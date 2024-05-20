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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.8 6 021 оценка

По данным Джеза Кордена, в предстоящем DLC для Starfield разработчики исправят главные недостатки игры

Gutsz
Новости

Ролевой экшен Starfield с масштабным открытым миром от Bethesda Softworks получился весьма спорным. Пользовательский рейтинг игры в Steam даже спустя несколько крупных обновлений так и не поднялся выше 60%, и сейчас у проекта в основном смешанные обзоры от игроков. Несмотря на это, у проекта еще есть шанс на искупление в предстоящем сюжетном дополнении. Если верить данным от редактора Windows Central Джеза Кордена, DLC для Starfield может исправить многие проблемы оригинала.

Журналист не стал раскрывать детальные подробности о будущем аддоне, однако он подтвердил его масштабность. По словам Кордена, это действительно большое дополнение по меркам студии Bethesda, которое было создано с учетом критики оригинальной Starfield. В DLC под названием Shattered Space авторы уделили больше внимания проработке сюжета, а также разнообразили активности для игрока. Кроме этого, дополнение должно серьезно расширить возможности в оригинальной игре.

Первые официальные подробности о дополнении могут появиться уже совсем скоро. Ожидается, что релиз Shattered Space состоится уже этой осенью. Как отмечает Джез Корден, вся студия Bethesda сейчас сосредоточена именно на разработке этого дополнения и пока не занимается созданием версии игры для PS5, несмотря на слухи.

19
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
ZAUSA

Как оно исправит движок?

10
Уральский_Мастер

тут только путь оптимизации кода чтобы движок справлялся.

0
ZAUSA Уральский_Мастер

Они его 20 лет всё оптимизируют.)

-5
no homo Уральский_Мастер

движок мертвый, беседки нужно переходить на новый. Рэды тоже свой движок из игры в игру переносили, и на выходе получился киберпанк. они поняли, что он не работает в игре с большим и проработанным миром и решили пересесть на анриал. почему та же мысль не доходит до беседки я не понимаю.

-7
Kuzasana no homo

Потому что переход на новый движок чреват тем, что мододелы просто не смогут в таком случае работать с их играми. Тот же анрил даже близко не такой гибкий, как creation engine со своим инструментарием. Беседка прекрасно осознаёт, что лишь благодаря модам её игры до сих пор живы, поэтому даже если у неё появится время и деньги для обучения разработчиков работе с новым движком, то она всё равно не станет этого делать.

7
Sabadge no homo

Дружище, Краснопёрые перешли на анрил не потому что сочли свой движок плохим, у них хороший движок который выдаёт и хорошие анимации и картинку.
Они переходят на анрил банально потому что это удешевление производства, и вместо того чтобы обучать новых сотрудников работе на Рэд Энжине они смогут нанять людей которые уже умеют работать на анриле. Также у них проходили массовые сокращения, вроде и не один раз, и им как раз сейчас нужны новые люди для работы над новыми играми, а обучать их не хотят так как это траты времени и денег, проще нанять тех кто уже разбираются.

2
DenisVTR

Им бы основной контент уместить на минимум планет, а остальные сделать доступными ток после прохождения. Уже бы этот момент исправил один из глобальных недостатков

6
saa0891
в предстоящем DLC для Starfield разработчики исправят главные недостатки игры

А т.е. они добавят хорошо проработанные локации для исследования с качественным левел дизайном, наполнят планеты интерактивными элементами и различными встречами, добавят хоть какую то мотивации ГГ, сделают у напарников какие то отличительные черты что бы они по разному реагировали на действия ГГ, в конце концов добавят возможность что бы звездолет смог взлетать с планеты и лететь по ней, сделают адекватный, работающий стелс, переработают древо перков и добавят действительно нужные , даже в плане строительства и поселений полнейшая деградация по сравнению с F4 ,я косяки могу перечислять очень долго, конечно же у Беседки даже близко в планах нет ни чего исправлять, потому что игру надо переделывать с самого начала а теперь её ни каким патчами к сожалению не исправить.

5
Уральский_Мастер

Надеюсь допилят чтобы было уже играбельней

3
Shakodzyn

Неужели они решили заполнить планеты и разнообразить дизайн интерьеров?

А то похоже что вся галактика закупается шкафами да тумбочками в икеа.

2
TIMetal

Неужели они добавят русскую локализацию?)

2
Mega Therion

Движок конечно, не айс. Но, играть тупо не интересно - вот в чем главная проблема по моему мнению.

1
Kot9lra street

да ладно? они переделают сюжет?)))

1
luVol

Хотелось бы верить, что длц получится интересным в отличие от основной игры, но как-то предпосылок к этому нет

0
Brock_Harrison

старфилд 2 смута но от западных разрабов, теже яйца но только в профиль.

0
hipard

смутно

0
David Thomas

Сразу было понятно что игра будет готова через 1.5 + лет после релиза, купим на скидках

0
kotik 2009

Посмотрел тут одного блогера . Оказывается Старфилд то оху**нее. Это мы не чего не понимаем а так это ,супер игра. Не знаю что там в дополнении можно исправить,по мне его уже не чем не исправишь.

0
ScrawnyHance

То есть, если хотите нормальную доделаную игру, то купите длс?)

0
Lereman

Переделают сюжет, квестовую структуру, постановку во время квестов, диалоги, вариативность? Не верится чот. Мне кажется будет очередное беседковское ДЛЦ, которые, кроме Фар Харбора, все в лучшем случае ПОСРЕДСТВЕННОСТЬ. Ведь в Фар Харбор за главного был чел который, когда-то оригинальные фоллачи пилил, а сейчас он уже не в бесезде.

Так что В ЛУУУЧШЕМ случае что-то на уровне Ньюка-Ворлд. Но вполне может быть и второй Мазершип Зета или Анкоридж, брррр

-3
Пользователь ВКонтакте

"Масштабный открытый мир" ага, конечно. // Александр Смирнов

-4
Пользователь ВКонтакте

Большое дополнение по меркам беседки - это две брони, три ствола и сломанные моды // Александр Ковалёв

-6