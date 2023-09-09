Пиковый онлайн Starfield в Steam побил рекорд The Elder Scrolls 5: Skyrim

Starfield превзошла по количеству одновременных игроков в Steam игру The Elder Scrolls V: Skyrim, которая была выпущена 12 лет назад и зарегистрировала 287 тыс. одновременных Довакинов, войдя в 30-ку лучших игр Steam за все время. Starfield в Steam удалось привлечь почти 291 тыс. одновременных игроков.
Это не самый высокий пиковый онлайн для игр Bethesda Game Studios в Steam: 8 лет назад Fallout 4 достигла пика в 472 тыс. пользователей. Однако было очевидно, что значительная часть игроков предпочтет получить доступ к игре через магазин Microsoft Store и сервис подписки Game Pass, что соответствует политике Microsoft.
Мы, скорее всего, никогда не узнаем точного количества проданных за полную цену игр, поскольку Microsoft давно перестала раскрывать эти данные. Тем не менее, как объявила в четверг компания Bethesda, научно-фантастическая ролевая игра уже стала самым крупным релизом студии, собрав более шести миллионов игроков на всех платформах.
Это так толсто, что даже не смешно.
Вау...аж целый Скайрим обогнал которому 12 (!) лет...потрясающе, правда уже видно что Фолыч 4 он вряд ли догонит. Сомнительный повод для гордости.
Ну хоть пердячим паром 300 тысяч в стиме набрал наконец.
Да этому шлаку давали эксперты заранее лютые оценки...а уж тут-то и подавно картина маслом с этими цифрами.
12 лет назад в стиме только в кс играли, нашли чем похвалиться
Ахаха и это правда )))
С тех пор как вышел Skyrim в Steam сильно выросло количество активных пользователей, произошла инфляция, если хотите, и показатели Strarfield и Skyrim уже нельзя сравнивать.
Вот только все дисковые копии Скайрима были привязаны к Стиму, а у Старфилда - нет.
не было там привязки, у меня был диск. можно было по желанию сделать привязку к стиму, в течении ограниченного времени
У меня он есть до сих пор, с него устанавливается дистрибутив Стима и отпечатан ключ для активации игры в нем. Никак по другому его не запустить.
ну я помню спокойно без стима играл, мб версии разные
боже какое справлялово, уровень охранения 1488
Т.е. в БГ3 от которой все не пойми почему кипятком мочатся, одновременно играющих было почти в четыре раз больше, чем в Старфилд?)
Только калоеды от неё кипятком мочатся.
а во сколько раз надо больше что бы ваша светлость признала бг3?
Не обращай на них внимания.) Пусть брызжут по всем сайтам, на них всем плевать вот и собирают минусы что тут, что на ДТФ, что на Гамаке и тд.) От фактов все равно не уйдут- они сами за себя говорят, ну хоть потеха людям.)
улыбнуло :)
Эту унылую игру и хейтить не надо она и сама как кусок какашки динозавра.Графика отстой, физика не какая,одним словом какаха
Это сотрудники Беседки играли добровольно-принудительно
Боже. Сами себе придумали награду))
Школьники отобрали песочницу у детей и похвалились взрослым)
Сейчас зайду в скайрим и у них не будет этого рекорда больша)
Школота закончила домашку и присоединилась к стаду, но до БГ3 и Хогвартса все равно как до Луны пешком (кек). А разговоров то было, ух. Да и рейтинг продолжает опускаться. Игра поколения прямо с лопаты Говарда.
Мда. Смешно)))
Игра пожиратель времени, вроде ничего особо не делал бах 3 часа пролетело.
Перевод уже норм?
Ну так, в принципе всё понятно, только он/она постоянно путаются ну и некоторые вещи из английского слэнга забавно переведены, в остальном норм.
Ясно, подожду тогда еще.
Похоже, что это все те - кто сделал предзаказ. В здравом уме я думаю никто такое не купит (хотя может я и ошибаюсь).
Бестиарий хейтеров Старфилда:
1. Сонибои;
2. намобещаликосмосималяноменскайбои*;
3. чуваки, которые по-прежнему ставят игры на HDD;
4. чуваки, видюхи которых в топе Стим (то есть для нетребовательных бесплатных онлайн игр);
5. чуваки, которым лень поставить мод DLSS для своей NVIDIA-карты;
6. чуваки, которые себе сами придумали некий другой Старфилд, хотя всем было понятно, что будет F76 в космосе**;
7. чуваки не запускавшие проект ни разу;
8. пользователи сырых карт Intel;
9. ожидающие супер-сюжета и мега-квестов***;
10. люди, которым игра не подходит по вкусу****;
11. Киберпанк-графодрочеры*****;
12. япослебалдурачто-томенеепроработанноеневоспринимаюбои******.
*Бетесда никогда в презентациях не делала упор на космосим, там он на уровне Everspace и этого достаточно;
**те, кто понимал, что будет F76 в космосе кайфуют и залипают до утра;
***сюжетом и сильно проработанными и вариативными квестами Бетесда не славилась, печально, что не развиваются в этом направлении, но и деградации нет;
****о вкусах не спорят;
*****графика в проработанных локациях (городах и так далее) не уступает Киберпанку, он выглядит лучше только за счёт RTX;
******сравнения не уместы, проекты слишком разные, корректнее сравнить, например, с Предтечи (Precursors) или Mass Effect Andromeda.
13. чуваки которые не жрут очередное гуано от бесетки
Обожаю беседкино г*вно, и таких, как я - миллионы, представь себе, есть и миллионы, обожающие юбисофт-г*вно и так далее. Мне такой геймплей нравится и приносит удовольствие, мне НЕ нравится геймплей BG3, я терпеть не могу пошаговые игры, но я ни разу нигде не написал, что BG г*вно, потому что это объективно качественная проработанная игры, просто не моё, так же, как и Ноу Мен`с Скай, который вообще не зашёл.
Народ,вы вообще в игру дальше начальных миссий играли так обсирать?Там же сюжетка просто шикарна,большинство миссий можно решить целой кучей способов,а последствия решений могут аукнутся через десяток часов.Одна только миссия по краже артефакта у Петрова чего стоит.
Да эту игру тупо хейтят. Причем те, кто даже в неё не играли.
Ну,понять их можно,нормального перевода нет,что есть кривущий и приводит к багам, а без него большинство здешних поиграть не могут.Просто же сидеть и смотреть,как играют другие,без возможности поиграть самому крайне обидно.
падажи, то есть бегание из точки а в точку б и собирание кусков этой хрени это шикарная сюжетка, интересно интересно, даже поиск цири в ведьмаке был интереснее
Уже более сорока часов наиграл. Замечательная игра, пусть и не уровень шедеврального Skyrim.