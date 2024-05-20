По данным Джеза Кордена, в предстоящем DLC для Starfield разработчики исправят главные недостатки игры

Ролевой экшен Starfield с масштабным открытым миром от Bethesda Softworks получился весьма спорным. Пользовательский рейтинг игры в Steam даже спустя несколько крупных обновлений так и не поднялся выше 60%, и сейчас у проекта в основном смешанные обзоры от игроков. Несмотря на это, у проекта еще есть шанс на искупление в предстоящем сюжетном дополнении. Если верить данным от редактора Windows Central Джеза Кордена, DLC для Starfield может исправить многие проблемы оригинала.
Журналист не стал раскрывать детальные подробности о будущем аддоне, однако он подтвердил его масштабность. По словам Кордена, это действительно большое дополнение по меркам студии Bethesda, которое было создано с учетом критики оригинальной Starfield. В DLC под названием Shattered Space авторы уделили больше внимания проработке сюжета, а также разнообразили активности для игрока. Кроме этого, дополнение должно серьезно расширить возможности в оригинальной игре.
Первые официальные подробности о дополнении могут появиться уже совсем скоро. Ожидается, что релиз Shattered Space состоится уже этой осенью. Как отмечает Джез Корден, вся студия Bethesda сейчас сосредоточена именно на разработке этого дополнения и пока не занимается созданием версии игры для PS5, несмотря на слухи.
Как оно исправит движок?
тут только путь оптимизации кода чтобы движок справлялся.
Они его 20 лет всё оптимизируют.)
движок мертвый, беседки нужно переходить на новый. Рэды тоже свой движок из игры в игру переносили, и на выходе получился киберпанк. они поняли, что он не работает в игре с большим и проработанным миром и решили пересесть на анриал. почему та же мысль не доходит до беседки я не понимаю.
Потому что переход на новый движок чреват тем, что мододелы просто не смогут в таком случае работать с их играми. Тот же анрил даже близко не такой гибкий, как creation engine со своим инструментарием. Беседка прекрасно осознаёт, что лишь благодаря модам её игры до сих пор живы, поэтому даже если у неё появится время и деньги для обучения разработчиков работе с новым движком, то она всё равно не станет этого делать.
Дружище, Краснопёрые перешли на анрил не потому что сочли свой движок плохим, у них хороший движок который выдаёт и хорошие анимации и картинку.
Они переходят на анрил банально потому что это удешевление производства, и вместо того чтобы обучать новых сотрудников работе на Рэд Энжине они смогут нанять людей которые уже умеют работать на анриле. Также у них проходили массовые сокращения, вроде и не один раз, и им как раз сейчас нужны новые люди для работы над новыми играми, а обучать их не хотят так как это траты времени и денег, проще нанять тех кто уже разбираются.
Им бы основной контент уместить на минимум планет, а остальные сделать доступными ток после прохождения. Уже бы этот момент исправил один из глобальных недостатков
А т.е. они добавят хорошо проработанные локации для исследования с качественным левел дизайном, наполнят планеты интерактивными элементами и различными встречами, добавят хоть какую то мотивации ГГ, сделают у напарников какие то отличительные черты что бы они по разному реагировали на действия ГГ, в конце концов добавят возможность что бы звездолет смог взлетать с планеты и лететь по ней, сделают адекватный, работающий стелс, переработают древо перков и добавят действительно нужные , даже в плане строительства и поселений полнейшая деградация по сравнению с F4 ,я косяки могу перечислять очень долго, конечно же у Беседки даже близко в планах нет ни чего исправлять, потому что игру надо переделывать с самого начала а теперь её ни каким патчами к сожалению не исправить.
Надеюсь допилят чтобы было уже играбельней
Неужели они решили заполнить планеты и разнообразить дизайн интерьеров?
А то похоже что вся галактика закупается шкафами да тумбочками в икеа.
Неужели они добавят русскую локализацию?)
Движок конечно, не айс. Но, играть тупо не интересно - вот в чем главная проблема по моему мнению.
да ладно? они переделают сюжет?)))
Хотелось бы верить, что длц получится интересным в отличие от основной игры, но как-то предпосылок к этому нет
старфилд 2 смута но от западных разрабов, теже яйца но только в профиль.
смутно
Сразу было понятно что игра будет готова через 1.5 + лет после релиза, купим на скидках
Посмотрел тут одного блогера . Оказывается Старфилд то оху**нее. Это мы не чего не понимаем а так это ,супер игра. Не знаю что там в дополнении можно исправить,по мне его уже не чем не исправишь.
То есть, если хотите нормальную доделаную игру, то купите длс?)
Переделают сюжет, квестовую структуру, постановку во время квестов, диалоги, вариативность? Не верится чот. Мне кажется будет очередное беседковское ДЛЦ, которые, кроме Фар Харбора, все в лучшем случае ПОСРЕДСТВЕННОСТЬ. Ведь в Фар Харбор за главного был чел который, когда-то оригинальные фоллачи пилил, а сейчас он уже не в бесезде.
Так что В ЛУУУЧШЕМ случае что-то на уровне Ньюка-Ворлд. Но вполне может быть и второй Мазершип Зета или Анкоридж, брррр
"Масштабный открытый мир" ага, конечно. // Александр Смирнов
Большое дополнение по меркам беседки - это две брони, три ствола и сломанные моды // Александр Ковалёв