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Starfield 06.09.2023
7.8 778 оценок

Пик онлайна Starfield в Steam на старте раннего доступа составил свыше 230 тысяч человек

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Gruz_
Новости

Начиная с 1 сентября, стартовал ранний доступ к новой масштабной космической ролевой игре от Bethesda - Starfield. Пока многие обладатели премиум-версии наслаждались запуском раннего доступа, новинка от Bethesda успела оказаться в пятерке лучших игр года в Steam с самым высоким показателем по количеству онлайна.

По данным SteamDB, спустя всего два часа с начала открытия раннего доступа в Starfield одновременно играли свыше 230 тысяч пользователей Steam. В настоящее время пиковое количество игроков, играющих в игру на платформе Steam, составляет 135 тысяч человек.

При этом не стоит забывать, о том, что эти 230 тыс. человек по факту являются обладателями Premium или Collection Edition, ценник которых превышает 100 евро, а в случае с Constellation так и вовсе составляет 300 евро. Следовательно, вполне возможно, что эта цифра может существенно увеличиться, когда 6 сентября состоится полноценный релиз для всех остальных игроков.

Что касается популярности среди пользователей, этого оказалось достаточно, чтобы космическая ролевая игра от Bethesda смогла оказаться в списке самых популярных игр в Steam, вышедших в 2023 году, заняв 4-е место. На данный момент топ-5 выглядит следующим образом (по данным SteamDB):

  • Hogwarts Legacy - 879,308 человек;
  • Baldur's Gate 3 - 875,343 человек;
  • Sons Of The Forest - 414,257 человек;
  • Starfield - 234,502 человек;
  • Tale of Immortal -184,171 человек.

На момент публикации материала средняя оценка Starfield на OpenCritic составляет 88 баллов, а уровень рекомендаций - 94%. По данным Metacritic, рейтинг игры составляет 88 баллов (PC) и 87 баллов у версии для Xbox Series X.

Полноценный релиз Starfield состоится 6 сентября на PC и Xbox, а также для подписчиков Game Pass.

14
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
ChauvinisticBellona

Поиграю без стима - бесплатно!

8
deusMarshall

6 уже цифры будут основные

6
theroodi

234,502 человек купили премиум версию игрыыыыыы

5
Goodvini

На выходных будет больше ))

0
JustA_NiceGuy

Ждём плохие отзывы, а то расхвалили на ровном месте ни за что.

4
CAN I HABE PIZZA PLS

Ну, это бета-тестеры отметились, хых. Основная масса залетит на следующих выхах, я думаю. Надо будет чекать онлайн 9 и 10 числа. Интересно, попадёт ли в топ 5 по онлайну в Стиме.

2
Rey Harley

Так это онлайн только для покупателей премиумного издания, через неделю придут все остальные, и тогда можно будет надеяться даже на миллион

2
digitalkid
Baldur's Gate 3 - 875,343 человек

Ну кста в Балдуре3 на старте РД было 73к онлайна в пике. А стоил он в 3 раза дешевле.

0
Kenn1y

Могли бы в 2024 хотя бы выпустить, где на все время найти, заодно бы доработали, а то даже не реализовали при таком бюджете ручной посадки и взлёта, могли бы уж добавить, а кому надоело сделать возможность пропускать их.
P.S. На счёт онлайн HL прям треш какой-то, кто эти почти 900к…

-2
digitalkid

Ну короче.. там жесткий симулятор просится, но походу засцали. Очень нишевый жанр и казуалов просто распугает. Поэтому сделали конструктор геймплея. Не любишь симуляторы - не летай вообще, не хочешь строить - забей на базы, не хочешь майнить - не надо, не хочешь с кораблем возиться - не возись, крафт не нравится - забей.

При этом по кораблю вообще толково сделано.. например нелегальные модули (для контрабанды и пр.) можно купить только у криминалов всяких.

0
Kenn1y digitalkid

Ну с другой стороны, выбор возможно лучше, в Fallout 4 всегда в отдел построить что-то, но по времени это прям очень долго, учитывая то, что кроме эстетического удовольствия это было бесполезно, забил. Надо глянуть, что тут.

1
Indigo Night

Помню тут какой-то чел про миллион говорил. Жаль добряка.

-10
AleksandrLondon2077

Лимон через неделю будет, скрин сделай что бы не забыть

0
nodas

Ну так она и выходит 6 сентября

3
caliskan AleksandrLondon2077

Или не будет. Посмотрят стримы, поиграют в пиратку и рефанд оформят

0
Kenn1y AleksandrLondon2077

Маловероятно на счёт Steam, все кто прям хотел, взяли на старте, многие до модов даже не запустят, часть скачают, кто вообще не будет брать, так как нет времени, планируют поиграть с модами или взять на ХSХ, кто-то чисто купит на ХSX.

-1
Raf9111 AleksandrLondon2077

что то я сильно сомневаюсь что лимон пробьет) игра на видеокартах ниже **70 идет почти никак, кому в нее играть то?

0
RESPEKTROMETR

Игра года!

-14
neropashka

чел, это ранний доступ, чел. Надо смотреть цифры через неделю. Это для тех, кто премиум эдишон купил

6
Kenn1y

Сразу после BG3, FFXVI, RE4R.

-4