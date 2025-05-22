По данным инсайдера, Starfield для PS5 анонсируют в этом году; релиз состоится вскоре после ее анонса

Версия Starfield для PlayStation 5 должна быть анонсирована и выпущена в этом году, согласно надежному источнику информации.
Инсайдер NateTheHate, который в прошлом доказал свою исключительную надежность, сообщил, что версия PS5 ролевой игры, разработанной Bethesda, планируется анонсировать в этом году, хотя сроки анонса пока не ясны. Он также ожидает, что разрыв между анонсом и выпуском будет минимальным, поэтому игра должна быть доступна на консоли Sony в этом году.
Starfield выйдет на PS5 и должна быть анонсирована в этом году. Вопрос только в том, когда произойдет объявление. Я ожидаю, что разрыв между анонсом и выпуском будет минимальным.
Слухи о порте Starfield для PlayStation 5 ходят уже некоторое время, но никаких конкретных доказательств того, что работа над портом ведется, в сети не появилось. Единственный намек, который мы получили на данный момент, — это появление логотипа PlayStation 5 в списке Creation еще в марте, что говорит о том, что игра не так уж далека от релиза на консоли Sony текущего поколения. С приближением сезона игровых мероприятий и презентаций вполне вероятно, что порт будет официально анонсирован в ближайшие недели.
Starfield доступна на ПК и Xbox Series X/S по всему миру.
По данным инсайдера Starfield на PS5 на … не нужна
Сам не играл, но думаю, что игра не очень.
Сам не играл, но люди что стоят рядом говорят игра норм.
Сам прошёл, игра гoвнo
Это же насколько нужно быть больным на голову, чтобы пройти РПГ игру которая занимает огромное количество времени, считая её г*вном? Да ты прям можешь соревноваться за звание мазохиста года.
По-моему, после всего шквала релизов от Майкрософт, порт этой игры - исключительно вопрос времени. Тут и инсайдером быть не нужно.
гра ради которой можна было бы купить хбокс если не ПеКа чтоб поиграть пораньше и не ждать порта на пс5. надеюсь на пс5 про наваялят графон а не только 60 фпс. может и на пека какой нибудь ремастер перепадет.
Не нужна Скамфилд сонибоям
Надеюсь там для запуска нужен аккаунт майкрософт