипировке предметов.
- Устранена проблема, которая могла помешать навыку «Изоляция» работать должным образом.
- Изменено расстояние, на котором игрок может получить доступ к грузу и хранить его на своем корабле.
- Исправлена проблема, которая иногда могла вызывать длительную задержку на экране «Нажмите любую кнопку».
Исправления квестов
- Исправлена редкая проблема, из-за которой корабельные патрули не отображались в режиме «Первый, кто сражается, первый, кто умирает».
- Устранена редкая проблема, из-за которой не происходило сканирование контрабанды, что могло помешать приземлению в Новой Атлантиде.
- Исправлена маловероятная проблема, которая могла помешать приземлению в Новой Атлантиде во время выполнения задания «Глубокое укрытие».
- Исправлена ошибка, из-за которой тепловые пиявки не считались убитыми после завершения задания «Кованое наследие».
- Исправлено отображение местоположения рядом со скрытым ориентиром на Земле.
- Исправлена редкая проблема, из-за которой игрок мог попасть в ловушку на Объекте.
- Устранена редкая проблема, из-за которой космический корабль некорректно отображался в радиантном квесте.
- Исправлена маловероятная проблема, которая могла возникнуть во время «Откровения» в зависимости от того, как игрок взаимодействовал с Эмиссаром.
- Устранена проблема с нижним корабельным модулем Deimos Slim, который используется на Razorleaf.
- Исправлена редкая проблема, из-за которой компаньоны не могли сопровождать игрока после выполнения задания «Без резких движений».
- Устранена редкая проблема, которая могла повлиять на «Силу извне».
Так и знал, что предзагрузка смысла не имеет. Потому что вот вам первый патч на 15 гигов. И не факт что последний. А ещё будет какой-нибудь патч первого дня ммм.
Стоп все утверждают что игра идеально без багов работает, зачем ей патч?