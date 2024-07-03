План моддеров по созданию планеты в Starfield с миром Elder Scrolls "был искренним", но отменен из-за реакции сообщества

Перед выходом Starfield в конце прошлого года повсюду ходили шутки и предположения о возможной планете-сюрпризе с локациями Тамриэля. До этого не дошло, но один моддинг-проект, целью которого было добавить карты Skyrim, Oblivion и Morrowind в космическую эпопею, был настолько похож на продуманную шутку, что реакция сообщества привела к его отмене.
"Project Tamriel - это амбициозный и новаторский моддинг, цель которого - перенести весь Тамриэль из серии The Elder Scrolls в экспансивную вселенную Starfield", - говорится в анонсе мода. "Этот проект органично объединит Skyrim, Oblivion и Morrowind в Starfield, создав единый и захватывающий опыт на одной далекой планете. Включая в игру культовые предметы, подробные карты и любимые квесты из этих классических игр, мы стремимся переосмыслить Тамриэль с уникальной изюминкой Starfield".
Многие комментаторы догадались, что это просто сатира - изощренная шутка, высмеивающая такие же амбициозные конверсионные моды Bethesda, как Skywind и Skyblivion, которые готовятся уже более десяти лет. В посте не было ни кадров, ни скриншотов, ни текста "[ссылка на дискорд/веб-сайт]" без реальных ссылок, но он оказался действительно реальным, по крайней мере, на пару дней.
"После того как мы рассказали сообществу о первоначальной концепции, стало ясно, что поддержки, на которую мы рассчитывали, просто не было", - сказал моддер New-Star-340. "Многие фанаты высказывали опасения и говорили, что не заинтересованы в том, чтобы этот проект был реализован. Что касается команды, то мы были небольшой группой увлеченных моддеров, взволнованных открывающимися возможностями. Однако отзывы, которые мы получили, заставили нас понять, что тот восторг, который мы испытывали, не разделялся широким сообществом. Отвечая на комментарии, в которых говорилось, что этот пост был приманкой или сатирой, я хочу подчеркнуть, что проект был искренним. Мы были искренне рады возможности объединить эти любимые игровые миры в один эпический опыт. Однако, учитывая реакцию сообщества, мы были вынуждены принять непростое решение о прекращении разработки".
Поскольку Bethesda добавила в Starfield официальные инструменты для создания модов, планета на тему Skyrim, конечно же, не исключена, просто она будет создана не командой мододелов, о которой шла речь выше. "Если другая команда заинтересована в том, чтобы продолжить начатое, мы, конечно, поддержим их усилия", - продолжил New-Star-340.
То есть народ, глядя на прочие подобные переносы, справедливо решил что и эту поделку можно не ждать и моддеры такие: "Ну ладно, тогда не будем делать". Вот это они нежные конечно)
Не они одни такие, соевый народ пошёл.
Такие себе энтузиасты, которые хотели поддержки, пади в виде донатов, раз обиделись на их нереализуемую идею.
Сэрогировали)))
Да много чего не исключено, но инструменты уже дано появились, а новые моды по прежнему читы, да косметика. Карнавал где смешались все маски, но под которыми все те же лица.
ну так модами фундаментально такую хреноту не исправить
это мог бы быть фаллауут или мир средневековья
О чем эта новость? Да ни о чем // Александр Ковалёв
Ну хз, новость не о чём. Даже больше - похоже на детский сад. С каких пор, модерам нужно одобрение сообщества, чтобы делать моды? Чушь какая-то. Что касается самой идее, то можно было бы построить города из фалаутов на Земле, без тех же самых квестов, но уж точно не города Скайрима. Хотя...было бы любопытно взглянуть.
Я думаю BGS не будет рада таким проектам, хотя с точки зрения реализации они должны быть проще чем создавать что то новое с нуля, фактически попытка переноса между разными версиями движка. Не знаю как именно этому противодействует BGS, но знаю что моды которые тащат ассеты из фо76 в фо4 банятся даже на нексусе. Так что если такой проект кто то и решит реализовать, то только анонимно, конфликтовать с BGS модеры особо не хотят.
думаю это несколько невозможно и нужен немного другой движок для этого если локации имеют ограничения по размерам. или придется дробить мир на более мелкие кусочки.
если бы старфилд имел целые планеты то наверно это было бы интересно запилить весь нирн 1к1.
я в детстве хотел своё гта, где были бы мои друзья Саня и Ваня в моём Мухосранске, но потом передумал.
Можно и о этом новость?
А энтузязисты делали такое. Даже с анлайном // Александр Ковалёв
Очередные клоуны. Они бы 20 лет это делали.
Кстати, что беседка делает в течении нескольких лет - модеры порой за месяц делают...
Зачем, если можно просто поиграть в Morrowind/Oblivion/Skyrim?
Я бы даже сказал лучше поиграть в одну из этих игр чем в это унылое недоразумение.