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об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 2 162 оценки

Пиковый онлайн Starfield в Steam побил рекорд The Elder Scrolls 5: Skyrim

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butcher69
Новости

Starfield превзошла по количеству одновременных игроков в Steam игру The Elder Scrolls V: Skyrim, которая была выпущена 12 лет назад и зарегистрировала 287 тыс. одновременных Довакинов, войдя в 30-ку лучших игр Steam за все время. Starfield в Steam удалось привлечь почти 291 тыс. одновременных игроков.

Это не самый высокий пиковый онлайн для игр Bethesda Game Studios в Steam: 8 лет назад Fallout 4 достигла пика в 472 тыс. пользователей. Однако было очевидно, что значительная часть игроков предпочтет получить доступ к игре через магазин Microsoft Store и сервис подписки Game Pass, что соответствует политике Microsoft.

Мы, скорее всего, никогда не узнаем точного количества проданных за полную цену игр, поскольку Microsoft давно перестала раскрывать эти данные. Тем не менее, как объявила в четверг компания Bethesda, научно-фантастическая ролевая игра уже стала самым крупным релизом студии, собрав более шести миллионов игроков на всех платформах.

-18
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
MikuHadsune

Это так толсто, что даже не смешно.

6
Kerrot

Вау...аж целый Скайрим обогнал которому 12 (!) лет...потрясающе, правда уже видно что Фолыч 4 он вряд ли догонит. Сомнительный повод для гордости.

Ну хоть пердячим паром 300 тысяч в стиме набрал наконец.

4
Сеня Горбунков

Да этому шлаку давали эксперты заранее лютые оценки...а уж тут-то и подавно картина маслом с этими цифрами.

3
Talendor3

12 лет назад в стиме только в кс играли, нашли чем похвалиться

3
X_ray_83

Ахаха и это правда )))

0
Iak_Futurist

С тех пор как вышел Skyrim в Steam сильно выросло количество активных пользователей, произошла инфляция, если хотите, и показатели Strarfield и Skyrim уже нельзя сравнивать.

1
Usurper

Вот только все дисковые копии Скайрима были привязаны к Стиму, а у Старфилда - нет.

0
Talendor3 Usurper

не было там привязки, у меня был диск. можно было по желанию сделать привязку к стиму, в течении ограниченного времени

0
Usurper Talendor3

У меня он есть до сих пор, с него устанавливается дистрибутив Стима и отпечатан ключ для активации игры в нем. Никак по другому его не запустить.

0
Talendor3 Usurper

ну я помню спокойно без стима играл, мб версии разные

0
dsxcvf
Однако было очевидно, что значительная часть игроков предпочтет получить доступ к игре через магазин Microsoft Store и сервис подписки Game Pass, что соответствует политике Microsoft.

боже какое справлялово, уровень охранения 1488

1
hamshut

Т.е. в БГ3 от которой все не пойми почему кипятком мочатся, одновременно играющих было почти в четыре раз больше, чем в Старфилд?)

0
IvanKote

Только калоеды от неё кипятком мочатся.

-5
-zotik-

а во сколько раз надо больше что бы ваша светлость признала бг3?

5
Kerrot -zotik-

Не обращай на них внимания.) Пусть брызжут по всем сайтам, на них всем плевать вот и собирают минусы что тут, что на ДТФ, что на Гамаке и тд.) От фактов все равно не уйдут- они сами за себя говорят, ну хоть потеха людям.)

5
Да не важно
0
Gargantua Int

улыбнуло :)

0
lesorub88

Эту унылую игру и хейтить не надо она и сама как кусок какашки динозавра.Графика отстой, физика не какая,одним словом какаха

0
Fer Sam

Это сотрудники Беседки играли добровольно-принудительно

0
Ирония Твоя

Боже. Сами себе придумали награду))
Школьники отобрали песочницу у детей и похвалились взрослым)

0
Ирония Твоя

Сейчас зайду в скайрим и у них не будет этого рекорда больша)

0
Night Driving Avenger

Школота закончила домашку и присоединилась к стаду, но до БГ3 и Хогвартса все равно как до Луны пешком (кек). А разговоров то было, ух. Да и рейтинг продолжает опускаться. Игра поколения прямо с лопаты Говарда.

