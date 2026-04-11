По мнению Digital Foundry, порт Starfield для PS5 далёк от совершенства

Digital Foundry опубликовала свой анализ версий Starfield для PS5 и PS5 Pro, которые поступили в продажу несколько дней назад. Вердикт неоднозначен: для технических энтузиастов игра остаётся увлекательной и атмосферной, но версии для PlayStation страдают от ряда технических проблем, включая нестабильность производительности и проблемы со стабильностью.

На PS5 наиболее естественным вариантом является режим производительности 60 кадров в секунду, который использует внутренний рендеринг в разрешении около 1080p с использованием техники переменного затенения для снижения графической нагрузки. В помещениях частота кадров поддерживается на уровне 60 кадров в секунду, в то время как в таких городах, как Новая Атлантида, она может падать до 30 кадров в секунду. В целом, консоль Sony демонстрирует схожую производительность с Series X, хотя последняя в среднем обеспечивает преимущество примерно в 5 кадров в секунду в самых требовательных областях. Режим качества 30 кадров в секунду, с другой стороны, предлагает более чистое изображение с лучшими тенями, большей дальностью прорисовки и внутренним разрешением около 1440p, поддерживая стабильную частоту кадров даже в самых плотных областях.

Ситуация сложнее на PS5 Pro, где семь доступных режимов и настраиваемые параметры позволяют создать до 24 различных комбинаций. В целом, режим производительности поддерживает 60 кадров в секунду, но, как ни странно, падает до нативного разрешения 900p, что улучшает плавность и позволяет консоли превосходить Series X до 10 кадров в секунду в некоторых сценариях. Однако качество изображения страдает из-за использования PSSR первого поколения, который вносит заметные артефакты, такие как мерцание и шум движения. На системном уровне можно включить PSSR 2, что обеспечивает более чёткое и стабильное изображение, но и у него есть проблемы, особенно в растительности и областях с затенением окружающей среды.

Эксклюзивный «улучшенный» режим PS5 Pro повышает внутреннее разрешение до 1800p и улучшает качество теней, листвы и отражений, сохраняя при этом 30 кадров в секунду. Для дисплеев с частотой 120 Гц также доступна цель в 40 кадров в секунду, но в городах частота кадров, как правило, падает до 30.

Однако наиболее серьёзная проблема касается стабильности: как PS5, так и PS5 Pro демонстрировали частые сбои во время тестирования, с полными зависаниями, требующими принудительной перезагрузки консоли. На момент запуска на Xbox такого поведения не наблюдалось, хотя версия для Series X сегодня страдает от новых подтормаживаний в некоторых сценах.

Добавьте к этому неэффективный HDR, плохо разработанные настройки, сломанную вертикальную синхронизацию и некорректно сохраняющиеся параметры. В результате получилась версия, полная потенциала, но всё ещё сырая, которая могла бы стать окончательной версией игры, но вместо этого ощущается как компромисс, ожидающий исправлений в патчах.