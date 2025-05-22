По данным инсайдера, Starfield для PS5 анонсируют в этом году; релиз состоится вскоре после ее анонса

Версия Starfield для PlayStation 5 должна быть анонсирована и выпущена в этом году, согласно надежному источнику информации.

Инсайдер NateTheHate, который в прошлом доказал свою исключительную надежность, сообщил, что версия PS5 ролевой игры, разработанной Bethesda, планируется анонсировать в этом году, хотя сроки анонса пока не ясны. Он также ожидает, что разрыв между анонсом и выпуском будет минимальным, поэтому игра должна быть доступна на консоли Sony в этом году.

Starfield выйдет на PS5 и должна быть анонсирована в этом году. Вопрос только в том, когда произойдет объявление. Я ожидаю, что разрыв между анонсом и выпуском будет минимальным.

Слухи о порте Starfield для PlayStation 5 ходят уже некоторое время, но никаких конкретных доказательств того, что работа над портом ведется, в сети не появилось. Единственный намек, который мы получили на данный момент, — это появление логотипа PlayStation 5 в списке Creation еще в марте, что говорит о том, что игра не так уж далека от релиза на консоли Sony текущего поколения. С приближением сезона игровых мероприятий и презентаций вполне вероятно, что порт будет официально анонсирован в ближайшие недели.

Starfield доступна на ПК и Xbox Series X/S по всему миру.