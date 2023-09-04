Пит Хайнс: Bethesda ставит на первое место свободу игрока, а не создание менее рискованных игр

Глава глобального издательства Bethesda Пит Хайнс в интервью GamesIndustry заявил, что для студии важнее хаос и свобода игроков, чем создание более безопасной, менее глючной и менее рискованной игры.
Bethesda Game Studios обладает репутацией студии, в играх которой происходят разные вещи, да, - сказал Хайнс. Но люди слишком часто упускают из виду, что некоторые из них происходят намеренно, то есть нам нравится хаос. Мы могли бы сделать более безопасную, менее глючную и менее рискованную игру, если бы захотели. Но то, на что мы стараемся опираться, - это свобода игрока.
Да, будут какие-то проблемы, при которых ваш спутник может иногда стоять слишком близко к вам, но свобода, которую вы получаете, а также то, что происходит из-за этого, нам очень важна и нравится.
Разумеется, ошибки есть. Но разве это отвлекает вас от игры? Или вы получаете стабильную, увлекательную игру, в которую просто невозможно перестать играть и экспериментировать с ней?
В игре Neon, планете, полностью покрытой водой, с городом, расположенным на ней, у нас была ошибка, когда акула могла зайти в лифт. Затем двери лифта открывались на уровне улицы, и из него выскальзывала акула - все кричали и разбегались во все стороны. А я с оружием наперевес, люди кричат, охрана бежит. Я сказал: "Не убирайте этот баг из игры!". Я почти уверен, что они его убрали, но я люблю такие вещи.
Bethesda выпустила Starfield в прошлый четверг в режиме Early Access для тех, кто приобрел Premium Edition или Game Pass Premium Upgrade, и уже через несколько часов число одновременных игроков ролевой игры только в Steam достигло отметки 234 тыс. 502.
Официальный релиз Starfield состоится 6 сентября на Xbox Series X|S, PC и Xbox Game Pass.
Да не сказал бы что в SF есть свобода, скорее много экранов загрузки, да и игра пока сплошь разочарование, или это неудачное начало, или же это просто игра реально настолько унылая что в неё надо заставлять играть себя.
Свобода игроков это когда они платят большие деньги за недоделанную игру на устаревшем движке?
Вообще, когда кто-то прикрывается такими пафосными словами как свобода, значит точно пытается надуть.
Я бы ещё добавил .Не игру ,а неоптимизированный мод на Фаллаут 4 хах точно
Куда еще менее? Тебя и так никто там убить не сможет. Игра предельно легкая и казуальная, ИИ донельзя туп.
Боюсь, это не про Starfield. Тоска зеленая, а не игра.
при чем зеленая не только в переносном смысле, но и в прямом
Нет там зелёной тоски, я только серую видел на всех планетах(
Дык это результат работы зелёного светофильтра, который наложен на все :)))
Глупый пипл хавает "вкусную лапшу" просто - на то и задумка! ))))
Когда Пит Хайнс начинает нести эту чушь, я прямо чувствую как тупею.
Смех да и только
Такая вот свобода игрока в Starfield
Чего этот полупокер несёт, причем тут свобода?
Если только под этим он понимает, что старфилд свободен от игроков, сюжета, геймплея, физики, мира, космоса, духа приключений от всего, что делает игру игрой, а жанр жанром.Тогда да, они достигли высочайшей степени свободы.
"Мы могли бы сделать более безопасную, менее глючную и менее рискованную игру, если бы захотели. Но то, на что мы стараемся опираться, - это свобода игрока."
Скажите уже кто-нибудь этому придурку, то что они сделали, это вообще не игра, а набор несвязных и убогих механик.Эту бездушную поделку нельзя называть игрой.Разве что симулятором загрузки локаций.Причем пустых локаций, смысла их даже грузить нет.
А машину новую он себе по такому-же принципу покупает? Колесо по дороге отвалилось, восклицает наверно: "О-о, я люблю хаос!", водопровод прорвало - "Отлично, день удался!".
Разумеется ошибки есть сказал он ,но разве это отвлекает вас от игры ? Давайте ребята главное более 2х часов наиграть а после мне пофиг на вас . Подумал Пит Хайнц. 8 лет мы думали как быстро с вас бабки взять и это удалось
Тодди лживая скотиняка:
" (...) Но мы не могли расстаться с идеей исследовать галактику так, как это возможно только в видеоиграх. Поэтому мы сделали шаг вперед, создав не только первую за последние 25 лет новую игру, но и самое амбициозное начинание"
Ты создал мод на фалаут причем самый ущербный.Как ты мра#зота смеешь открывать рот и говорить о первой рпг в космосе за 25 лет.Если есть игры в этом жанре, до которых твоей убогому моду, как до Луны раком.
Кто вообще решил что песочницы это круто, примитивный сюжет зато можешь заниматься чем хочешь, хочешь копай хочешь не копай)))
Что может быть менее рисковано, чем взять успешную игру, сменить сеттинг и выпустить ее ещё раз? На фолычем хотя бы видно что работали и старались (хоть и явно вытянули далеко не все что собирались) в старфилде подобного незаметно.
Игра норм но не так, чтобы прям топ. На 7.5 потянет, но фолыч, это вообще дно днищенское, которое поливали помоями при выходе, квесты тупые, в духе сходи и зачисть, завод, а система диалогов это просто днище была. Старфилл звезд с неба не хватает, но она лучьше Фаллаута 4.