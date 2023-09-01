Пик онлайна Starfield в Steam на старте раннего доступа составил свыше 230 тысяч человек

Начиная с 1 сентября, стартовал ранний доступ к новой масштабной космической ролевой игре от Bethesda - Starfield. Пока многие обладатели премиум-версии наслаждались запуском раннего доступа, новинка от Bethesda успела оказаться в пятерке лучших игр года в Steam с самым высоким показателем по количеству онлайна.
По данным SteamDB, спустя всего два часа с начала открытия раннего доступа в Starfield одновременно играли свыше 230 тысяч пользователей Steam. В настоящее время пиковое количество игроков, играющих в игру на платформе Steam, составляет 135 тысяч человек.
При этом не стоит забывать, о том, что эти 230 тыс. человек по факту являются обладателями Premium или Collection Edition, ценник которых превышает 100 евро, а в случае с Constellation так и вовсе составляет 300 евро. Следовательно, вполне возможно, что эта цифра может существенно увеличиться, когда 6 сентября состоится полноценный релиз для всех остальных игроков.
Что касается популярности среди пользователей, этого оказалось достаточно, чтобы космическая ролевая игра от Bethesda смогла оказаться в списке самых популярных игр в Steam, вышедших в 2023 году, заняв 4-е место. На данный момент топ-5 выглядит следующим образом (по данным SteamDB):
- Hogwarts Legacy - 879,308 человек;
- Baldur's Gate 3 - 875,343 человек;
- Sons Of The Forest - 414,257 человек;
- Starfield - 234,502 человек;
- Tale of Immortal -184,171 человек.
На момент публикации материала средняя оценка Starfield на OpenCritic составляет 88 баллов, а уровень рекомендаций - 94%. По данным Metacritic, рейтинг игры составляет 88 баллов (PC) и 87 баллов у версии для Xbox Series X.
Полноценный релиз Starfield состоится 6 сентября на PC и Xbox, а также для подписчиков Game Pass.
Поиграю без стима - бесплатно!
6 уже цифры будут основные
234,502 человек купили премиум версию игрыыыыыы
На выходных будет больше ))
Ждём плохие отзывы, а то расхвалили на ровном месте ни за что.
Ну, это бета-тестеры отметились, хых. Основная масса залетит на следующих выхах, я думаю. Надо будет чекать онлайн 9 и 10 числа. Интересно, попадёт ли в топ 5 по онлайну в Стиме.
Так это онлайн только для покупателей премиумного издания, через неделю придут все остальные, и тогда можно будет надеяться даже на миллион
Ну кста в Балдуре3 на старте РД было 73к онлайна в пике. А стоил он в 3 раза дешевле.
Могли бы в 2024 хотя бы выпустить, где на все время найти, заодно бы доработали, а то даже не реализовали при таком бюджете ручной посадки и взлёта, могли бы уж добавить, а кому надоело сделать возможность пропускать их.
P.S. На счёт онлайн HL прям треш какой-то, кто эти почти 900к…
Ну короче.. там жесткий симулятор просится, но походу засцали. Очень нишевый жанр и казуалов просто распугает. Поэтому сделали конструктор геймплея. Не любишь симуляторы - не летай вообще, не хочешь строить - забей на базы, не хочешь майнить - не надо, не хочешь с кораблем возиться - не возись, крафт не нравится - забей.
При этом по кораблю вообще толково сделано.. например нелегальные модули (для контрабанды и пр.) можно купить только у криминалов всяких.
Ну с другой стороны, выбор возможно лучше, в Fallout 4 всегда в отдел построить что-то, но по времени это прям очень долго, учитывая то, что кроме эстетического удовольствия это было бесполезно, забил. Надо глянуть, что тут.
Помню тут какой-то чел про миллион говорил. Жаль добряка.
Лимон через неделю будет, скрин сделай что бы не забыть
Ну так она и выходит 6 сентября
Или не будет. Посмотрят стримы, поиграют в пиратку и рефанд оформят
Маловероятно на счёт Steam, все кто прям хотел, взяли на старте, многие до модов даже не запустят, часть скачают, кто вообще не будет брать, так как нет времени, планируют поиграть с модами или взять на ХSХ, кто-то чисто купит на ХSX.
что то я сильно сомневаюсь что лимон пробьет) игра на видеокартах ниже **70 идет почти никак, кому в нее играть то?
Игра года!
чел, это ранний доступ, чел. Надо смотреть цифры через неделю. Это для тех, кто премиум эдишон купил
Сразу после BG3, FFXVI, RE4R.