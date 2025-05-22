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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.9 7 248 оценок

По данным инсайдера, Starfield для PS5 анонсируют в этом году; релиз состоится вскоре после ее анонса

monk70 monk70

Версия Starfield для PlayStation 5 должна быть анонсирована и выпущена в этом году, согласно надежному источнику информации.

Инсайдер NateTheHate, который в прошлом доказал свою исключительную надежность, сообщил, что версия PS5 ролевой игры, разработанной Bethesda, планируется анонсировать в этом году, хотя сроки анонса пока не ясны. Он также ожидает, что разрыв между анонсом и выпуском будет минимальным, поэтому игра должна быть доступна на консоли Sony в этом году.

Starfield выйдет на PS5 и должна быть анонсирована в этом году. Вопрос только в том, когда произойдет объявление. Я ожидаю, что разрыв между анонсом и выпуском будет минимальным.

Слухи о порте Starfield для PlayStation 5 ходят уже некоторое время, но никаких конкретных доказательств того, что работа над портом ведется, в сети не появилось. Единственный намек, который мы получили на данный момент, — это появление логотипа PlayStation 5 в списке Creation еще в марте, что говорит о том, что игра не так уж далека от релиза на консоли Sony текущего поколения. С приближением сезона игровых мероприятий и презентаций вполне вероятно, что порт будет официально анонсирован в ближайшие недели.

Starfield доступна на ПК и Xbox Series X/S по всему миру.

13
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Артур Деменко

По данным инсайдера Starfield на PS5 на … не нужна

8
Вазген строитель

Сам не играл, но думаю, что игра не очень.

7
z8TiREX8z

Сам не играл, но люди что стоят рядом говорят игра норм.

2
GucciGucci

Сам прошёл, игра гoвнo

2
Adam55 GucciGucci

Это же насколько нужно быть больным на голову, чтобы пройти РПГ игру которая занимает огромное количество времени, считая её г*вном? Да ты прям можешь соревноваться за звание мазохиста года.

lowkek

По-моему, после всего шквала релизов от Майкрософт, порт этой игры - исключительно вопрос времени. Тут и инсайдером быть не нужно.

2
MunchkiN 616

гра ради которой можна было бы купить хбокс если не ПеКа чтоб поиграть пораньше и не ждать порта на пс5. надеюсь на пс5 про наваялят графон а не только 60 фпс. может и на пека какой нибудь ремастер перепадет.

2
K0t Felix

Не нужна Скамфилд сонибоям

2
Unicorling

Надеюсь там для запуска нужен аккаунт майкрософт

1