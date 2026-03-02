По данным надёжного инсайдера, Starfield для PS5 выйдет 7 апреля

Хотя Bethesda Game Studios пока не комментирует этот вопрос, версия Starfield для PS5 практически подтверждена. Действительно, инсайдер billbil-kun предоставил нам новые подробности.

Во-первых, это подтверждает информацию, опубликованную польским сайтом PPL в начале февраля. Starfield действительно выйдет 7 апреля 2026 года для PS5. Стандартное издание должно продаваться за 49,99 евро. Deluxe-издание будет предлагаться за 69,99 евро. Мы пока не знаем содержимого последнего, за исключением того, что оно не позволит покупателям играть раньше.

Кроме того, предварительные заказы, как ожидается, откроются 18 марта или, возможно, вечером 17 марта.