0
askazanov

Мда. Смешно)))

-1
tvorog8088

Игра пожиратель времени, вроде ничего особо не делал бах 3 часа пролетело.

-1
butcher69

Перевод уже норм?

0
tvorog8088 butcher69

Ну так, в принципе всё понятно, только он/она постоянно путаются ну и некоторые вещи из английского слэнга забавно переведены, в остальном норм.

0
butcher69 tvorog8088

Ясно, подожду тогда еще.

0
CrispSundew

Похоже, что это все те - кто сделал предзаказ. В здравом уме я думаю никто такое не купит (хотя может я и ошибаюсь).

-2
StarfieJId

Бестиарий хейтеров Старфилда:

1. Сонибои;

2. намобещаликосмосималяноменскайбои*;

3. чуваки, которые по-прежнему ставят игры на HDD;

4. чуваки, видюхи которых в топе Стим (то есть для нетребовательных бесплатных онлайн игр);

5. чуваки, которым лень поставить мод DLSS для своей NVIDIA-карты;

6. чуваки, которые себе сами придумали некий другой Старфилд, хотя всем было понятно, что будет F76 в космосе**;

7. чуваки не запускавшие проект ни разу;

8. пользователи сырых карт Intel;

9. ожидающие супер-сюжета и мега-квестов***;

10. люди, которым игра не подходит по вкусу****;

11. Киберпанк-графодрочеры*****;

12. япослебалдурачто-томенеепроработанноеневоспринимаюбои******.

*Бетесда никогда в презентациях не делала упор на космосим, там он на уровне Everspace и этого достаточно;

**те, кто понимал, что будет F76 в космосе кайфуют и залипают до утра;

***сюжетом и сильно проработанными и вариативными квестами Бетесда не славилась, печально, что не развиваются в этом направлении, но и деградации нет;

****о вкусах не спорят;

*****графика в проработанных локациях (городах и так далее) не уступает Киберпанку, он выглядит лучше только за счёт RTX;

******сравнения не уместы, проекты слишком разные, корректнее сравнить, например, с Предтечи (Precursors) или Mass Effect Andromeda.

-3
ldssa jbcfsgfhd

13. чуваки которые не жрут очередное гуано от бесетки

0
StarfieJId ldssa jbcfsgfhd

Обожаю беседкино г*вно, и таких, как я - миллионы, представь себе, есть и миллионы, обожающие юбисофт-г*вно и так далее. Мне такой геймплей нравится и приносит удовольствие, мне НЕ нравится геймплей BG3, я терпеть не могу пошаговые игры, но я ни разу нигде не написал, что BG г*вно, потому что это объективно качественная проработанная игры, просто не моё, так же, как и Ноу Мен`с Скай, который вообще не зашёл.

0
samosan

Народ,вы вообще в игру дальше начальных миссий играли так обсирать?Там же сюжетка просто шикарна,большинство миссий можно решить целой кучей способов,а последствия решений могут аукнутся через десяток часов.Одна только миссия по краже артефакта у Петрова чего стоит.

-4
Ain Grimm

Да эту игру тупо хейтят. Причем те, кто даже в неё не играли.

-9
samosan Ain Grimm

Ну,понять их можно,нормального перевода нет,что есть кривущий и приводит к багам, а без него большинство здешних поиграть не могут.Просто же сидеть и смотреть,как играют другие,без возможности поиграть самому крайне обидно.

-6
-zotik-
там же сюжетка просто шикарна

падажи, то есть бегание из точки а в точку б и собирание кусков этой хрени это шикарная сюжетка, интересно интересно, даже поиск цири в ведьмаке был интереснее

1
warp 37

Уже более сорока часов наиграл. Замечательная игра, пусть и не уровень шедеврального Skyrim.

-9