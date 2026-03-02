По данным надёжного инсайдера, Starfield для PS5 выйдет 7 апреля

Хотя Bethesda Game Studios пока не комментирует этот вопрос, версия Starfield для PS5 практически подтверждена. Действительно, инсайдер billbil-kun предоставил нам новые подробности.
Во-первых, это подтверждает информацию, опубликованную польским сайтом PPL в начале февраля. Starfield действительно выйдет 7 апреля 2026 года для PS5. Стандартное издание должно продаваться за 49,99 евро. Deluxe-издание будет предлагаться за 69,99 евро. Мы пока не знаем содержимого последнего, за исключением того, что оно не позволит покупателям играть раньше.
Кроме того, предварительные заказы, как ожидается, откроются 18 марта или, возможно, вечером 17 марта.
без перевода там делать нечего
Уже не только перевод есть, уже даже нейронка звук.
Ну если ты про консоль, то да, там нет :)
Там и с переводом делать нечего
Хотелось бы большого обновления тогда и для ПК
Может они до этого додумаются, и выпустят, кем то надуманное, обновление 2.0
Спасибо ПК-бояре за тест, теперь и на нормальной платформе поиграем
А что ты не на форуме PS бояр?)))
Ага, без перевода, ну такое себе.
Та и игра не та, что бы переживать. Что она попала на консоль.
ПК игрокам только в радость. Они не злые, и все равно на какую то эксклюзивность.
ПК игроки добрые и любят подавать милостыню. (шучу)
поиграете - в 720p 30 фпс, без русского, без модов, за фуллпрайс.
Дайте уже новость, будет норм игра переделана в космосе, или останется как есть? Я всю хочу поиграть в игру, но то приходится сначала перевода ждать, потом длс, потом снова перевода на длс, то какое-то мифическое мега обновления. Задолбался ждать!
А что ты хочеш чтоб там переделали?
Тодд же сказал, что не будет ничего глобально переделывать. Так что нет, ниче не поменяется.
Тяжело ответить, с учетом что я не играл в саму игру, но судя по отзывам тех кто провел в космосе энное количество времени, хотелось бы более динамичные бои, как против нескольких эскадрилий, так и против более серьезного противника в виде каких-нибудь линкоров, боссов, с последующим абордажем. Так и сделать более интересное исследования космоса, с интересными встречами, как к примеру было реализовано в Assassin’s Creed IV: Black Flag на море.
А если всего, или половину этого не будет, хотя бы уже просто включить игру, и пройти ее раз и на всегда, так сказать закрыть еще один гештальт.
Игру как-то дорабатывали? Играть сейчас в неё интересно?
По сравнению с релизом стала обычной средней игрой, шедевром не будет не жди
Мне было интересно в нее и на выходе поиграть.У всех свои предпочтения.Недавно играл с выхода ничего не поменялось.Ну может оптимизация чуть лучше стала и длс появилось, но оно опциональное.
Нет, почти не дорабатывали. Добавили только глючную тачку, чтобы не так муторно было тошнить до аванпостов. И быстрый переход с планеты на планету. Вот и все.
Да и ладно.
Не удивлюсь, если станет хитом. Тогда всё будет в рамках закономерности