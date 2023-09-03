Пит Хайнс просил разработчиков Starfield оставить в игре один очень специфический баг

Один из багов Starfield, видимо, был настолько забавен, что вице-президен по маркетингу Bethesda попросил разработчиков игры не исправлять его.
В интервью GameIndustry.biz Пит Хайнс рассказал о "технических проблемах", которыми игры Bethesda стали известны в индустрии. В ответ на это он отмахнулся от багов в Starfield, спросив: "Конечно они есть, но разве это отвлекает вас от игры?". На самом деле, по его мнению, один баг был настолько забавным, что, возможно, даже усилил его позитивные впечатления от игры.
На Неоне, планете, полностью покрытой водой, с расположенным на ней городом, у нас был баг, когда акула могла попасть в лифт. Затем двери лифта открывались на уровне жилой улицы, и акула выскальзывала наружу — все кричали и бежали во все стороны. Я стреляю в нее из оружия, люди кричат, охранники бегут. Это было весело.
Если оставить в стороне инопланетных акул и возможность того, что они достаточно умны, чтобы пользоваться лифтом, то можно было бы подумать, что это тот баг, который нужно быстро устранить. Но только не для Хайнса: "Я сказал: "Не убирайте этот баг из игры!".
К сожалению, по словам Хайнса, он "почти уверен", что команда проигнорировала эту просьбу, так что вряд ли вы обнаружите на Неоне или где-либо еще обитающих в лифте акул.
Разработчики не поняли какой именно, поэтому оставили их все
Это многое объясняет :)
С языка прям
А поведение толпы в игре хуже, чем в киберпанке релизном. Лично меня позабавило огромное множество визуальных багов с наложением текстур друг на друга. Что компаньон если ты стоишь на месте и камера начинает вращаться пытается с тобой стать одним целым. Когда куда нибудь присаживаешься с рюкзаком он просто исчезает, а как встаёшь магическим образом появляется. Даже в фолыче такого обилия я не припоминаю. Много проблем с коллюзией как в самих персонажах и каким-то их взаимодействием с окружением, так и между ними.
Это даже игра не 2015 года, так как в фолыче столько проблем просто не было, хотя и масштаб был меньше можно сделать какую-то скидку, но все равно разочарование из-за многих "но" в игре
пожалуй подожду пол года пока патчами всё поправят и тогда уже поиграю
Баг наверно заключается в не очень оптимизации, а мы думали что разрабы плохо ее сделали.
То-есть всю игру, ибо по традиции каждая игра беседки это один сплошной баг.
Алё, а они что, то пишут про не очень оптимизацию.
Пит Хайнс не просил разработчиков сделать оптимизацию
Пит Хайнс, даже не пытайся, акула все равно не станет Медведем ^^
Красиво
Наиграл 7 часов , и багов побольше чем в прошлых играх , причем намного